童年不能只有公主　東莞老師花10年搜集民間故事寫「中國童話」

為了自己孩子能讀到「地道」的中國故事，也為完成丈夫生前「寫中國版格林童話」的遺願，廣東東莞的一位語文老師一葦，她花費10年時間搜集10000個中國民間故事，寫就《中國故事》。2017年5月該書在微信公眾號眾籌上市，短短幾天就募到超過34萬人民幣。

2021年，一葦把過去10年搜集的民間故事，再次整理和重述，精選近三百篇最具中國文化內核的故事，集結成新版《中國故事》，從中國人的生活日常、神話傳說、追尋幸福的道路三個角度出發，希望能讓小孩也能閱讀到屬於中國的童話。



提起「童話」許多人會快速聯想到的是安徒生童話、格林童話，公主和王子、美女和野獸。但是對於田螺姑娘、神筆馬良或中國神話故事卻沒有這麼熟悉。 2010年，一葦丈夫意外離世，一葦回憶丈夫曾對她說：「你不是寫童話嗎？不如學學德國的格林兄弟，花個幾十年，整理一部真正好的中國民間故事？」在丈夫過世後，她決定開始著手整理中國故事，完成丈夫遺願也完成自己的夢想。

但是一葦在完成第一篇故事《狗耕田》後，對比《格林童話》，認為兩者相差實在太遠了。一葦回憶起民間故事多半是透過一代代人的講述慢慢地鮮活、豐沛起來，從中也可以感受到文化的流長，她因此從童年爺爺講的故事回憶起，開始搜集屬於中國的民間故事。

一葦去閱讀大量參考書和文獻，給每一個故事做筆記，慢慢揣摩，不斷拼湊出更飽滿、更鮮活的故事全貌。並且延續民間故事，口耳相傳的傳統，把每一篇故事講給兒子聽，如果兒子喜歡，再拿到教室給班上的孩子講，直到孩子們都愛上自己的故事，她才動筆重述。她搜集故事的筆記，這密密麻麻寫滿字的有幾十本。

最後，在整理故事的過程中，一葦放棄了小說的日常寫法，而是選擇讓故事自己完善自己。他提到，「只有站在兒童的視角，親身體驗、講述的故事，才是有靈魂、有魅力的好故事。」

這些由長輩講述的「民間故事」如同西方童話一樣，都有教育意義。例如故事《阿果行醫》主人公，一開始是奔著100兩黃金賞錢，上京去給國王治病，但在一路上他用同情之心救助弱小受困者，結果得到助力，救助了國王，獲得幸福。 而《月華》的故事則有中國神話的色彩。滿月之夜生出一絕美寶物，而璀璨的寶物接下來要經受天地間的考驗，才能化身為蛟升天。

2017年《中國故事》靠著眾籌上映，8000多人參與籌款347,448元人民幣，超額完成目標金額的174%。目前該書在豆瓣評分7.7分，有許多評論提到會買來當小孩的床邊故事，但也有批評認為這種口耳傳述故事整理出版，文學功底不行。但也有人提到，過去僅有漢聲出版社以月份分的12本套書《中國童話》，樂見有越來越多這樣的書籍出版。