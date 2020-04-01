【醫療歷史】昔日鼠疫橫行三十年　港英政府如何化解衛生危機？

編按：香港前後共經歷了三次瘟疫，港英政府時期爆發的鼠疫更是持續了數十年，當時港英政府面臨嚴重的管治危機，也因此疫症促成了香港的醫療改革，且看下文作者分享。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【香港醫療改革】鼠疫橫行三十年 華人得不到醫療服務 港英政府如何化解管治危機？」，刊於01撐場】

新冠肺炎持續在社區爆發，根據香港民研的最新調查結果顯示，特區政府的支持率跌至9%，更有六成受訪者給林鄭0分。政府的認受性下降，相信是與抗疫措施的不足有關。其實，每當有大型疫症爆發時，政府都會面臨不同的管治危機。早於一百多年前，香港就發生了一場持續了三十多年的疫症，而這一場疫症亦曾使到殖民地政府束手無策，同時亦促成了香港的醫療改革。究竟，殖民政府當時面對怎樣的管治困難？香港的醫療體制又起了怎樣的變化？

早於一百多年前，香港就發生了一場持續了三十多年的疫症，而這一場疫症亦曾使到殖民地政府束手無策，同時亦促成了香港的醫療改革。（公共領域圖片）

原來早在香港開埠初年，殖民地政府並不會過份干預華人的生活，而華人並得不到適切的醫療服務。當時的醫院主要是為西人服務，儘管在1848年有首間公立醫院成立，但因收費昂貴以及中西醫療觀念差距等問題，華人甚少會到此間醫院求診。當時的殖民政府忽略華人的公共衛生問題，當華人生病時，就會被送往太平山街的廣福義祠安置。直到這個安置地的衛生問題引起社會關注，並直接影響到殖民地政府的管治，政府才於1970年成立了東華醫院，並交由華人去處理公共衛生問題。

直到這個安置地的衛生問題引起社會關注，並直接影響到殖民地政府的管治，政府才於1970年成立了東華醫院，並交由華人去處理公共衛生問題。（公共領域圖片）

由於當時的華人並不信任西醫，只信奉中醫中藥療法，故當時的東華醫院就只有提供中醫服務。直到1894年，鼠疫在各地爆發，殖民地政府便開始干預華人的公共衛生事務，而東華醫院亦發現了20個鼠疫個案，東華醫院便開始採納西醫療法。殖民政府認為，鼠疫持續擴散乃是由於公共衛生的不足，因此政府便積極在華人地區進行大規模的清潔行動，把病患者家中的物件進行清洗或燒毀，甚至把病人隔離。

然而，當時的華人對殖民地政府的管治感到恐懼和不信任，為了逃避隔離和避免接受西醫療法，病者會偽裝成沒有生病以逃過巡查。而當時的政府也會把有超過三個鼠疫患者的家庭封鎖，故社會上便出現了棄屍的情況，衛生環境便更加惡劣。中西的醫療觀念矛盾無疑是殖民地政府的管治困難之一，當時的政府是如何使西醫融入華人社會的呢？

殖民政府認為，鼠疫持續擴散乃是由於公共衛生的不足，因此政府便積極在華人地區進行大規模的清潔行動，把病患者家中的物件進行清洗或燒毀，甚至把病人隔離。（公共領域圖片）

鼠疫過後，殖民地政府要求東華醫院撰寫一份報告來交代醫療流程，並成立獨立調查翻查疫症持續爆發的原因。其後，政府致力於醫療改革上，並積極在香港推廣西醫，以減低華人對西式療法的抗拒。1880年，外籍西醫洞悉到華人對西醫的需求，因此向政府提倡開設一間西醫診所給予華人，而這間醫院叫做雅麗氏紀念醫院，是以何啟的捐款來興建成的，旨在提供免費的西醫服務給華人。雖然當時的華人對西醫仍然抗拒，但亦增加了華人接觸西醫療法的機會。

在那個年代，嬰兒的存活率很低，華人婦女以傳統方式分娩，由「執媽」到產婦家中接生。然而，西醫認為這種傳統分娩方式缺乏消毒和衛生觀念，生產過程中有很多死亡個案。於是，何啟就建議委派倫敦傳道會派女醫生來向華人傳揚西醫的分娩方式，而西醫婦產科亦開始在港提供服務。當時的嬰兒的存活率由不足三分一上升到九成，自此，華人便開始信賴西醫。

當時的嬰兒的存活率由不足三分一上升到九成，自此，華人便開始信賴西醫。 （公共領域圖片）

後來，何啟又與康德黎於1887年成立了華人西醫學校，孫中山亦是該校首屆畢業生。學生在華人西醫學校學習理論外，同時需要到麗氏紀念醫院的不同部門實習。殖民地政府讓本地人去學習西醫，然後再由他們帶入把西醫醫學帶入華人社會，以加強華人對西醫的接納程度。1911年，廣華醫院在九龍成立，病人可以選擇在求診時接受中醫服務還是西醫服務，西醫服務亦逐漸普及化。

回顧百多年前的鼠疫，當時的人民亦有出現不信任政府的表現，惟當時的政府透過一連串的政策去紓緩了中西醫療觀念上的矛盾，亦成功化解了管治危機。今天，新型冠狀病毒肺炎持續在社區蔓延，醫護界一連串的罷工行動，政府認受性下降，看來香港政府亦出現了嚴重的管治危機。

今天，新型冠狀病毒肺炎持續在社區蔓延，醫護界一連串的罷工行動，政府認受性下降，看來香港政府亦出現了嚴重的管治危機。（資料圖片）

內容提供：喬木

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