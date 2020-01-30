【萬湖會議】納粹高官密謀誅滅猶太人　近代史上最黑暗的會議

編按：80年前的一月，在這棟光鮮亮麗的別墅中，一個黑暗的會議正悄悄地展開......這正是落實造成近600萬猶太人死亡的大屠殺的會議。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「WANNSEE CONFERENCE，萬劫不復！」，刊於01撐場】

歷史是一位教師，但它沒有學生。

距今78年前，1942年1月20日，當時武裝勢力已橫掃歐陸，建構起龐大軍事佔領區的納粹德國，轄下15位來自不同行政部門的高階官員們，於這一天齊聚在柏林西南部萬湖區（Wannsee）裡的一棟高級別墅，熱烈討論著，所謂歐洲境內猶太人的「最後解決方案」。歷經長時間的協商與辯論後，座位前面都掛著博士、將軍、副秘書長或是次官等響亮頭銜的知識份子們，達成了一致的共識，決定要以有系統、有組織、有計劃的方式，來徹底消滅（extermination），或是毀滅（annihilation）同樣都是身為人類，但不被高等亞利安人所認同的猶太民族。

是的，這就是堪稱二十世紀近代文明史上最黑暗的一場會議──「萬湖會議」（Wannseekonferenz / Wannsee Conference）。

當時萬湖會議就在這個德國萬湖區的別墅展開。（A.Savin/Wikimedia Commons）

根據歷史學者們解密出的檔案資料顯示，透過納粹行之有年的詳實人口普查（大數據），德國官方整理出分布於歐陸各國的猶太人總人口數，像瑞典有8,000人、烏克蘭有2,994,684人、阿爾巴尼亞有200人等……總數高達1100萬人之多，但就在一個個官員簽名同意之下，活生生、血淋淋的種族滅絕政策，悄悄的展開，他們不願成為帶來盼望的救世主，而是選擇扮演殺戮生靈的死神，決心要剷除生活在我們地球上的所有猶太人。

只因為，猶太人不是亞利安人，非我族類，誅之！

圖為德國的猶太人集中營。（Bernhardt Walter/Wikimedia Commons）

七十餘年後，當我們重新檢視這段過往的歷史，除了讓人心痛之外，對比稍晚納粹集中營內的殘酷暴行，此等受過高等教育，看似文質彬彬的納粹高官，對手無寸鐵的猶太人無存一絲憐憫之心，感覺上，根本不把大屠殺當作一回事來看待的行為，不禁讓人「不寒而慄」，是，就是這四個字。

當時負責會議記錄，並主導日後猶太人大屠殺任務的艾希曼（Adolf Otto Eichmann，1906－1962），除了被史學家冠上「世紀膾子手」的惡名外，更因對納粹黨所行政策盡忠職守、完全效忠上級交辦事項，而被視為是第二次世界大戰裡頭號的超病態公務員，也就是日後漢娜‧鄂蘭女士（Hannah Arendt，1906－1975）所描繪的「平庸的邪惡」！

「歷史是一位教師，但它沒有學生……」，毫無疑問。

現在別墅已經成為猶太人大屠殺紀念館，讓大眾回顧這段使人心寒的歷史。（Adam Carr/Wikimedia Commons）

內容提供：Camillus History and People

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