【春夏】獨特的率真與「不完美」　23歲奪金像影后的「奇遇人生」

沒有表演經驗，92年生的她擊敗張艾嘉、湯唯拿下金像獎影后。 全素顏、隨意打哈欠、不顧形象追龍捲風。 不按套路出牌的春夏，美在「不完美」。

《奇遇人生》收獲了豆瓣9.2的高口碑，被稱為是近些年來評分最高的國產真人show節目。在節目裏，明星的光環被弱化，沒有遊戲沒有人物設定。你會看到小S在贊比亞為一頭死去的大象哭泣，朴樹在古巴來了場機車之旅，竇驍攀爬大洋洲最高峰......比起一眾明星老面孔，讓我驚喜的是像個野孩子一樣追龍捲風的新生代女演員春夏。

92年出生，中專畢業，模特出道，沒學過表演，春夏卻在23歲那年憑藉電影《踏血尋梅》裏的援交女角色，擊敗張艾嘉、湯唯、林嘉欣一舉拿下第35屆金像獎「最佳女主角」，成為金像獎歷史第一個獲獎的90後。

導演面試了180多個姑娘後選擇了春夏，因為她「不是在用技巧或理性表演，而是在用感情，有股初生之犢不畏虎的氣質，很像剛出道的舒淇。」

春夏憑《踏血尋梅》王佳梅一角橫掃多個電影大獎的最佳女主角及女演員殊榮，電影中幕幕大膽演出實在震撼人心！按圖看看春夏在《踏血尋梅》中的精選演出片段▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

在節目上她表現得也很真實率性——幾乎全素顏，隨意地打呵欠，想哭就哭想笑就笑，大聊自己對婚姻的嚮往和害怕、覺得委屈還會直接和節目組吵架...... 很多人看完直呼沒見過這樣上節目的女演員。

真人show裏追龍捲風 從沒見過這樣上節目的女演員

「春夏個性起來的時候是炙熱的太陽，也許只有追龍捲風這麼酷的事，才能讓她和我踏上旅程」，阿雅說。確實，會穿着真絲睡袍的裙子，燙着大卷上紅毯，連合作的男演員都覺得她挺酷的春夏和龍捲風挺配的。比起小S去看望孤兒大象，春夏的追龍捲風任務顯得更有冒險性。

追龍捲風過程大部分時間在車裏度過，而且非常困難，追風專家得根據天氣情況作出專業判斷。時機對了，跳下車拍攝再馬上回來，否則可能會被雷電傷到。

內地真人show《奇遇人生》裏的春夏性格大膽、率真、爽朗，更被主持人阿雅大讚。按圖看看春夏在節目裏的表現▼

一路上，春夏很是隨性真實。穿着簡單的運動衣，素面朝天的出鏡，毫無女明星的形象包袱。在車裏渴了，直接用嘴咬開水瓶。睏了就打呵欠，和阿雅聊得開心了還會一起亂唱亂跳。當靠近厚積的雲層時，春夏還會擺出老手的樣子，開玩笑地說：「我們已經穿過結界了，走吧帶你去江湖看一看。」風暴來的時候，像個大姐姐一樣讓阿雅躲在自己的後頭。

追風專家對她說，如果懂得拍攝會是個更好的演員，春夏就很認真地帶着連體帽，在大風裏不顧形像地拍照。春夏會在拍到雷電時像個小孩子一般尖叫。喜怒哀樂在她這裏非常直接得被展現出來。

春夏的骨子裏還有非常女人的浪漫一面。風吹她的臉，看到導演的紅色褲襪，她會隨性作詩；看到街頭表演的藝人，會拍下給朋友看還感動流淚。甚至跳滑翔傘前被問到在想甚麼時，她還會說出文藝得不行的話——

「我在想我愛的人，我們難道不是應該把所有的時間空隙，都拿來想愛的人麼。」

在她的身上，有許多成熟包裝藝人裏看不到的「不完美」。這是一種帶着棱角又充滿希望的原始生命力。

春夏的骨子裏還有非常女人的浪漫一面。（《踏血尋梅》劇照）

我是個玻璃杯 角色是甚麼我就是甚麼

聊起《奇遇人生》想達到怎樣的效果。主持人阿雅說：「參加這個節目一定需要嘉賓本身的感知力和思考能力很強，因為這樣我們進到一個環境的時候，他才能獲得，自己有反饋。」

這種天然的感知力，在演員春夏身上得到了很好地體現。上一次大家被她的「感知力」所打動，是在春夏拿下影后的作品《踏血尋梅》。

春夏曾在自己的出租屋裏對着鏡子演王佳梅。劇本裏沒有寫要哭，而她演到被掐死那場戲時，她只要把手放到自己的脖子上，眼淚就止不住往下掉。而這一幕恰恰成為大家最為稱道其演技的地方。就像導演翁子光所說，春夏演戲用的是心，不是技巧。這種把自己浸在情境裏，完全感受周圍世界帶給她的能力可能就是她勝過科班演員的地方。

