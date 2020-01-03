【曼谷文化】泰國藝術比香港更多元？　不可不去的當代藝術博物館

編按：去泰國除了享受陽光與沙灘和吃喝玩樂，其實泰國也有非常文藝的地方可以去欣賞，且看下文作者分享，探索不一樣的曼谷吧。

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我患有「幽閉恐懼症」，別人進入埃及金字塔參觀，我只能在外面呆坐。坐飛機凡超過六、七小時，便會不適，所以怕飛遠地方，只常玩亞洲，成為東南亞「旅遊精」。

從80年代，便「蹓躂」東南亞，穿著背心、拖鞋，走過大街小巷，像他們的街坊，深夜時分，坐亡命「電單車的士」回酒店，青春的可貴便是勇於嘗新。八十年代初期的曼谷，都是矮平房，最繁榮的Siam Square，像個平民坊，店舖賣工藝品，後來對面才蓋了Siam Center和Paragon商場。

八十年代初期的曼谷，都是矮平房，最繁榮的Siam Square，像個平民坊，店舖賣工藝品，後來對面才蓋了Siam Center和Paragon商場。（作者提供）

那個年代，馬尼拉的治安不好，警察也會問錢；耶加達非常落後，晚上市區漆黑一片；「星加坡」（當時不叫「新加坡」）地方小，一兩天走完；吉隆坡是個回教城市，禁忌很多。大家最愛去的，便是曼谷，它是香港人的後花園，清潔（可惜越來越走樣）、友善、開放，泰菜又好吃，你還記得1984年的一首世界名曲叫《One Night in Bangkok》嗎? 泰國人打招呼，兩手合掌，說 「sawat-dee-krap」，我有個朋友在香港也這樣和人打招呼；可惜泰國和日本一樣，新一代已少彎身鞠躬，大家放棄傳統禮儀，這是全球一體化的可悲。

將至的新年，許多人會去曼谷，值得花半小時的交通，去曼谷當代藝術博物館（Museum of Contemporary Art, Bangkok或簡稱 MOCA Bangkok）。坐BTS空鐵到Mo Chit站，轉計程車便到。它樓高五層，超過800件展品，是2012年落成的私人博物館。「發財立品」是香港商人必須跟別人學習的。

將至的新年，許多人會去曼谷，值得花半小時的交通，去曼谷當代藝術博物館（Museum of Contemporary Art, Bangkok或簡稱 MOCA Bangkok）。（作者提供）

「泰國」意思是自由國家，又被稱「微笑領土」（Land of Smiles），文化包容度很強。欣賞一處地方的博物館，先簡單了解它的地理和歷史，才會產生興趣。例如在東漢時期，中國瓷器已傳入泰國，你又知道嗎？

「泰國」意思是自由國家，又被稱「微笑領土」（Land of Smiles），文化包容度很強（作者提供）

和泰國邊境接壤，有四個國家，馬來西亞、老撾、柬埔寨和緬甸。泰國人口大概七千萬，種族相當豐富，有泰族、蒙古人、高棉人、中國人、馬來人、波斯人和印度人的後裔。超過90%的泰國人信奉佛教，法律規定泰王須為佛教徒。

約5,000年前，泰國北部已有文明的跡印，公元一世紀，開始出現不同王國。1238年，素可泰王國建立（Sukhothai Kingdom）。輾轉變化，1782年出現查克里朝代（Chakri Dynasty）。1932年，發生革命，泰國此後成為「君主立憲制」（constitutional monarchy），國王權利受控於國會，結構沿用至今。

超過90%的泰國人信奉佛教，法律規定泰王須為佛教徒。（作者提供）

歷史上，雖然泰國先後受到葡萄牙、英國、法國等入侵，但是在亞洲，只有它和日本從未成為殖民地或割地求和，因為在十九世紀，泰國已吸收西方經驗，進行社會改革；1941年，雖然被日本佔領，但是它宣佈加入「軸心國」，倖免失去主權。

由於泰國種族複雜，可說沒有純種的泰國人，故此，在過去的千多年，它不斷吸收和融合外來文化，周邊國家的文化包括畫作、雕刻、舞蹈和音樂滲入，使泰國藝術多姿多采，而佛教除了是泰國禮教的準則，更是文化的內容和創作力，別的宗教如印度教等，亦同時影響泰國的藝術面貌。

