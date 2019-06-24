【裝飾藝術】城大中法Art Deco交匯展　數百珍品重現上世紀美學史

香港城市大學於3月至7月，策劃了一個展覽，叫「裝飾藝術：當法國和中國交匯」（Art Deco: The France-China Connection），展示法國Art Deco的起源，其中更展出三百多件展品，十分珍貴。

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你可知道人類在二十到四十年代，有過一段光榮的美學歷史，叫Art Deco（裝飾藝術），這風格以優雅的幾何圖案、活潑的線條為特色，簡化了過去的繁複，火紅於歐洲、美國和亞洲。二次世界大戰以後，Art Deco慢慢褪色，藝術世界跟着有「Abstract Expressionism」（抽象表現主義）、「Pop Art」（通俗藝術）、「Minimalism」（極簡主義）、「Conceptual Art」（概念主義）、「Deconstructionism」（解構主義）等，不要以為藝術只藏在畫廊和展覽館，和你無關，這些思潮影響後人的日常生活，如家居、服飾，甚至一張明信片。

做人，如果只懂工作和吃喝玩樂，而不知道其他人在思想上、修為上，曾經作出偉大的貢獻，反而毫不動容，每天過着「生存」而不是「生活」的日子，沒有善用文化和藝術來改變人生，這便是大部分的香港人，也許是中國人的可嘆。

成立於1984年，香港城市大學（City University of Hong Kong）本來只是一家細小的理工學院，1994年，獲升格為大學，近年，更成為香港八大名牌大學之一，真的不懂得城大吃了什麼whey protein長大。在八十年代，它只是在旺角彌敦道的一座商業大廈創校，附近是街市和「女人街」，環境嘈吵可怕。後來，政府把它搬去了九龍塘高尚的住宅區，前面有時髦的「又一城」商場、地鐵站、獅子山的巍巍聳立、九龍半島的風景，還有恬靜的婆娑街道。如果要我再唸大學，一定挑選城大。我是「city man」，喜歡在動容的都市閒逛：香港大學躲在悲情的西營盤老區；理工大學被天橋包着，像交通安全島；中文大學和科技大學遠在六親不認的郊區；其他大學的校舍，外貌平凡得像實用中學。

香港城市大學的外觀。（網絡圖片）

在香港，最初主辦展覽的大學，是「香港大學馮平山博物館」（現在改名，叫「香港大學美術博物館」）。後來，中文大學的藝術系和文化研究所都搞展覽，跟着浸會大學和理工大學加入戰圈，主辦藝術創意展覽，一比高下。過去大學的這些展覽，沒有讚不絕口：有些題材太嚴肅、有些手法傳統、有些只是學生的畢業作品、有些資源有限，弄不出苗頭。

城大的校舍，本來普普通通，地點卻一流，可惜校舍像政府辦公大樓。突然，在2013年，落成了一座現代又漂亮的多用途大樓，叫「劉鳴煒學術樓」，是校園最高之樓宇，叫人耳目一新。原來是香港著名的呂元祥建築師事務所設計的，怪不得成為整條達之路最矚目的地標。一直想進去「八卦」一下，機會來了：城市大學於3月至7月，策劃了一個展覽，叫「裝飾藝術：當法國和中國交匯」（Art Deco: The France-China Connection），展示法國Art Deco的起源，然後傳入中國，影響中國人在二十至四十年代的生活。看過一些Art Deco的展覽，其實只是歷史圖片展，或簡單地放置數件文物，可能因為Art Deco的東西，要找出來，已是接近一百年的古董，如果展覽沒有可觀的財政預算，不容易處理。藝術界朋友說：「它是近年民間策展得最出色的一個展覽，探討Art Deco於法國的緣起；Art Deco如何流入中國；然後，中國風又如何影響歐洲的Art Deco。展覽除了法國的展品，還有Art Deco在香港、上海和杭州的留痕。最好玩的，是它顧及普羅大眾的趣味，比方它解釋了灣仔君悅酒店的大堂建築風，便是Art Deco、上海當年賣花露水的廣告，細節也有許多Art Deco、我們的一些日常用品如化妝小盒子，都暗藏了Art Deco的風格。」

