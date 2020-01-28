【赫爾曼戈林】納粹陣營中順位僅次於元首　在最後關頭背叛希特拉

編按：說起納稅，大家往往只記得希特拉，但其實他底下還有一個「首席軍頭」戈林，就讓我們來認識一下這個長年被希特拉光芒覆蓋的男人。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「1月12日「惡名昭彰」壽星：納粹軍頭 戈林（Hermann Wilhelm Göring，1893-1946）」，刊於01撐場】

勝利者永遠扮演法官的角色，失敗者卻始終只能成為被告；在無情的戰爭競鬥底下，所謂「法律」之物，其實是不存在的！

堪稱二十世紀近代歷史上，蠻橫殘暴，背負數百萬條人命的血腥劊子手，出生於德國巴伐利亞州羅森海姆（Rosenheim）的戈林，在檔案的紀錄裏，是第二次世界大戰時期納粹陣營裏權力僅次於元首希特拉的天字第二號人物，更是納粹德國短暫的國史裏頭，第一位航空部部長和空軍總司令暨元帥（Generalfeldmarschall），以及唯一一位軍階等級得以超越全軍種範圍的「帝國元帥」（Reichsmarschall），甚至還成為史上獨一無二，拿到希特拉所頒發之最高帝國授勳「大鐵十字勳章」（Großkreuz des Eisernen Kreuzes）的納粹首席軍頭。

呃，如果希特拉打贏世界大戰，征服歐洲大陸，那麼前段的頭銜就都「好棒棒」！但結局並非如此，納粹最終以潰敗收場，所以，戈林沒啥好聊的，因為在史學家筆下，他所做的一切，都是壞事。

這裏，小編來聊點有意思的。話說1945年4月下旬，在戈林主子希特拉罪惡人生的最後幾天，也就是被盟軍團團困在柏林的地下碉堡，陷入斷援糧絕的末日之時，這位堂堂的元帥，居然沒有火速救駕，回來馬上「鞏固權力中心」，以行動證明，永遠宣誓效忠偉大的元首……

反而，就在靠近奧地利的貝西特斯加登（Berchtesgaden），發出了一封緊急電報，希望希特拉可以明白情勢變化，就此將整個國家機器全權授權給他，讓他當「總統」──啊，寫錯了，是讓他代表納粹去和盟軍談判！

戈林居然叫希特拉將整個國家機器全權授權給他。（Wikimedia）

此舉讓希特拉火冒三丈，覺得戈林這小子膽大包天，活得不耐煩了，連他自己都還沒認輸，尚未下台一鞠躬，怎麼可以就把權力無條件交出來呢？希特拉馬上下令，解除戈林的一切職務，並且要求黨衛軍即刻逮捕並拘禁戈林。但隨着幾天之後希特拉的自殺，以及納粹帝國的全面覆亡，戈林也從納粹陣營的軍事要犯，轉成為了盟軍的囚犯。

雖然說，一開始盟軍代表仍是以敵營VIP的身份來款待他，但很快的，明顯有罪的戈林，就被奪去了所有的勳章與權杖，更被送往戰俘營審問。1945年11月，二戰結束後的世紀總清算「紐倫堡審判」（Nuremberg Trials）開庭，戈林列名位階最高的納粹前官員，同時也因為罪大惡極，犯了包含戰爭罪在內的四大罪過，因此被審判團一致認定有罪，並排定要第一位被執行死刑──絞刑！

納粹帝國覆亡，戈林也從納粹陣營的軍事要犯，轉成為了盟軍的囚犯。（US army photographer／Wikimedia）

可是在宣告行刑前的兩個小時，戈林畏罪服毒自殺。據說原因是在於他要求被槍決，因為這樣才是符合軍人的死法，但是盟軍不願意讓他討價還價，所以他決定自我了結。

誠如他在遺書裏所寫道的：

「致盟軍管制委員會：我本對你們槍斃我不存任何異議，然而，想要將一位德國國家元帥施以絞刑，那是絕對不可能的！為了德意志着想，我不會允許這麼做……除此之外，我在道德上也沒有義務要服從敵人的判決，也因此，我選擇和偉大的漢尼拔將軍同樣的自盡方式。」（漢尼拔 / Hannibal Barca，西元前北非古國迦太基的着名軍事家，以服毒自盡的方式結束人生。）

戈林只接受槍斃，不接受絞刑，他認為那是種侮辱。（Wikimedia）

此外，值得一提，與行事作風相對簡樸低調的希特拉相比，來自名門之後的戈林，可以說真的是納粹豪奢一哥，除了喜愛珍藏骨董文物、藝術品、和多達1300幅的各式畫作之外，還親自飼養「獅子」當寵物！更重金收藏了一組大規模，全金屬組裝的特製火車模型，以及當時德國境內各家汽車廠所推出的敞篷跑車！

誇張的是，他還訂製了一把「純銀999」打造的元帥專用手槍呢！

內容提供：Camillus History and People

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