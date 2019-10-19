【快樂方程式】九大必學的積極思想　助你擁有快樂人生（下）

人生確有許多的幸與不幸，順流逆流，面對這些事情，我們的信念和想法就起了決定性的作用。同一個處境，不同的人有截然不同的反應。其實，消除負面思想和建立正面思想是互相補足，互相平衡的，缺一不可。本章會學習培養積極樂觀思想的策略，你可先反問自己：到底你願意做個悲觀消極的人，還是樂觀積極的人呢？

六、專注於可行的事情

消極思想的人會時常擔憂一些能力範圍外的事。（glenncarstenspeters／unsplash）

積極思想另一個特色就是把思想專注於可行的事情上。很多人憂心忡忡，時常擔憂一些自己不能控制的事情，例如社會的經濟環境、別人的反應等，只會令自己更缺乏自信和安全感。但積極思想的人懂得把注意力集中在能力範圍內的事，不去多想能力範圍以外的事，不會浪費時間和精神在無結果的事情上。所以遇到困難時，積極的思想是專注於可行的事情上，才是應付問題的最好方法。心理學研究顯示，一個人面對壓力困難時的掌控感是非常重要的，掌控感是在乎我們相信自己有能力處理控制範圍以內的事情，這並不包括我們控制範圍以外的事情。

積極思想的人懂得把注意力集中在能力範圍內的事。（christinhumephoto／unsplash）

七、理解事情的因果

心理學家沙利文是研究樂觀情緒的權威，他認為性格樂觀和悲觀的人通常對發生在他們身上的事情，特別是一些困難或失敗的遭遇，有不同的解釋，這些解釋有三種特徵：

1. 悲觀的人傾向視困難或失敗的經驗為自己所造成的，自己要負上全責，容易自責。相反，樂觀的人傾向視這些經驗由很多不同因素造成，部分可能與自己有關，但有部分是外在而非個人的因素。這種解釋不會產生過分自責和沮喪的情緒。

悲觀的人容易自責。（paolitta／unsplash）

2. 悲觀的人傾向把一次的失敗視為永遠、不可逆轉的失敗，把逆境視為永久不變的處境，容易灰心。相反，樂觀的人傾向視逆境為短暫的，是會過去的，相信順境最終會來臨。



3. 悲觀的人傾向從某方面的失敗推論到自己全面的失敗，容易自卑。反之，樂觀的人會視一次的失敗為個別例子，不會以偏概全，相信每次的挑戰都是獨特的；今次失敗了下次仍有機會繼續嘗試，不輕易放棄。

悲觀的人不輕易放棄，相信順境最終會來臨。（panitan／unsplash）

這樣歸因的思考方式，是樂觀積極性格的人的特徵。很明顯，這樣的因果思維可以令我們保持樂觀和希望，並促使我們更有動力去克服困難，努力向前邁進，相信最後的勝利是可以達到的。相反，思想悲觀的人就會認定挫折是不會逆轉的，把自己在一方面的失敗視為全盤失敗，把所有的責任摃在自己身上，不能客觀分析失敗的外在因素；給果打擊了自己的鬥志和耐力，失去自信，容易放棄和灰心，造成惡性循環。

樂觀思想的人會努力去克服困難。（Gettyimages／視覺中國）

八、訂定具體可行的目標

積極思想的人是腳踏實地的，不是空談理想的，會為自己訂立一些具體可行的目標和實行方案，然後循序漸進地實現計劃，並且在完成一個目標之後懂得讚賞或獎勵自己，提高自我形象和自信，滿足自己的成就感，這樣才可以為自己製造更大的動力邁向更高遠的目標，這都是積極思想的特色。所以，積極思想的人都能在目前和未來之間取得較佳的平衡，不會只滿足於現狀而失去奮鬥的動力，亦不會因未達到目標而感到沮喪。

積極思想的人會為自己訂立一些具體可行的目標和實行方案。（esteejanssens／unsplash）

九、堅持信念，直至成功

也許你會覺得以上的建議知易行難，成功的確要付出代價，但最重要的是你能堅持正面積極信念，不輕言放棄。思想模式是一種習慣，所以你不單要有明確的積極人生的信念，更要經常提醒自己，特別是當你遇到挑戰的時候。上一章提到人生的核心信念的重要性，若你能堅持和運用你的信念，你的思想模式和即時想法會漸漸變得正面樂觀起來，不會輕易掉進負面思想的網羅中。

以上內容摘自《誰偷走了我的快樂─應對負面情緒自助手冊》

《誰偷走了我的快樂─應對負面情緒自助手冊》封面。（突破出版社）

《誰偷走了我的快樂─應對負面情緒自助手冊》

作者：湯國鈞、李靜慧、李智群

出版社：突破出版社