【香港畫廊】炒賣藝術品影響畫廊經營　港人為何會買畫當投資？

Fabio Rossi是香港art dealer（這個名詞，目前所有翻譯都詞不達意，「art dealer」不只是經紀，也從事藝術品買賣，但又兼有顧問成分，某方面來說，亦像藝術家的「保姆」）界別，大家認識的名字。

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1983年，他去倫敦唸School of Oriental and African Studies，學士畢業後，再唸藝術考古學。在亞洲藝術方面，他是著名的專家，特別是Himalayan art（喜馬拉亞山民族藝術）。

1986年，他和媽媽在倫敦開了畫廊Rossi & Rossi。2011年，Rossi & Rossi在香港開分店，他的太太是在紐約認識的香港人，小孩子是半個中國娃娃。Fabio說：「許多外國人喜歡香港，因為香港是真真正正接納外國人的一處地方，它在亞洲的中心點，飛去其他國家參與藝術活動都容易。」

1986年，他和媽媽在倫敦開了畫廊Rossi & Rossi。（作者提供）

他說：「香港是發展成為藝術之都的好地方，可惜，香港人甚麼都有了，就是不懂尊重藝術！」我想了一會：「中文『尊重』這兩個字，意義比英文『respect』來得更深。在藝術方面，『尊』代表大家應該崇尚；『重』代表大家重視。可惜在香港，藝術只對有文化的人才有說服力，因為藝術並不是如吃和喝或衣服般，是必需品。有些香港人對藝術不聞不問，就算沒有靈魂，也可以活下去。」

我解釋：「香港人只愛吃，生存在感官世界。我有些朋友，月入一萬多元，卻常常吃那些『廚師發辦』（Omakase），兩個『打工仔』動輒二千多元埋單，有點過分；有些人飛十多小時，便是為了吃一家著名小館，不知道為了自己吃，還是Instagram要吃？看那些旅遊雜誌，每期都叫人去日本、韓國、台灣……撲東跑西，不看風景，卻為趕去品嘗咖啡糕點，真的本末倒置，『妹仔大過主人婆』。如果這些人拿十分之一的精力，去追求藝術、豐富靈魂，多好！」

我問：「Fabio，你是art dealer，也擁有畫廊，藝術能夠賺錢嗎？」Fabio說：「接觸藝術，不應該有『寶藏獵人』（treasure hunter）的想法，應該是『探險家』（explorer）的態度。欣賞藝術品的表象時，也要探討它的背後意義，再思考文化的歷史和現處，對比自己今天的人生。愛藝術的人，氣質和智慧，和別人會不一樣。」

Fabio繼續分析：「但是，在物質過度膨脹的今天，尊重藝術的人仍是少數，藝術品的交易數量並不如商品般多；故此需求有限，交易自然不多。看到一幅畫，要先問自己『喜歡它嗎？感情上，會突然觸動嗎？買了這東西後，會對我的生命加添意義嗎？』，我叫這做『改變生命的價值』（life transformative value of art），而不應該緊張它將來再賣出去，藝術品的『市場交換價值』（market exchange value of art）。這裏，我想強調兩點：藝術喜好，是很個人的，不像一粒鑽石，它有客觀的價值鑑定，有些你愛死的藝術作品，別人會討厭；第二，藝術也有潮流的，今天的風格，可能十年後，已被買家冷落。故此，很難準確預測一幅作品將來的受歡迎程度。」

我故意挑起談話的趣味：「可是，很多人羨慕有些藝術品被拍賣時，升值一萬倍、十萬倍的風光？」Fabio：「購買藝術品，通過殷實的畫廊，是最好的方法，畫廊是專家，會為你判斷什麼價錢是合理。而且，畫廊去問價，避免了炒賣成分；當然，有些作品是絕世奇珍，只能夠通過拍賣去獲取它」。我回應：「有些拍賣的參與者，為了抬高藝術家的市場身價，會故意高價競投，雖然，表面是有人多付了，可是他的其他藏品因此升了值，暗中得益。故此，這些藝術品的『公開價值』其實是有問題的，不知底蘊的人跟隨，隨時入了貴貨，投資失利。近來，有些藝術品的拍賣價錢，對行內人來說，絕不正常，還非常古怪。」

Fabio Rossi和Giovanni Martino。（作者提供）

Fabio說：「這股不良之風，亦影響到專業畫廊的經營，有些人以為畫廊是協助藝術品炒賣的地方，於是，畫廊只好售賣一些所謂『有價有市』的藝術品給他們，有些畫廊屈服於市場，變相成為投資經紀，未能執行一家良好畫廊的三個『天職』：協助一些有潛質，但未成名的藝術家，向外展示他們的優秀作品；第二，我們要教育買家，用內心來真真正正去欣賞一件藝術作品的精神意義；最後，畫廊更應策展一些精采的展覽，讓市民免費參觀，向大眾進行藝術教育。」

