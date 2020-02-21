【日本】六個你可能不適合到team lab的理由　景點吸引度因人而異

如果齊白石大師畫的活蝦，有一天成為海鮮市場的宣傳海報，會是何等糟糕。最近，吳冠中大師的《雙燕》被吹捧，恐怕它的翻版，很快掛在各地的庭園酒家。

【01撐場為開放式自媒體平台，點擊此處進入01撐場及發表作品吧！】

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「六個你可能不想去東京台場，看紅爆國際teamLab Borderless媒體藝術館的理由」，刊於01撐場】

從「少眾藝術」演化為「大眾商業」，過程總是這樣：藝術家創作了精采作品，畫廊及藝術館的同儕賞識，為他安排展覽，跟著藝術經銷人垂涎，開始收藏，然後，作品被拿去拍賣，高價賣走，傳媒接著大肆報導，於是黎民交頭接耳，讚不絕口，然後商場、演藝界、商品急找藝術家合作（劉德華找畫家曾梵志設計2018年演唱會海報，便是一個例子），最終，未經授權的冒牌貨湧現市場，一件美事炒成鬧市。藝術欣賞是自私的，當阿哥阿姐也激動地來襲，人人說懂，我們「孤芳友」只好離場。圈內人，從喜歡草間彌生到劃清界線，便是典型「鼻囊挖穿」的好例子。

一件美事炒成鬧市。藝術欣賞是自私的。（作者提供）

潮流可怕的地方是猛然地，你望看左、再看右，都是同一樣的人，前面的人也看來一樣；但轉眼間，在潮流過後，大家立刻失蹤。

數年前，大家對於日本光影藝術團體teamLab的出現，興奮莫名，他們代表著科技和藝術的創意融合。幾年間，teamLab大量生產，除了東京台場的常設展館，全球大小地方，不斷設館：新加坡、上海、首爾、深圳都有，聽說日本富山縣甚至出現teamLab「公共澡堂版」，太可怕了。最近，teamLab去了四國，主辦「teamLab高知城光之祭」，又再展出「浮世繪的藍色波浪投影」，這個「藍色波浪」，我在不同地方看過三次，「超粉」都會膩。

那麼，teamLab的台場常設展館（坐地鐵到新橋站，轉單軌列車到青海站） 值得去嗎？這展館已是世界旅遊熱點，來自各國的遊客太多， teamLab在不遠的地方叫「新豐洲」，立刻設立一個分館，叫「teamLab Planets TOKYO」（特色是其中一個廳，觀眾看到腳部被水淹蓋，彩色錦鯉在游，當魚碰到腿，立刻化成花瓣四散） 。teamLab這般「紅」，還是不要「執輸」，好歹飛去東京看看。

為什麼要叫「Borderless」（無邊界）？因為它在約10,000平方公尺的地方，共展示數十個作品，還故意不提供參觀路線，要觀眾自己摸索，展區和展區之間沒有劃分，在不知不覺中，觀眾從一個空間走進另一空間，故此叫borderless，有些作品和作品的內容，亦沒有界線，例如一色幻彩，會四處走動，從一幅牆移向另一幅牆，寓意是人和藝術，藝術和藝術之間，不應設界。

這些商業媒體藝術展覽，一般有七大技倆：光影投射、斑斕色彩、互動好玩、激盪音樂、鏡的倒影、大量道具（例如螢光繩索、汽球等），最後，還加入兒童遊戲。計算精準的teamLab，完美拿捏這七種方法。

