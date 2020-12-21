五十年歷史新天書業明年或結業　店主嘆港人愛書惜書心態不再

【藝文編按】新冠疫情影響下，多個行業備受影響，一般民生用品商店也難以經營，更遑論販售二手文史哲書籍書店。在長沙灣開業五十年的新天書業，2021年3月計劃轉手，倘無人接手或會結業，店主慨嘆經營書店愈來愈困難。

（圖片由「漫讀香港書店 Read.HK」提供）

舊樓林立的青山道略見歲月痕跡，遠處已見書店招牌一手紅漆大字，依舊鮮明老派。昨晚友人S傳來 「Local_9up 」消息，新天書業只經營至明年3月並計劃轉手，感嘆可惜。下午特意訪店，正巧店主趙炎桐先生也在，終於證實消息。

大約七至八年前初訪書店，旋即被舊書簇擁。一室皆書，些許分類些許隨機，部份隨性堆疊紙箱之上。中間書架之間通道略窄，蹲下身子找書，維持姿勢些許勉強，堅持或有收穫。愈往深處愈暗，書脊本已趨舊，此刻更顯黃淡。鑽至當中，最盡頭書架放著多期《明報月刊》，往往覓書不知時間過。

風扇徐徐轉動，店貓偶爾跳出，與讀者面面相覷。待至好一陣子抱書回頭步出，迎面是光，豁然開朗，頓感滿足。於是間中訪店，新近出版書刊上架不少，時有收穫。

書價通常寫於末頁左上角，數字特別大而好認。初期逛店，深刻曾見余英時父親余協中《西洋通史》精裝一卷本，品相平平，思慮再三還是沒買，每逢路經只行注目禮，後來終於失去影蹤，現在難覓，留下一些遺憾與回憶。偶有讀者攜書到店放售，趙先生看後與之議價，略見生意之不易為。

（圖片由「漫讀香港書店 Read.HK」提供）

閣樓書室別有天地

初來書店時，樓上閣樓仍被封閉。「尚待整理，將來也許開放吧。」半年後終於得償所願，「你等一下，我先上去開動冷氣。」尾隨趙先生往上，樓梯聲響吱吱嘎嘎，一看一室皆書，果然別有新天。全層放置文史哲及中醫書籍，又以古典中國文學居多，不少詩詞選輯、文人文集，部份更是繁體豎排，不乏上世紀六十年代香港版本，甚是可觀。從此閣樓長期開放。一次適逢書店收得一批六十至八十年代台港文學書籍與文化刊物，閣樓紙箱遍地，逐箱逐本細看 ，喜獲卞之琳《西窗集》民國翻印版、文星書店版本余光中《掌上雨》等，更見數冊六十年代《盤古》時論文藝雜誌，薄薄一層灰塵，從保釣到左傾，昔日不同政治立場，種種遊移與轉變，悉數埋在故紙堆，每次重新翻開，都在重啟現在與過去的永恆對話（歷史學家E.H.Carr語）。

（圖片由「漫讀香港書店 Read.HK」提供）

未知書店易手是否成事

趙先生年少入行 ，書店起初主要售賣二手教科書籍。上世紀七十年代，書店自港島遷至青山道，經營至今。他記憶中的青山道從前人多，戲院散場、工廠用膳人潮不斷，後來喧囂漸趨沉寂。談及數十年前見小朋友與家長同來，對買書總帶期盼與珍惜，「啊！有書看了！」現在小朋友見二手書籍稍舊也都卻步遲疑。如今物質條件漸變富裕，學制改變課業日趨繁重，舊心態舊美德自然難以留住。

去年年中，先有反修例運動，繼有肺炎疫情，社會零售急轉直下。「餐廳也做不住了，何況書店？」友人L說。貓店長豬豬更已於去年離開。「書店真的很難做呢。」從前趙先生那句話今天再次得聽。「由開店到現在下午，只不過做了60元生意。你看，我連帳簿也還未拿出來。」自言書店難如連鎖集團一般抵禦經濟下滑。「租約在明年3月結束，所以會營業到那時。」書店未來前路，尚看易手能否成事。「我也老了。」雖然如此，趙先生語調依舊和藹而自得，畢竟入行已大半生，閱書閱人無數。縱然這些看書聊天的下午，總有時限。

仍記得有晚步出書店，街外天色已暗，街燈零星，人影不多，彷彿即將聽見鐵閘拉下的聲音，舊區和書再度沉靜。其實舊書啞然無聲，卻因人們口耳相傳，構成有聲的回憶，以及一所老書店的風貌。

【本文獲Paco Chiu @ 漫讀香港書店 Read.HK授權轉載，原題「記長沙灣Harmony Bookstore 新天書業： 舊街裏的老書店」，標題及小題由藝文編輯團隊整理】

新天書業 （青山道112號地下）

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