我絕對贊同：「愈來愈多良莠不齊的拍賣行大力宣傳投資藝術品會『發達』，大家真的要小心，這些拍賣的『後真相』（post-truth），其實是一大堆謊話。」

Fabio的助手Charles Fong是二十來歲的年輕人，爸爸是香港人，媽媽是台灣人，自小在台灣長大，幾年前，來了香港大學唸書，然後進入了藝術行業，他說：「如果不用工作，我會選擇台灣的生活：空間大、步伐慢。但是，如果要工作，香港還是年輕人的機會之都，因為它是國際城市，四方八面的機會都有。不過，香港的人才亦多，如果沒有實力，在香港生存，委實不容易，我明白有些年輕人的不滿，但是公平競爭，不用拉關係，也是香港美麗之處呀。」

Charles頓了一頓：「我很喜歡日本有些『industry-only auction』（行內人拍賣），它不像目前的拍賣會，外面不懂藝術的人也可以參與拍賣，只要有錢便入場；其實，歐洲的古董行業，從17世紀開始，已有這種『行內人』的拍賣，好處是『行內人』都是熟悉藝術的專家，不會為了賺快錢而傷害商譽，所以拍賣的結果，價錢合理，比較可靠。」

香港的人才亦多，如果沒有實力，在香港生存，委實不容易。（作者提供）

我補充：「藝術品的價值高低在乎四個因素：作品的稀有程度、藝術家的地位及名氣、藝術技巧和創意、藝術風格的受歡迎程度。一幅作品，要具備這四點，談何容易，一萬件作品，未必有一幅可以跑出來，那些用了數千或數萬元買來的作品，難以想像它將來會變成數十萬元以上的珍品。」

Fabio說：「藝術投資者的心態，要像一個收藏家（art collector），東西是用來收藏，可能只買不賣，而每個成功的畫廊，手頭必須有一群志同道合的收藏家，大家一起享受追求藝術的樂趣，評估藝術市場的走勢，那才是如魚得水的結合。」

Charles贊同：「科技進步，以上所說的畫廊和顧客的關係，已毋須實體接觸，因為有些已把活動搬了上網，而網上畫廊在社交媒體把作品銷售，不再是天方夜譚的事情。」

藝術品的價值高低在乎四個因素：作品的稀有程度、藝術家的地位及名氣、藝術技巧和創意、藝術風格的受歡迎程度。（作者提供）

Fabio點頭：「對，在香港，『線下』經營畫廊愈來愈困難，因為租金貴，每個月交投量又不多，常常擔心，故此，如果不是家族經營這一行業久遠，加上我數十年的經驗，我也會跟許多中小型的畫廊一樣，慘淡地面對藝術買賣行業的dichotomy（兩極化）：國際級的拍賣行佔據市場的一角，另一角是國際級的大畫廊，中小型的卻在兩者之間，浮浮沉沉。」

我開玩笑：「有一天，你倘若結業，怎麼辦？」

Fabio比我更會開玩笑：「我會和兒子說：『如果爸爸賣食品，留給你的都沒有用，但是，今天爸爸不幹，會有大量藝術品留給你，將來，你仍有機會為家族『翻身』！」

最後，我問Fabio：「我們應該買香港藝術家的作品作為投資嗎？」Fabio認真地說：「坦白說，從世界水平來說，香港藝術家的認受程度，真的不及內地及台灣，但是，『香港人愛香港人』，我仍然努力，多些培養本地藝術家；不過，隨着社會文化素質改善，香港愈來愈多出色的藝術家。我希望十數年後，我們可以和兩地分庭抗禮吧，而本地藝術家如李傑（Lee Kit）也不用跑去台灣發展。」

「如果不是家族經營這一行業久遠，加上我數十年的經驗，我也會跟許多中小型的畫廊一樣，慘淡地面對藝術買賣行業的兩極化。」（作者提供）

有一件事令Fabio更焦急的，他說：「國際畫廊，未必看上本地的藝術家，本地畫廊當然樂意支持本地藝術家，奈何資金又並不充裕，希望香港政府可以改變一貫『政商不合作』的態度，多些資助我們這些中小畫廊的『非牟利』（non-profit）藝術活動，讓我們可以推廣一些本地的藝術家。我們雖然是商業單位，但是，為何政府的概念仍以為商人舉辦非牟利活動，一定是背後有商業利益，這種想法，阻礙了民間和政府合力推動藝術發展，政府常常期待藝術界出現NGOs（非牟利團體）推動視覺藝術（visual art），但是，當NGOs未能有力推動時，整個視覺藝術的發展，便阻遏下來！」

官商合作，好處是如虎添翼，而壞處會否如民間常常指責政府的所謂「官商勾結」，你的看法呢？

Rossi & Rossi​：http://rossirossi.com/?lang=tc

內容提供：李偉民

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「「香港甚麼都有，就是缺乏對藝術的尊重」――本地畫廊老闆Fabio Rossi 談香港人買畫「投資」的迷思

」​】

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