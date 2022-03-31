江西發現4億年前真盔甲魚類化石　生態復原後竟「像極了表情包」

近日，中國科學院古脊椎動物與古人類研究所發布研究成果，在江西首次發現4.38億年前的真盔甲魚類化石。值得注意的是，研究人員製作了化石生態復原圖，有網民見到古魚真容後直呼「像極了表情包」。



俊卿清水魚（左）和刺猬安吉魚（右）生態復原圖。（中科院古脊椎所微信公眾號）

據中國新聞網報道，近日，中國科學院古脊椎動物與古人類研究所碩士生山顯任在蓋志琨、趙文金研究員聯合指導下，在《亞洲地球科學雜誌》（journal of asian earth sciences）發表了上述研究成果。

該研究首次報導了在江西武寧志留紀蘭多維列世特列奇早期（大約4.38億年前）清水組中首次發現的早期真盔甲魚類的兩個新物種，即俊卿清水魚和刺猬安吉魚。這是真盔甲魚類在贛西北地區下紅層中的首次發現，代表了迄今為止最古老、最原始的真盔甲魚類化石記錄。

化石圖片。（北京青年報）

盔甲魚類是東亞地區特有的一種無頜的魚類，目前僅發現於中國和越南北部，是一種土著色彩非常濃厚的魚類。盔甲魚亞綱除基幹類群（包括修水魚科、漢陽魚科、大庸魚科）外，主要分為三個單系類群——真盔甲魚目、多鰓魚目和華南魚目。

相關研究進一步釐清早期真盔甲魚類之間的系統發育關係、豐富學界對於盔甲魚亞綱早期演化、輻射的認識，也為浙江、江西兩地志留系海相紅層的劃分對比及時代確定、真盔甲類和多鰓魚類分異時間的估算等提供關鍵化石證據。