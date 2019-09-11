【香港文學散步】南來文人在港史事　蕭紅與淺水灣有何關係？

有一些用詞會忽然變成潮流，例如「日常」、「地圖」，時令底下無論什麼宣傳都會用之例如設計日常、咖啡日常……小店地圖……。而散步、散行等等也是常常見到的用詞，這一趟不如帶大家走進香港文學散步。

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常謂香港是文化沙漠，那是不了解、不認識的人之污名，香港地理位置特殊，歷史背景也特殊，怎麼會有「沙漠」惡名。而事實上，不少偉哉文化人都與香港有過因緣，小思老師，即盧瑋鑾教授便苦心蒐集相關文獻史料，以五個現代非常著名又具影響力的文化人作串連，向大家娓娓道來他們的故事：蔡元培、魯迅、許地山、戴望舒和蕭紅。

蔡元培作為北京大學校長，不時有人在網上舉他為例子，與當今一些校長作對比，指出為數不少的大學校長無論風骨、識見都及不上他。這一代偉人，在抗日戰爭爆發時逃難到港，他抵港後一直在養病，及後出席在香港聖約翰大禮堂舉行的美術展覽會開幕儀式，並發表抗戰與美術之關係的演說。其演說一文收錄於《香港文學散步》之內，而蔡元培校長更於1940年下葬於華人永遠墳場，公祭參與者逾萬人，感歎的是現在似乎沒多少人知道這段歷史了。

蔡元培在1916年至1927年期間擔任北京大學校長，革新北大，開「學術」與「自由」之風。（《蔡元培傳》封面）

魯迅，這位紹興漢子，曾經到港公開過兩場演講，香港之於他的印象，與他之於香港人的印象，似乎都是不好的。但這位洞悉中國人國民性的鐵筆銀鉤大文豪，心心念念要為國家辦點事，要為年青人做點事，他兩篇演講辭〈無聲的中國〉和〈老調子已經唱完〉都甚有見地，而當時演講場址，正是香港中華基督教青年會位於必列者士街的會所，這座建築古色古香，如果大家路經荷里活道，不妨參觀一下。

魯迅先生是中國現代文學的奠基人和開山巨匠，其著作影響力深遠。（《魯迅傳》封面）

許地山，可能不太了解文化、文學圈的人對這個名字有點陌生，他筆名落華生，經由五四運動搞手胡適的推薦下，來港出任香港大學中文學院教授，致力改革中文系。但正因為他處處奔波勞碌，在抗日期間心力交瘁而病逝。

詩人戴望舒，最為人熟知的事跡或許是他跟星島日報的關係。而他的故居林泉居現在已不復在。

許地山，筆名落華生，文學、文化範疇上貢獻良多。（許地山精品選書封）

戴望舒是中國當代著名現代派象徵主義詩人、翻譯家。（《戴望舒精選集》封面）

至於蕭紅，其名氣近年因電影而植入民眾心裏，她早年離家出走四處流浪，後來同樣因逃避戰亂來港。她在香港完成了不少重要作品，例如《呼蘭河傳》、《馬伯樂》等。除了在港完成作品以外，她與淺水灣也有一段緣，原來當時她病逝，一半骨灰曾埋葬在淺水灣海濱，另一半骨灰則埋在聖士提反女子中學校園。只是，現在她的骨灰已經移走，淺水灣那個蕭紅之墓的木牌也已經消失了。

蕭紅是中華民國時期著名女作家。（《從呼蘭河到淺水灣——蕭紅傳》封面）

香港這個城市，確確實實承載太多太多歷史，太多太多文化，但隨年月逝去，不少記憶都消失於時間洪流。就讓我們一起重溫香港的歷史吧！

《香港文學散步》，小思編著。（商務印書館）

內容提供：文籽

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【香港散步】追尋蔡元培、魯迅足印 蕭紅與淺水灣有何關係？」​】

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