佛教除了是泰國禮教的準則，更是文化的內容和創作力，別的宗教如印度教等，亦同時影響泰國的藝術面貌。（作者提供）

個人的見識有限，但是對泰國藝術有兩點體會：有些國家在藝術方面會堅持正統，但是，泰國樂意效仿西方。在20年代，已邀請意大利藝術家Corrado Feroci到曼谷成立藝術學院；又例如「舊國會大廈」（Ananta Samakhom Throne Hall），內外都「不西不泰」，非常別致。此外，由於泰國歷史平穩，他們的藝術發展是「漸變」的，所有風格都是有根可尋，藝術家從傳統中吸取靈感，再以新手法改良，我深深被他們對傳統的尊重所感動。香港人文化根基薄弱，往往把傳統的東西貶為「老土」，泰國年輕藝術家為傳統驕傲，正是一個民族應有的自尊。

「舊國會大廈」（Ananta Samakhom Throne Hall），內外都「不西不泰」，非常別致。（作者提供）

數年前，有機會和泰國的文化部長會面，他說由於「當代藝術」（Contemporary Art）興起，泰國也希望趕上這潮流，結果曼谷舉辦了數屆的「泰國當代藝術展」（Exhibition of Thai Contemporary Art）。他們的作品往往是新新舊舊，非常具特色；在亞洲，新舊藝術混合得水乳交融，除了日本和韓國，泰國絕對後來居上。

以上種種，都可以在曼谷MOCA博物館感受得到，那是一場非常精彩的靈魂洗禮。在G階，他們有不錯的紀念品店（我買了一個木造的「煲呔」）和咖啡館。二階是眾多當代藝術家的作品，包括Kamol Tassananchalee，他是國家級的人物，1944年出生，擅長玩「跨媒體」（mixed media）。

Kamol Tassananchalee，他是國家級的人物，1944年出生，擅長玩「跨媒體」（mixed media）。（作者提供）

三階展出其他眾多名家的作品，我最喜愛有一個展覽廳，是向泰國史詩《Khun Chang Khun Phaen》致敬，詩歌寫於1872年，講述兩男（一個窮，但是英俊；另一個有錢，卻愚笨）一女的愛情鬥爭，對泰國人來說，這故事家喻戶曉，博物館用了畫作來表達這巨著。

到了四階，如果累了，這層樓的東西可以「速看」。不能錯過的，是三幅巨型畫作，叫《天堂》、《中土》和《地獄》（Heaven, Middle Earth, Hell），詭異、神秘，值得駐足。

不能錯過的，是三幅巨型畫作，叫《天堂》、《中土》和《地獄》（Heaven, Middle Earth, Hell），詭異、神秘，值得駐足。（作者提供）

最後一層是五階，半天都過去，幸好這層樓換了口味，是國際當代藝術，美國、挪威的東西都有，連法國印象派名師 Pierre-Auguste Renoir的作品都有，誰是 Renoir? 你必定看過他十八世紀的作品叫《雨傘》（The Umbrellas），畫中的小女孩，皮膚白裏透紅，腼腆可愛，對我來說，比蒙娜麗莎還美麗。

+ 6 + 5 + 4

有些人旅行，喜歡找新地方，有些人只愛老地方，曼谷優勝之處，便是吸引了一大批後者。我有很多朋友，一年必定要去曼谷兩、三次，試新酒店、逛商場、泰式按摩、還要去拜神。曼谷吸引人之處，是任何事情都可發生，包括好的和壞的，既是天使，亦是妖女，恐怕原因就是泰國人的包容，讓這城市魅力沒法擋。故此，在曼谷大吃大樂之餘，能有這般美妙的藝術館，意外吧？泰語有句話叫「mai pen rai」，泰國人幾乎天天都說這一句話，對於早晚都緊繃的香港人來說，它是苦口良藥，它的意思是「沒關係，一切都可以」，所以，人在曼谷，真的無可，無不可……

內容提供：李偉民

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「新年散心去泰國，不可不去的曼谷當代藝術博物館」​】

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