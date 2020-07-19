藍曬X旗袍｜兩代傳統工藝家相互承傳　兩月曬出五幅裁｜藝術展覽

一邊是古老的顯影工藝，一邊是中國傳統旗袍工藝。兩種傳統工藝在今個七八月間互相結合，形成不一樣的藝術工藝承傳。

藍曬藝術家黎嘉玲，長期旅居馬來西亞並與當地居民互動，喜歡透過藍曬這種傳統顯影法來進行創作從而展現出不同國家傳統習俗的精髓。是次展覽她特意跟隨南豐紗廠內「祺袍堂」的勒青青老師學習製作「五幅裁」，及創作與之有關的藍曬作品。

藍曬，⼜稱為氰版印刷。主要以半透明或實色的物料，透過日曬的洗禮，讓清水慢慢地顯影，放置不同物料，隨着光的角度，曝光時間量，甚至紙張、布等的影響，逐漸構成藍白色影像作品。

黎嘉玲三年前隻身遠赴馬來西亞，背着有自己的露營包，在⾺來來西亞不同的州份探索當地的布藝， 同時向當地人分享自己所學的古老顯影工藝——藍曬。意想不到，她在馬來西亞創作的藍曬作品會吸引了策展人盧樂謙，然後在他牽線搭橋下，撮合了她和旗袍堂的⻘青老師今次的合作機會。因而嘉玲認識了五幅裁， 亦加深了她對中華文化背後的歷史和概念。

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五幅裁是中華文化袍服的雛形，由五幅布剪裁製成。每幅布的闊度為一尺，約37厘米，並以物盡其用為原則。

靳青青老師熱中於旗袍「五幅裁」工藝文化，她在1998年跟隨師傅學製旗袍，直至師傅過世才開設工作室。在機緣巧合下，靳青青老師首次與年輕藝術家黎嘉玲合作，讓嘉玲由零開始學習製作旗袍的傳統手藝，再將別具東南亞特色的藍曬融入旗袍，製作出一幅藍曬五幅裁。靳青青直言合作愉快，因黎嘉玲能將藍曬藝術融合在五幅裁內，保留其特色。

兩位傳統工藝家，抱著同樣的初心，希望能像播種一樣把工藝承傳下去。二人合力製作的「藍曬五幅裁」作品，現於南豐紗廠《慢一天流浪團》的展覽中展出。

南豐紗廠由7月4日起至8月30日，以《慢一天流浪團》為主題，邀請香港不同媒介的藝術家與南豐紗廠工匠合作活動系列，透過藝術創作、展覽、工作坊、音樂及繪本等活動來展示紗廠內各種工匠的工藝，希望能讓大家能放慢步伐，細緻地從不同形式的體驗中領略工藝之美。