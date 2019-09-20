【戰鬥民族】為了方便戰鬥　亞馬遜女戰士會切走右邊胸部？

編按：學界一直都對亞馬遜女戰士是否會因為方便戰鬥或作日常工作而割除一半乳房存在迷思，並且考究歷史，試圖找出答案。然而，不同學者也對亞馬遜女性是否會割除乳房而有不同的研究結果，所以，想得到答案的話，終究還是要視乎你相信那一個說法。

古文明講師及《古代雅典的女性》作者蘇珊．布倫戴爾（Susan Blundell）指出，古代亞馬遜女戰士「普遍被認為居住在黑海的東南方」，明確指出她們絕非出身於希臘。

據說亞馬遜人會割除右胸，好在戰鬥時更顯戰力，不過布倫戴爾認為，「古典時期沒有任何作家描述過這民族的外表……而在花瓶彩繪和雕像上，亞馬遜人均展露出正常兩邊的胸部。」

《戰爭與兩性》（War and Gender）中，戈登斯坦（Joshua S. Goldstein）教授曾描述亞馬遜女性如何割除一邊胸部，好方便拉弓、射箭，但「大部分藝術作品並沒有表現出這一部分。」

《追尋女戰士》的作者林．維爾德（Lyn Webster Wilde）則明確指出，儘管有許多迷思，但「她們在藝術品上總會袒胸露乳，且通常都是結實、強壯的形象。」

不同學者都對亞馬遜女性的形象有所研究。（《神奇女俠》劇照）

那麼這迷思是從何而來呢？《女戰士》一書中，考古學家戴維斯金博（Jeannine Davis-Kimball）指出，公元前五世紀的歷史學家希羅多德「堅信『Amazon』這個詞起源於兩個希臘字，意思即『沒有一邊乳房』（a即是沒有；mazos是胸脯）。自那時起，Amazon在不同語言就有不同含義：從ha-mazan意思是『共同作戰』，到am-azon指『母親大人』都有。」

古作家裴洛斯特拉都斯（Philostratus）表示，「沒有乳房」可能是指「沒有哺乳」，因為軍隊女騎士會用馬奶哺育自己的孩子，而非親自哺乳。不過布倫戴爾提醒，目前沒有證據顯示切除乳房的女戰士「確實存在過」，所有這個名稱的起源依究不得而知。

Amazon這個名稱的起源依究不得而知。（《神奇女俠》劇照）

至於切除一邊乳房以便射箭這部分……現代女性每天做事（當然包括射箭）也不會因胸部而感到困擾，難道亞馬遜女戰士不也如此嗎？

以上內容節錄自《書呆子的反抗﹕為什麼你以為對的都是錯的？》

作者：安卓雅‧芭罕（Andrea Barham）

責任編輯：許瑜珊

出版：創意市集