【囍宴】回顧李安婚姻鬧劇代表作　中國思想受壓抑成文化衝突主因

編按：李安執導的《囍宴》是以中西的婚姻文化來帶出壓抑的中國傳統思想。下文作者便為大家重溫這套婚姻鬧劇，並以數個場面去分析中西的文化差異，以及化解衝突的重要方法。

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《囍宴》是1993年由李安執導的電影，更曾獲得奧斯卡最佳外語片提名。電影人物性格鮮明，當中牽涉家庭倫理、傳統思想、文化衝突等議題講述，卻一點都不嚴肅，反而笑點多多。雖片長106分鐘，但情節緊湊又有趣，不知不覺就看完，且餘韻猶長，發人深思。

《囍宴》是1993年由李安執導的電影。（《囍宴》劇照）

故事主角是一位旅居美國的台灣男同性戀者——偉同，他已和愛人西門同居一段時間，過著平淡的日子。但即將踏入三十歲的他不斷被台灣的父母催婚，西門便提議偉同和租客威威假結婚，以應付他們。怎料他們突然來到美國，並堅持要為偉同和威威辦一場盛大的囍宴。後來偉同和威威在鬧洞房時被逼把所以衣服脫掉，共處一室之下，他們竟發生了關係，於是鬧劇就如滾雪球效應般一發不可收拾。

偉同父母堅持要為偉同和威威辦一場盛大的囍宴。（《囍宴》劇照）

《囍宴》的主軸無疑是中西的婚姻文化差異——中國傳統思想根深蒂固，尤其是老一輩。就如偉同的父母多次強調婚姻是為了繼後香燈，而偉同和威威的假結婚更表明，中國人婚姻很大程度上只是一種家庭責任。而偉同的同性戀生活基本是西方自由戀愛觀——愛情和婚姻僅是為了滿足他們的身心需求。另一方面，中國人大多採用「高語境文化」溝通，而西方人則採用「低語境文化」。前者說話較迂迴含蓄，後者則較直接和重視個人主義。這些中西文化差異為角色們的交流帶來了許多挑戰和障礙，甚至引起不少衝突。以下筆者挑選了幾個場面為大家作分析。

中西文化差異為角色們的交流帶來了許多挑戰和障礙。（《囍宴》劇照）

電影剛開始不久，偉同便收到父母寄來的相親登記表。儘管他不想相親，但仍乖乖填好了表格。他考慮了對伴侶的許多要求，但最後又說「All lies.（都是謊言）」。在家庭倫理方面，中國家庭重視孝道，而在婚姻中，傳統則鼓勵同等地位的伴侶。因此，偉同希望找到一個理想的相親伴侶，使父母感到幸福和滿足。但是，美國人沒有「孝道」的概念，甚至在英文中也沒有能代表「孝順」的字詞，因此西門無法理解偉同的做法，並認為偉同不應壓抑自己的想法迎合父母，於是和偉同吵了起來。一直很遷就偉同的西門很快便明白這是因為偉同文化背景的關係，便積極尋求解決辦法，甚至提出了假結婚的計劃。由此可見，文化敏感性對於解決跨文化衝突是非常重要。

儘管偉同不想相親，但仍乖乖填好了表格。（《囍宴》劇照）

中國人很重視禮物的象徵意義，就如人們吃魚代表年年有餘、柑桔取吉祥之意等。但當偉同父母住在西門家時，西門送了他們血壓計和老年面霜作見面禮，更直接告訴他們，是因為覺得他們年老多病，要加以呵護。中國人認為面子很重要，儘管這是西門的好意，但這種直接的說話使他們感到羞恥又生氣。不過含蓄的中國老一輩的情感表達是保留的，他們僅以表情來表達不滿，好讓他們維護自己面子 ，更是對西門的禮貌。在這種情況下，筆者認為西門應該更敏銳地觀察對方的面部表情，並考慮改變他的溝通方式。

含蓄的中國老一輩僅以表情來表達不滿。（《囍宴》劇照）

在囍宴上，偉同不斷被灌酒，又要玩很多激烈的遊戲以應付來賓。這個情景打破了美國來賓們對中國人的刻板印象，便說了一句「我以為中國人都是柔順沉默跟數學天才」。這時導演李安便出來客串回應：「你正見證到五千年性壓抑的結果」。西方婚禮注重個人的願望，而中式婚禮則著眼於整體的幸福。就如偉同不得不遵從敬酒、鬧洞房等傳統文化，明明是自己的囍宴，自身卻不得喜樂。 這似乎也意味著，面對傳統文化的父母，偉同一直在壓制他的個人意願一般。

導演李安客串回應：「你正見證到五千年性壓抑的結果」。（《囍宴》劇照）

《囍宴》的結局峰迴路轉，值得反思。偉同父母作為非常傳統的中國人，最後居然接受了西門。是什麼原因？是因為他們的文化接受能力嗎？我認為答案很簡單－無論文化如何不同，只要有愛，大家就可以相互理解，並克服障礙。

偉同父母作為非常傳統中國人，最後居然接受了西門。（《囍宴》劇照）

內容提供：煩老師

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【囍宴】曾獲奧斯卡最佳外語片提名 中西衝突的婚姻鬧劇代表作」​】

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