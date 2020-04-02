【韓國歷史】漢字難學文盲漸多　世宗大王倡諺文成功改變韓國社會

編按：去過韓國或看過韓劇的都不難知道古代韓國是書寫漢字，但到底韓文是如何發展出來的？下文作者就為大家介紹韓國的發展故事。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「古代韓國人都懂書寫漢字？ 世宗大王創造韓國諺文後的社會改變」，刊於01撐場】

今天的韓國人主要以諺文為書寫工具。在發明諺文之前，韓國人原本都使用漢字，尤其是貴族和文人君子這類菁英均能掌握漢字這種書寫系統；由於漢字筆畫多，而且字款龐大而複雜，對於大多數從事勞力生產的老百姓來說，漢字難以掌握，亦沒有足夠時間去學習，因此古代的韓國人有很多文盲，一般百姓難有上升空間，更不用提社會平等這類議題。

對於大多數從事勞力生產的老百姓來說，漢字難以掌握。（《大長今》劇照）

直至後來韓國出現一位被稱為「最偉大君王之一」的世宗大王（1418年至1450年在位），他召集一批學者，下令創造簡單又具系統性的諺文字母——諺文有10個元音和14個輔音，能全面的記錄朝鮮語的語音，一般百姓均能輕易地掌握諺文。當時有句話說：「聰明的人一個早上就可以學成，愚昧的人在十天內也可以學會。」對於今天努力學習韓文的莘莘學子們，這句話自有誇大之虞。諺文的發明一來方便印刷，亦易於儲存於計算機中，因而諺文的出現對於減少社會文盲、促進出版事業發達的貢獻甚大。

世宗大王召集一批學者，下令創造簡單又具系統性的諺文字母。（《王的文字》劇照）

諺文由發明直至全面推行並非順風順水。在1443年，眾多使用漢字的朝鮮文人和兩班貴族都猛烈批評這項文字改革，因為他們認爲拋棄漢字就等於失去中國文明，而成為夷狄之邦。例如當時的學者崔萬里便說過：「自古九州之內，風土雖異，未有因方言而別爲文字者。唯蒙古、西夏、女真、日本、西蕃之類，各有其字。是皆夷狄事耳。無足道者……歷代中國皆以我國有箕子遺風，文物禮樂，比擬中華。今別作韓文，舍中國而自同於夷狄，是所謂棄蘇合之香，而取螗螂之丸也；豈非文明之累哉？」。他們當然反對，因為若韓國全面推行諺文，廣大百姓有了學識，當然足以動搖這班知識份子、達官貴人的地位。

達官貴人和知識份子都反對韓國全面推行諺文。（《雲畫的月光》劇照）

在朝鮮文人和貴族的抵制下，韓文直到20世紀才被廣泛使用。在李承晚時期一直到朴正熙上台為止，韓國人都是以諺文和漢字混合書寫為主，直到1970年後才慢慢轉以純諺文書寫的方式為主。韓文的發明大量地減少文盲和促進知識的傳遞，進而推動韓國政治、經濟及文化的發展，世宗大王也得到後世的愛戴。

韓國逐漸發展成為一個十分重視民眾識字能力和基本知識的國家，在1945年，該國只有5%的人口接受過中學及高等教育，直到1990年代已超過了90%。歷屆政府開始視教育為國家發展的必備條件，並依照教育平等政策，大幅增加全國學校數量，所以才有今天聞名世界的首爾大學、高麗大學和延世大學。

現時韓國已有超過90%的人識字。（bundo／unsplash）

內容提供：蝦你先生

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