舉例來說，有一個四面鏡房，吊滿數千個漸變顏色的燈泡，你置身其中，如夢似真，最適合「打卡」留念。

另一個是幻境森林，在美妙的音樂襯托下，瀑布般的燈光四處流動，像繽紛大自然，舉目是水、花朵、小動物、螢火蟲。

「運動森林」則是蠻有創意的運動空間，在影像的五彩中，家長可以和小孩一起跳彈簧床、盪鞦韆、攀石。

我最喜歡的是一個抽象的蓮花池，蓮葉是雪白色，高高低低，成千上萬，大家漫步塘中，跳進仙境。

最作怪的玩兒，是一個光影茶座，它虛擬神秘，遊客可以一邊喝茶，一邊欣賞光影變化，然後拿著手機，顧影「自拍」。

teamLab東京展覽現在是「潮人」朝聖的地方，如果你沒有去過，會否丟臉？讓我給你六個藉口，可以解釋為什麼不想看這展覽。

年紀大的、視力不好的，真的可以不去，因為它沒有清晰的通道、明確的指引，許多地方，一片「黑媽媽」（廣東話，黑漆漆的意思），不跌低也怕撞到別人。

不管teamLab放了多少件展品，這些利用光影的東西，英文諺語說得好「if you have seen one, you have seen them all」（「見一件，等於見十件」），我已經看到麻木，你呢？

teamLab東京展覽現在是「潮人」朝聖的地方。（作者提供）

teamLab的作品，以「打卡」為主要目的，藝術深度不高，思考價值亦比他們所稱的低很多，當然，製作和技術是精美，視聽效果是驚人，但是，絕對不應視作為高層次的藝術品去膜拜。

我喜歡「互動」的裝置，teamLab的東西，有些會互動，例如小朋友畫些圖案，然後電腦會貼上屏幕，當圖案在走動，大家拍掌，但是其他藝術作品，「互動」的成分都不強。

看畢整個展覽，起碼要三個小時吧，但是，許多地方都不設座位，軟骨頭年紀的，雙腿累了，也只能坐在地上。

參觀者眾，絡繹不絕。（作者提供）

由於參觀者眾，絡繹不絕，服務員態度並非友善，笑容欠奉，只關心遊客有沒有阻擋走道，我走近排隊的地方，也被趕走。有一個「燈海」的展廳，管理的小姐怕大家停留太久，當人們一踏進房間，她已經不停大叫「快點離開」，勃勃興致遇上一盤冷水。

十年來，由於電腦科技發達，利用科技的藝術概念，一天比一天多，這是未來的大趨勢，不過，和設計家一樣，不懂電腦的藝術家，以後工作起來，會遇到重重障礙。當然，有部分仍然堅持拿起畫筆，在紙上發揮，但是，市場畢竟貪新忘舊，藝術便是創意，誰先採用新的電腦技術、新的物料、新的組合，誰便先打響名堂，teamLab就是這樣在國際爆紅。

藝術家有三種：有些堅持傳統，有些如teamLab活在當下，最後一類是從傳統走到當下，你看到他當下的作品，卻感受到他深厚的傳統根底，這一類人，才是我心目中的英雄。香港有沒有好的例子？恐怕是七十年代的許冠傑，當時他年輕英俊，香港大學的天之驕子，是女生眼中的萬人迷，一天到晚「夾band」，玩西洋音樂的他，突然寫了一首歌曲，洋化的他竟可用文言文寫詞「曳搖共對輕舟飄，互傳誓約慶春曉，兩心相邀，影相照，願化海鷗輕唱悅情調」，這首歌叫《雙星情歌》，儒雅動人，嚇了大家一跳，於是許冠傑走紅，從此成為香港的不滅「歌神」。

為什麼「歌神」這般西化，卻有良好的國文基礎，因為他來自一家注重中西傳統的男校：英華書院，「英」和「華」便是中外文化融合的意思，是這家百年老校的宗旨。還記得當年沒有足夠的男生在中六挑選英國文學，開不成一班課堂，但是，校長認為男生也要學習文學，於是把他們送去附近的女子瑪利諾修院學校上文學堂，做「女校男生」。每年，有一批沒有煩惱的男孩子畢業，站在山腰，有些向上爬，有些走下坡……

內容提供：李偉民

【01撐場為開放式自媒體平台，點擊此處進入01撐場及發表作品吧！】

（以上文章內容為用戶提供，並不代表香港01官方立場及觀點）