【林懷民專訪】雲門舞集——讓「跳舞的」得到「舞者」這個名稱

一片金黃色的稻田裡，一群年輕的男女，在上面跳了一支現代舞，遠處是懶懶的雲和山，田邊有2000個觀眾，全村的人都來了。這裡是臺灣最有名的稻米之鄉「池上」，這支舞叫《稻禾》，是雲門舞集的創始人林懷民，專門為池上的農民創作的。

雲門作品《稻禾》（一条）

池上幾千畝的稻田看不到一根電線杆，稻浪一直地翻滾。林懷民第一次去這裡時，就被這樣壯闊的美景震撼，細問才知道，能有這樣一望無際的稻浪，是因為池上的農民愛他們的稻子，不希望稻子睡覺的時候有燈光吵它，也不想優美的環境有電線杆在破壞，所以當電力公司來設電線杆時，他們集體抗議，最後電線從地下走線。

池上的農民安靜、樸實，也自信、有文化，跟我們想像中的完全不一樣，我就想，我要編一個舞，讓他們覺得看得懂，讓他們喜歡！ 林懷民

看完大家都哭了，感動得不得了。（一条）

雲門派了一位攝影師去田裡蹲點，拍下稻米一整個生命輪回，從插秧，一直到收割，到焚田……演出前，林懷民還和舞者們一起去田裡收割稻子。

下雨了，舞者們還要演，於是一直熬，大雨、大風、大太陽，但他們卻很高興，「因為風吹過來，前面坐着的都是自己的同胞」。

臺灣的歷史、書法、民間故事，都是雲門的舞蹈作品的靈感來源。（雲門作品《稻禾》／一条提供）

《稻禾》在池上的田裡演，也到世界各地最好的劇場去演，紐約、巴黎、倫敦、莫斯科……林懷民將稻子的生命過程和人平行，將作品分成7部分：泥土、風、花粉、日光、谷時，再是火，最後下一季水又來了，灌溉田地。

雲門作品《稻禾》（一条提供）

其中“花粉”這一段，有一對男女，他們身體交疊，一直都沒有分開。在世界各地演出時，很多人感動到流淚。

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我們在臺灣採訪了林懷民老師，因為車禍意外，雙腿受傷，他說：「這下得跟小孩一樣，一步一步，重新開始學習走路了。」

林懷民老師因車禍導致雙腿意外受傷。（一条提供）

林懷民1947年出生在臺灣嘉義，14歲就開始發表小說，曾經是臺灣文壇的新星。22歲到美國留學時，接觸到了現代舞，覺得臺灣也應該有一個自己的舞團，可以去社區演，去學校演。於是在1973年，他創辦了「雲門舞集」，1999年，創立「雲門2」。

林懷民老師創辦了“雲門舞集”及“雲門2”。（一条提供）

2013年，林懷民獲得「美國舞蹈節終身成就獎」，相當於現代舞界的諾貝爾獎。「雲門舞集」是臺灣的第一個職業舞團，也是所有華人社會的第一個現代舞團，在臺灣，從此有了「舞者」這個名稱，以前跳舞的就被叫「跳舞的」。

臺灣第一個舞蹈系也是林懷民在1983年創立的，從此當年輕人進入大學的時候，可以選擇一個叫「舞蹈」的科系。

很多臺灣民眾看的第一場演出，可能就是雲門。（一条提供）

雲門的訓練方法也很特別，除了現代舞，還有靜坐、拳術、氣功等，從而形成了雲門獨特的動作風格。

這些都是老祖宗傳下來的，都在我們的身體裡頭，那個感覺特別好。 林懷民

從1996年開始，雲門每年都會進行免費的大型戶外演出，常常是幾萬名觀眾，井然有序。雲門的觀眾有一個特點，演出結束後不留下一片垃圾，這甚至影響了臺灣廣場聚會的風格。

戶外公演下雨，林懷民親自上陣擦地板。（一条提供）

雖然被稱為「亞洲第一現代舞團」，但很長一段時間，雲門的舞者，都是在一個冬寒夏熱的鐵皮屋裡排練的。2008年放年假的時候，一場大火把他們租用了16年的排練場燒毀。

雲門舞集租用了16年的排練場於2008年燒毀。（一条提供）

這在當時引起了社會很大的關注，5000多筆民間捐款，幫助雲門重蓋新家。2015年，新的雲門劇場終於建成，坐落在淡水河邊，這是雲門第一次有了自己的家。

「世界很多現代舞團，當它的創辦人領導人走了以後，那個團就停了。我不希望因為有一天我太老了，離開了，雲門就中斷。我們居然活過來，整個社會的支援，使這個團能夠活到現在。」

舞者們在新落成的雲門劇場內排練。（一条提供）

「以前在鐵皮屋裡，我們有一點流離失所，但現在有一個屋子，大家可以繼續在這裡幹活，有一天我的舞統統會蒸發掉，但是更年輕一代會用他們的語言，繼續講述他們關心的事情。」

雲門舞集創始人林懷民。（一条提供）

資料圖片由雲門提供

部分圖片攝影：劉振祥

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