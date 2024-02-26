殷墟博物馆新馆今起開放　數千件珍貴文物首次亮相　傳承中華文明

殷墟博物館新館今日（26日）正式面向公眾開放，數千件珍貴文物首次亮相。



今天（26日），位於河南安陽的殷墟博物館新館正式開館。（央視新聞）

據介紹，殷墟博物館新館占地262.5畝，建築規模5.1萬平方米，展廳面積約2.2萬平方米，將展出青銅器、陶器、玉器、甲骨等文物近4000件套。本次新館內四分之三以上的珍貴文物為首次亮相，在數量和規模類型方面都是商代文物展覽之最。

新館共設有三個基本陳列，分別為「探索商文明」「偉大的商文明」「世界的商文明」，以及四個專題展覽和一個特色沉浸式數字展，基本陳列將長期對公眾開放，展示三千年前中國青銅文明的頂峰，也見證生生不息、傳承至今的中華文明。

在有文獻典籍記載的中國歷史中，殷墟是第一個文獻可考、被考古挖掘證實的商晚期都城遺址。持續近百年的殷墟考古不僅是回顧商文明的起點基石，更再現了三千多年前東亞地區高度發達的青銅文明，填補了中國古代歷史的空白。

殷墟博物馆新馆今日開放，數千件珍貴文物首次亮相。（央視新聞）

本次殷墟博物館新館開放，眾多首次亮相的各類珍貴文物再現了商朝繁盛的城市文明，完善的禮樂文明、發達的青銅文明、燦爛的文字文明、高超的科技文明和商晚期的都城風貌。鄭州的杜嶺方鼎、山東的亞醜青銅鉞、湖南的四羊方尊等商代珍貴青銅器，通過裸眼3D技術呈現，讓觀眾多維度、立體化、沉浸式感受商代青銅器的璀璨光華。

殷墟出土的甲骨文是漢字亦是中華民族的文化根脈和中華文明的重要標誌。2006年，殷墟入選世界遺產名錄。2017年，殷墟甲骨文被列入《世界記憶名錄》，確認了甲骨文遺產的世界意義和國際地位。正是甲骨文的發現，將中國信史向上推進了約1000年。

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目前，殷墟博物館已開通網上預約窗口服務平台，面向公眾開放預約通道，採取分時段錯峰限流參觀方式，以滿足更多遊客需求。