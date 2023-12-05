2023廣州簕杜鵑花展開幕　3大展區睇繁花爭妍　漫步城市花園

紅綃漫展，錦霞團簇。12月3日，2023廣州簕杜鵑花展在白雲山開幕，展期將持續至12月18日。花展共設置明珠樓、鳴春谷、摩星嶺3個展區，由11組景觀小品、8條花境花帶組成，各景觀小品之間通過自然靈動的花境串聯。



本次花展以環山式、長流線組合為設計思路，依托白雲山現有景觀生態，以山、林、城、谷的連接，形成以山體、自然植物和簕杜鵑為景觀主體花展。同時在景觀小品和花境花帶的設計上增加動物元素，如松鼠、白雲金絲、白鷴、蝴蝶等，展現白雲山生物多樣性和人與自然和諧共生的理念，彰顯綠美廣州生態畫卷。

2023廣州簕杜鵑花展開幕。（羊城晚報）

明珠樓展區：姹紫嫣紅，邂逅浪漫花海

明珠樓展區有5組景區小品，分別是「花展新姿（白雲山西門）」「繁花爭妍」「流光溢彩」「夢幻森林」「唐魚戲瓣」。

其中，明珠湖畔的「夢幻森林」是本次花展的主景。以經常在白雲山自由出沒的可愛松鼠作為設計主角，大松鼠尾巴有5.5米高，小松鼠尾巴有3.5米高，周圍還有其他神態各異的小松鼠在玩耍，一大一小兩只松鼠抱著松塔，在充滿童話元素的蘑菇屋周圍嬉戲。

明珠湖畔的「夢幻森林」是本次花展的主景（羊城晚報）

景觀小品「唐魚戲瓣」位於美麗的明珠湖上，18條4米長的花船飄蕩在湖面，6條1.8米長的唐魚暢遊水面，一靜一動。唐魚暢遊水面，尾尾神態各異，惟妙惟肖，在花船之下怡然自得，生動趣味。

「繁花爭妍」位於白雲山嶺南園林的代表景點——雲山茶苑。「繁花爭妍」結合了現狀的山、水、廊、橋、窗、植物等元素布置簕杜鵑花境，紅、紫兩色簕杜鵑嬌艷欲滴、爭芳鬥艷。

明珠湖畔的「夢幻森林」是本次花展的主景（羊城晚報）

廣州市白雲山明珠樓景區管理中心工作人員吳億雄表示：「從半年前已經開始籌備簕杜鵑展，從設計到策展大約花了半年時間，從半個月前正式開始布展。」

最佳賞花期是什麼時候？吳億雄表示：「簕杜鵑的最佳觀賞期在11月底至12月中旬，2023廣州簕杜鵑花展恰好在最佳賞花期舉辦，適合市民前來賞花、『打卡』。」

值得一提的是，在明珠樓展區，熱鬧市集正式開市，嶺南押花、好事花生、雲山奉茶、茶文化課堂、尋蜜之旅、昆蟲科普、文創空間、仙樂飄飄等特色攤位齊聚「雲山市集」。

鳴春谷展區：栩栩如生，喜迎八方來客

鳴春谷展區有三組景觀小品——「花展新姿（白雲山南門）」「明珠栩栩」「仙子迎客」。「明珠栩栩」位於可憩草坪，設計以簕杜鵑花展LOGO為花境主體造型，通過紅、紫兩色簕杜鵑花勾勒出明珠女身後三片花瓣，使明珠女展現在市民眼前。

2023廣州簕杜鵑花展舉辦期間，正是簕杜鵑花最佳觀賞期。（羊城晚報）

據悉，明珠女是宋末元初著名的棉紡織家黃道婆的愛徒，黃道婆從海南返鄉，途經廣州白雲山時把自己的一個織布梭留贈給了她。此梭瞬間化成明珠一顆，鑲嵌在了她的眉間，於是得名明珠女。後來，明珠女因其紡織技藝精湛而被仙女賞識，欲邀其上天共織雲錦天衣。

2023廣州簕杜鵑花展舉辦期間，正是簕杜鵑花最佳觀賞期。（羊城晚報）

白鷴，被譽為「林中仙子」，雉科鷴屬大型雞類，國家二級保護動物，廣東省省鳥。白鷴喜歡在白雲山山林下活動，主要以昆蟲、漿果、種子、嫩葉、苔蘚等為食。景觀小品「仙子迎客」以白鷴為設計元素，通過橙色、粉色、紅色、紫色的簕杜鵑花帶勾勒出白鷴的尾巴，展翅欲飛的白鷴在山頂廣場喜迎八方來客——「白雲山歡迎您」。

摩星嶺展區：雲山遇花，享受視覺盛宴

摩星嶺展區有三組景觀小品——「花野之夢」「雲深飛瀑」「瑤芳仙境」。「花野之夢」位於白雲山「想亭」，視野開闊，是白雲山最佳的觀景台之一，能夠俯瞰廣州城市美景。本景觀小品在花境中布置高低不一的鏡面，市民遊客漫步於花境，可遠觀城市美景，亦可欣賞到與鏡中城市景觀相融合的花野。

2023廣州簕杜鵑花展舉辦期間，正是簕杜鵑花最佳觀賞期。（羊城晚報）

「雲深飛瀑」位於白雲山的最高峰——摩星嶺，是雲深之處，採用多彩簕杜鵑營造了飛瀑的場景，和摩星嶺景區著名景點「雲潺」瀑布遙相呼應，活潑的松鼠在樹上和飛瀑之間玩耍，構成一幅靈動的自然美景。

「雲深瀑布」與摩星嶺景區著名景點「雲潺」瀑布遙相呼應。（羊城晚報）

「瑤芳仙境」利用摩星嶺景區現有「洞賓植樹」景觀雕塑，運用顏色淡雅的花卉布置花境，綠影婆娑、仙鶴環繞，在雲深之處營造仙境，凸顯呂洞賓的道骨仙風。