【夏目漱石】日本千圓鈔票上的文豪　黑貓為他打開寫作世界的大門

編按：日本國民作家夏目漱石大家都可能認識，但他與貓如何結緣，又如何開展寫作生涯？且看下文作者分享。

日本紙幣1000円上面印的人物大有來頭，恐怕大家都不會不知道：國民作家夏目漱石，他的肖像印在常用紙幣上，他的文學作品也是歷久不衰。

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乘着《人間失格》之風熾熱，希望藉我對日本作家的皮毛認識，帶大家可以認識一下不同的日本文豪。夏目漱石尤為著名的作品必定先推介《我是貓》（吾輩は猫である），這篇小說是以夏目漱石養的貓作原型，以幽默諷刺手法寫出對人類的觀察和反思。至於另外的作品，廣為人知的係《少爺》，以夏目任職教師時的經歷作為原型；與及日本教育課程必會涵蓋的《心》。《少爺》常被改編為其他形式的作品，至於《心》的寫作風格比較沉鬱，甚至予人窒息之感，顯現了夏目漱石另外一面。

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這個寫作起來，處處展現滑稽搞笑表現的夏目老師，他的門徒芥川龍之介卻這樣描述他：

你可能知道文人墨客的漱石老師，但是你應該不知道像個瘋子的天才──夏目老師！ 芥川龍之介，《闇中問答》

為什麼會說夏目漱石像個瘋子？這要從夏目罹患情緒病講起。夏目學業成績極為優秀，當時堪稱國內精英中的精英，去到他廿九歲時，被文部省指派去英國留學，因而開始了他「最不愉快的兩年」倫敦留學生活，也因為留學而令夏目開始患上情緒病：夏目在歐洲人裏面，體驗到強烈的自卑感，同時非常焦慮，確診了「妄想性憂鬱症」，最顯而易見的病徵係認為自己長時間「被偵探監視」。

夏目罹患情緒病時常脾氣暴躁，妻子都不離不棄。（《夏目漱石之妻》劇照）

這個病多虧了一隻貓──《我是貓》的主角無名貓，加上夏目鏡子（其妻子）對他的愛才得以稍稍緩解。事緣係夏目漱石三十六歲那天，一隻全身連爪子也是黑色的貓跑進夏目家裏，怎樣也趕不走，而夏目當日的情緒病並無發作，就此收留了黑貓，並以此為契機，開始投身寫作行列，由大學教授搖身一變為小說家。他亦因而展開了第二人生──以寫作治病的快樂人生，自他執筆寫作十年間，全部作品都發表在《朝日新聞》，雖然寫作短短只有十年時光，但卻奇跡地每一部作品都能名留青史，均屬傑作。

根據夏目鏡子的《回想的漱石》中提及，夏目漱石只要一開始執筆寫作，他的作品幾乎都是一周間內完稿，這難道不能稱之為天才嗎？彷彿上天給他一直以來的考驗，就是為了造就一個天才小說家的誕生。

夏目漱石執筆十年，後來死於胃潰瘍。而他這十年的作家生涯，帶給後世的是源源不絕而寶貴的文化遺產，真箇一代文豪。

作者簡介：清君

中文系畢業生，任職過出版編輯及網絡編輯，專寫關於本土創作、傳媒、出版、文學等話題。不善交際的小毒男一枚。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「日本千圓鈔票上的國民作家夏目漱石」​】

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