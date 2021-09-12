三星堆｜軟玉織刀造型特別　罕見青銅神壇出土或還原祭祀場景

四川廣漢市三星堆遺址被譽為「20世紀人類最重大考古發現之一」。近期，考古學家在新發現的6個「祭祀坑」中再出土逾千件文物，除了青銅扭頭跪坐人像、青銅人像戴龍形頭飾，更有一把與戰國時期青銅打緯刀形狀相似的玉刀。



《紅星新聞》報道，此次三星堆考古挖掘的6個「祭祀坑」中，6號坑不僅是當時比較晚才挖掘，更與其他布滿文物的祭祀坑不同，坑內只放了一個巨大的木箱。木箱被抬出坑後，考古人員在木箱西側木板的底部附近發現一把形狀特別的玉刀。

主持 5、6、7 號坑發掘的四川大學考古文博學院教授黎海超透露，該把玉刀的材質在三星堆遺址不多見，與金沙遺址出土的玉器材質比較接近，屬於軟玉。該把玉刀與江西靖安出土的竹刀的形狀十分相似，亦與現藏於昆明市博物館的戰國時期青銅打緯刀的刃部有幾分類似，但後者的刀柄較短，刃部較長。

木箱出土後，中國考古學會理事長王巍曾一度認為是墓葬，但開箱後發現箱內並無屍骨，也沒有檢測出明顯的脂肪酸。惟除了玉刀，木箱內亦有大量絲綢蛋白殘留，因此王巍大膽猜測，木箱或是滿箱絲綢，而通過對玉刀肩部和刃部形狀的分析，推測有可能是古人紡織時用的工具「打緯刀」。

除了6號坑，考古學家亦在7號和8號的「祭祀坑」有新發現。《環球時報》報道，7號、8號「祭祀坑」已露出厚實器物層，考古團隊發現數百根象牙、玉器、金器、前所未見的青銅器。據專家介紹，7號和8號「祭祀坑」的特點之一是象牙非常多，截至目前，7號坑已有180條象牙，8號坑已有202條。

負責7號「祭祀坑」發掘的四川大學教授黎海超表示，祭祀坑中央的部分有好幾層象牙，幾乎是密不透風，完全看不到象牙下面有何器物。值得注意的是，7號「祭祀坑」的玉器特別多，包括玉璋、玉鑿、玉斧、玉瑗等，甚至還有好幾件前所未見的玉器，其中一件還未完全出土的蔥綠色「玉板」就猶如鑲嵌在一塊鏤空的青銅網格之中，形態非常罕見。

據了解，8號坑是在三星堆遺址眾多已發掘的「祭祀坑」中唯一有厚實灰燼層，考古學家花費長達4個月的時間清理，從灰燼中清理出3000多片青銅器碎片、280多件玉器、超過360件金箔器等。雖然表層的碎片似乎有點可惜，價值不高，但專家認為碎片對研究當時的祭祀文化、流程具有很高價值，而且數量較大，經過修復也能驚艷亮相。

負責8號「祭祀坑」發掘的北京大學副教授趙昊表示，一些大型青銅器在象牙層的表面開始露出，其中一件神壇造型的文物非常奇特。他介紹，本次發現的神壇，與1986年在三星堆發現的神壇完全不同；從已出土的部份可見，神壇有三層正方形台基，台基上有姿勢迥異、大小不一的青銅人像造型，有些是身着飄帶彩衣、翩翩起舞，有些則是小腿布滿紋身、肩扛祭品，神壇上更有一隻戴項圈的神獸。

此外，神壇旁邊有一隻目前發現最大的三星堆「神獸」，相當於成年的哥基犬大小，大眼寬嘴，細腰粗腿厚臀。神獸頭上的獨角頂有一個平台，平台上有一個青銅立人。

趙昊表示，神壇不僅是一個單獨的器物，更重要的是描繪了一個祭祀場景，代表着三星堆的人對於世界的理解。除了神壇，8號「祭祀坑」亦出土了見證中原文明和古蜀文明交融的硃砂彩繪青銅尊、面部彩繪的青銅人頭像等。四川省文物考古研究院三星堆考古研究所工作人員冉宏林介紹，目前7號和8號「祭祀坑」只是剛剛揭開「蓋子」，相信會有更多精彩的文物尚待揭曉。