拿下影后時她說：「我就是個透明的玻璃杯，可以將一切的經歷、情緒乃至角色的一舉一動容納進自己的身體，然後將自己感知到的東西融合成專屬春夏的表演。 」

▼▼▼相關圖輯：春夏一連上載54張Selfie引熱議 網友激讚封「自拍範本」▼▼▼

+ 11 + 11 + 11

不想做努力的女藝人 只想做個普通人

「我的心裏沒有那麼多的渴求。金錢很可怕，如果我有幾千萬，我不知道會變成甚麼樣的人。」

在追風的過程裏，春夏似乎不太在乎結果。而這種淡然的態度好像也一直伴隨她的演藝事業。在鏡頭前，她直言自己不想做個努力的女演員，只想做個普通人。所以在獲得影后之後，她沒有利用機會多宣傳多拍戲，而是選擇躲起來一年。

其實在得獎後的一年春夏經常失眠，她把獎杯藏在自己床底下的箱子裏。她和別人打趣說，是害怕獎杯鋪塵，而在她後來公開的信裏說其實是害怕無法超越那座獎杯。

（《刀背藏身》宣傳海報）

「拍完《踏血尋梅》，我兩年都沒能從心理上離開它。」這時候電影《刀背藏身》拉了她一把。因為電影需要，春夏接受了一個多月的武術訓練。在艱難的過程中，她逐漸放下浮躁和質疑。

她在自己的工作日記裏寫到：「練到下午4點多，有個動作我就是不行，崩潰了，精神上放棄了。跑到洗手間哭了兩分鐘，心裏很想放棄，但我不停告訴自己，這是自己的選擇，我要做完它，這是我想成為的人必須要做的事。」

在春夏身上，電影有不一樣的「自我救贖」意義。所以當和阿雅說起當初拿了影后不多接劇的原因時，她很決絕地回答：「常有人勸我去拍電視劇，但我只想拍電影。」

就像《踏血尋梅》導演所說：「電影證明了春夏的演技，也讓她解決了自我價值缺失的燃眉之急，比起熱愛演戲，倒不如說她需要演戲，需要證明自身價值。」

我叫春夏 其實我很秋冬

當阿雅問春夏朋友家人們都叫她甚麼時，她說：「小李、李俊杰。」春夏的原名叫李俊杰。她解釋是因為中國有句古話叫「識時務者為俊傑」，但她發現自己是非常不識時務的人。而春夏這個名字，代表了溫柔，浪漫，熱情，戀愛，親密的關係。是她對自己的期望，可以跟她「秋冬」的性格互補一下。

春夏成名前的日子過得很叛逆，甚至比電視劇還「戲劇化」——為了爭取《左耳》黎吧啦一角，她曾給原著作者饒雪漫發去長達四千字的自薦信。信裏她寫下自己曾暗戀二姨丈和媽媽男朋友，小學偷東西被抓，中專還尿床，還有謀求安全感交了大自己20多歲的男友。

在節目的最後，春夏在好多天的追風失敗後，終於追到了龍捲風。（《奇遇人生》擷圖）

在綜藝節目裏，她也描述過自己曾兩三天沒錢吃飯，早上4點起床走着去上班。那些生活給她的殘酷體驗讓她變得不再柔軟。這份疏離和強烈的攻擊性可能也是她為甚麼能演活《踏血尋梅》裏的大陸援交妹王佳梅。

其實無論是黎吧啦還是王佳梅，都和春夏太像了。她們敏感，脆弱，卻都又靠滾燙的愛戀和熱情活着。

在節目的最後，春夏在好多天的追風失敗後，終於追到了龍捲風。她的追風嚮導馬丁將一塊不是圓形的粉紅花崗石頭送給春夏。他說：「這塊石頭是最堅硬的石頭之一，它不是圓形的，因為河水無法打磨它，它很堅硬，我把它送給你，因為我覺得你的內心也很堅強。」

帶着棱角和鋒芒的春夏，你在娛樂圈找不到同款。她有如名字般澎湃的熱情和生命力，還有獨特經歷賦予的超過同齡人的成熟思考。