上海當年賣花露水的廣告。（作者提供）

還等什麼？我立刻趕去九龍塘地鐵站，先在商場的COVA Pasticceria & Confetteria（天呀，什麼的名字）喝了一杯好咖啡，扮扮闊少，打好底，過了馬路，一口氣跑上斜坡，到了一個清風送爽的入口高台，乘電梯往「劉鳴煒學術樓」的十八樓（這些命名大樓最令人尷尬的地方，是要我們一天到晚叫喊別人的名字，老人家的名字還好，劉鳴煒才三十多歲，外號「Package劉」的他，英俊、能幹、富貴，視為首席鑽石王老五，「港女」的必殺目標，但是我們男的並非癡男，卻要常常呼喚「劉鳴煒」、「劉鳴煒」，認真冤氣！)。展覽場館是暗暗的，靠聚焦光源帶路，卻是我的口味，我害怕「大光燈」的展覽，像去檢查證據，心都未能安靜地欣賞。

劉鳴煒學術樓的外觀。（網絡圖片）

展覽從法國、香港和上海多家博物館、機構及私人收藏，千辛萬苦，爭取人家同意，才搜羅了三百多件展品，有些還是大型傢俬。所以，雕塑、畫作、海報、服飾、陶瓷、玻璃、珠寶、化妝盒都齊全，珍貴難得，價值連城。展覽策劃主導是法國人，包括Emmanuel Breon。「Art Deco」是城大展覽館開館以來第八次展覽，真高興，這所大學的藝展，愈做愈精彩，其他大學還不急起直追？對我們草芥來說，看這些藝展，有五個要求：做足功課，不要思維表達紊亂；第二，要深入淺出，市民不是來看複雜的學術研究；跟着，場地要佈置得宜，不像走進了政府的宣傳場所；然後，藝品珍貴，才會驚喜；最後，要有趣，例如好玩的裝置，讓小朋友不會淡出個鳥來（感到無聊）。

展覽品。（作者提供）

以前，大學對於想發財的人來說，是個「金」字塔，因為大學畢業，便有好工作；而對老百姓來說，是個象牙塔，因為校園的讀書人，與世無關。清新可喜的是近來香港許多大學開始投入社區，主辦文化、藝術、創意的展覽，好處多的是呀：可以讓市民走入不同的大學校園，認識他們。對大學來說，藝術發展是建立「品牌」的好宣傳。大學除了推動思考，有責任改善學生的修養素質，所以，就算是「科技大學」，也應該有藝術活動。捐款支持大學的人，除了因為它的學術成就，還期待一所大學是文化的孕育田園。所以，大學主辦藝術展覽，更能打動他們對大學的撐持。

展覽品。（作者提供）

以往大學的藝術展覽，有些是雷聲大、雨點小；有些是毫不貼地、親近民情。今次城市大學的「中法Art Deco交匯展」，真的讓人眼前一亮，不禁會問：「為何一所非藝術大學，會有能力弄出這樣欣喜若狂的高品味藝術展覽？背後是由誰主催？如何克服千個難題？這次成功之後，還有下一轉嗎？」

展覽品。（作者提供）

在十九世紀，人類仍然喜歡充滿精準的東西，比例、構圖、勻稱、明暗都要一絲不苟。但是在第一次世界大戰之前，一股新思維正蠢蠢欲動，叫「Art Nouveau」（新藝術運動），開始追求自然的結構和線條。而後來的Art Deco美學運動，帶動的是1925年在巴黎舉行的展覽，叫「國際裝飾工藝博覽會」，他們的宣言是“One must be Modern and make it known to the world”（來，一起現代，公諸於世），於是，一場以改變圖案和線條為主調的藝術大革命，張開了世人的眼睛！

展覽品。（作者提供）

希望香港將會有一場藝術運動，叫做“Art Uni”，由城市大學今次的展覽帶動，於是香港十多間大學能夠接連良性互動，為了大學，為了學生（不要入了校園，再聽到有些大學生滿嘴「粗口」），為了社區；來以藝術改善整個學界以至社會，包括每一個香港人的文化和修養。那麼，我們的城市才配稱國際大都會！

內容提供：李偉民

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「城市大學吃了whey protein，支持藝術：出色的中國和法國Art Deco展覽」​】

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