多圖｜三星堆挖出24K小金珠　專家推測為中國最早金珠成型工藝

四川三星堆自周四（9日）起公布新一輪考古大發現，考古工作隊在5號坑採集了幾件小金珠的樣品，分析檢測發現小金珠的純金含金量超過了99%。專家推測，小金珠是專門工藝製成。如果能夠證實，應該是中國目前發現最早的金珠成型工藝。



三星堆斧型金器獨一無二。（央視）

據三星堆遺址5、6、7三座祭祀坑的坑長黎海超介紹，5號坑發現一件金器，只露出一半左右，露出部分長7厘米，形狀有一點像斧頭，帶有弧刃，表面有3道凹槽，中間一道凹槽還殘留一塊可能是鑲嵌上去的綠色物質。這件金器最大的特點是比較厚重，因為以往發現的絕大部分金器都鍛打得很薄，厚度都在1毫米以下，而這件器物目前看到最厚的地方大概有3毫米，分量很重。類似的形制在三星堆也是獨一無二。

此外，在5號坑還看到一些小金珠，尺寸非常小，小的僅有零點幾毫米，大的也是1-2毫米左右。黎海超表示，小金珠如何形成有兩種可能性，一是其他金器在燒熔過程中，滴落下的金珠；二是三星堆先民採用專門工藝來製作。

他更傾向第二種可能，原因是5號坑除了小金珠，還有其他各種各樣大大小小的珠子，這些珠子都是用於裝飾，因此推測小金珠也很有可能是有意識製作。

三星堆遺址挖出的小金珠。（央視）

考古隊在5號坑採集了幾件小金珠的樣品，在川大的考古實驗室做了一系列的分析檢測，發現小金珠的純金含金量超過99%。黎海超稱，「三星堆的金器，包括五號坑其他的金器，主要是金銀合金的，如果是其他金器上掉落下來，那小金珠必然也是類似的工藝。」

他指出，如果能夠證實小金珠是專門工藝製成的，那這應該是中國目前發現最早的金珠成型工藝。但仍需要更多證據的支持這種推測。

另一邊，7號坑和8號坑發現了數百根象牙、玉器、金器、前所未見的青銅器，複雜程度前所未見，包含的歷史信息和價值亦超越想像。據專家介紹，這兩個祭祀坑的特點之一是象牙非常多，7號「祭祀坑」已經暴露出來的象牙已有180根，8號「祭祀坑」已有202根，埋在下面尚未露出的還沒計算在內。

黎海超表示，7號祭祀坑的另一個特點是玉器多，其中包括玉璋、玉鑿、玉斧、玉瑗等，琳琅滿目，美不勝收。甚至還有好幾件前所未見的玉器。其中一件還未完全出土的蔥綠色「玉板」很有特色，看起來它鑲嵌在一塊鏤空的青銅網格之中，形態非常罕見。

三星堆考古工作者在發掘現場工作。 （中新社）

另據負責8號祭祀坑發掘的北京大學副教授趙昊介紹，一些大型青銅器在象牙層的表面開始露出來，其中一件神壇造型之複雜，內容之豐富，就連考古學家都感到震撼。

據他描述，因為神壇還未完全出土，目前只能看到局部，已經露出了三層正方形台基，台基上有姿勢迥異、大小不一的青銅人像造型，有的身著飄帶彩衣、翩翩起舞，有的小腿佈滿文身、肩扛祭品。神壇上還有一隻戴著「項圈」的神獸。

趙昊稱，神壇的重要性在於，它不只是一個單獨的器物，還描繪了一個祭祀場景，代表了三星堆的人對於世界的理解。

圖輯｜三星堆新一批珍貴文物揭開神秘面紗：