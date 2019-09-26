【台中豐原】百年老屋改建文青咖啡館　呷着咖啡感悟人生四味

豐原位於台灣中部，如果坐自強號火車，十分鐘便從規格愈來愈國際化的台中市，來到這個無論是繁盛或擠擁度都介乎「城」與「鎮」之間的地方。這裡既有便利交通與各式連鎖商鋪，卻又在巷弄裡保留了簡樸庶民的生活面貌 ── 對，是保留，因為這個人口超過十六萬的小鎮，在縣市合併之前的經濟起飛黃金時代，曾是中部的政治經濟中心，得天獨厚的水資源孕育出豐饒物產，還種過日本天皇御用的香米呢！連同當年商貿群聚衍生出的糕餅文化與漆器工藝產業，這些昔日榮景，今天仍是見證豐原歷史的光環。

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一間由老屋改造而成的咖啡店 ── TOYOHARA，直接了當以地方命名，因為Toyo-hara就是日文「豐原」的意思，有趣的是，老屋百年前的主人便是個日本商人！（作者提供）

城市有發展演變過程，小鎮也自然有其形成的源流，例如豐原舊稱「葫蘆墩」，與早在清朝時漢人開鑿葫蘆圳引溪水灌田，讓稻農物產豐盛不無關係；直到日據時代，豐原與鄰近的潭子、神岡、大雅、社口區等也被合併稱為「豐原郡」，來這裡經商做生意的除了台灣人，還吸引不少日本人，所以留傳至今的著名糕餅老字號，餡料與技法也滲着日式菓子的味道，在最熱鬧的廟東市集，也有歷史悠久的壽司屋關東煮甚至日式料理店，而在距離車站不遠處的源豐路上，我便找到一間由老屋改造而成的咖啡店 ── TOYOHARA，直接了當以地方命名，因為Toyo-hara就是日文「豐原」的意思，有趣的是，老屋百年前的主人便是個日本商人！

「那時候施工期間，在二樓的屋簷縫發現藏了些東西，竟然是日治時的存摺與賬簿，還有賣新台幣五塊錢的愛國獎券呢，我小時候已經賣五十元了，可想像那是多久遠的事！」三年多前回豐原創立這間咖啡店的游文毓（Eunice）興奮的說着。

這棟充滿歲月痕跡的日式老屋，外表看來簡潔乾淨，外牆上原有的木板結構與窗框仍清晰可見，深沉的木系色調與地方的歷史氛圍也很配合，但當初Eunice第一次看見這房子時卻並非這樣：「我回來後每天都去找，想要找到心目中開咖啡店的理想地方，終於發現這棟看來不錯的老屋，便立即聯絡屋主察看，打開門的第一個感覺是陰暗，濕氣重，還好主要結構仍在，包括檜木屋頂及那面編竹夾泥牆，我都記在心上，之後在白天、晚上甚至雨天我也來看，感覺就是這裏了。」這種感覺對的事情，從來外人看不懂，只有當事人心神篤定，而對從畢業後便出外打拼的Eunice來說，多年後帶着她的咖啡專業回到家鄉，更是人生藍圖裡的重要規劃，包括店舖的設計圖、財政預算、陣設風格、咖啡品種等等想法都有了，沒有人比她更清楚知道，要如何改造這個有歷史有故事的地方。

難怪，本身對水泥木工一竅不通的Eunice，最後還是親自動手：「開始時我們把設計圖給師傅看，想盡辦法把原始老屋的真實保留，但這樣要耗費較長時間與功夫，他們只想用現代快速的方法完工，我唯有四出請教木工電工與鐵工老師傅，他們指導，由我來做。」

Eunice回憶起來也是溫文婉約的，她說鄰里街坊見一女子天天在門外弄這弄，對老屋的變身充滿好奇。真的，如果沒看過她在門口騎樓把木頭磨掉舊色再上保護漆油、或拿機器打磨店門木框裝修現場的照片，很難想像那些凹陷的牆面、店後方原有的老舊低矮廁所、以及那面顯露出傳統閩式建築工法的竹編夾泥牆等角落，都留有她勞心勞力的血汗證據。

在台灣把老屋再生，大規模的園區或古蹟群工程主要由政府主導，但散落在街頭巷尾、動輒也過百年的樓房，更多的修復是由有心的民眾獨立執行，無論是營商還是教育目的，對民眾來說，能把充滿歷史與文化價值的老屋，能保留一間便是一間，至少願意花上百萬（台幣）把荒廢老屋靈魂喚醒的Eunice來說，這是一個能結合她鑽研多年的精品咖啡的希望工程，這就是TOYOHARA咖啡店網頁上所寫的「探索咖啡與老宅的世界」嗎？「老屋滿載歷史與故事，其實咖啡亦是，每夥來自不同產地與莊園的咖啡豆，經過高、中、低溫的沖煮方法，風味與口感也完全不同，也蘊含着值得細嚐品味的故事。」從事咖啡教學的Eunice，自言這次的開店歷程，也完全符合平常手工挑咖啡豆，烘焙味測的味覺試煉 ── 酸甜苦辣都有，這何嘗不是過去或現在的人生的寫照？

的而且確，打從進屋的一刻，已被昏黃的靜愜氛圍籠罩着，先是吧台上方吊掛的鵝蛋型燈泡，廢木再用打造的L字型桌面，還有梳化旁牆上那面像投映屏幕般大、寫滿各類意式或特調精品咖啡推介的粉筆黑板等，都讓人忍不住停留注目，既能感受店主對咖啡的專注，亦同時想像着空間裏的前世今生。我坐在咖啡店後廳一大張高身木桌旁，被兩面重新油上白漆的古牆圍繞，頭頂上是特別佈置的天花布幔，與閣樓前沿展示的懷舊傢俱、及放在老屋留下來木爬梯旁的書架放置的古老藏品，彷彿時間被凝結了一樣。

一幅印有店家商標的寶藍色染布，這樣的設計含蓄地展示出日式情懷，仔細看，便會發現三顆咖啡豆暗藏在取材自日本織田信長的家徽紋路裏，家紋圖案是從前門第出身的象徵，如今融入了現代美學與咖啡蘊味，成了老屋的新生命。（作者提供）

我想起店門前根據老屋原貌仿造的木構門窗上方，懸着一幅印有店家商標的寶藍色染布，這樣的設計含蓄地展示出日式情懷，仔細看，便會發現三顆咖啡豆暗藏在取材自日本織田信長的家徽紋路裏，家紋圖案是從前門第出身的象徵，如今融入了現代美學與咖啡蘊味，成了老屋的新生命。「我們舉辦文化沙龍活動，才知道這裏原來也有不少藝術家、插畫家、漆藝家及文創工作者，老屋除了是咖啡店，未來會有更多可能。」Eunice很有信心，希望讓豐原的文創氛圍與老屋再生，像她悉心沖調的咖啡持續飄香。

內容提供：打開衣櫃

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「小鎮行旅 - 豐原鎮上嚐老屋咖啡」​】

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