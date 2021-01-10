「幻彩耀海豚」海洋畫家Christian Lassen　成拼圖公司最愛有原因

很多沒有拼圖興趣的人收到拼圖時，除了「乜咁客氣呀」之外，都沒有什麼可以說了。但就算沒有這個興趣，大家都會看過這種自成一派的「閃令令海洋」拼圖系列。畫家 Christian Lassen 正是這些畫作的創作者，他除了是滑浪選手，更是海洋保育家，或者更是「地球上最多畫變了拼圖的拼圖王」。 但是，世上這麼多畫作，為何唯獨他如此受拼圖公司青睞？

海洋保育畫家 Christian Lassen

Christian Riese Lassen 1949年生於美國。十歲那年，他離開加利福尼亞州到達夏威夷的毛伊島，在此與海洋結下不解之緣。按他自述所寫，他「於毛伊島（Maui）上長大，並成為一位自學成才的藝術家和狂熱的衝浪者，在自然界和海洋中發現了原始影響力，並將這種內在的知識轉化為迷人的流行藝術品，使我們比以往任何時候都更接近海洋生物」。

Lassen 的作品絕大多數都與海洋有關，作品內通常都會出現逼真的鯨魚、海豚與色彩斑斕的魚類與珊瑚，再配上亮禮多彩的夜空和被星光照耀的海底。過去他的作品大多是丙烯酸顏料畫與油畫，但按他自述，現時也會「將他的繪畫技術與高科技圖像相片互相融合」。

1998年為聯合國的「國際海洋年」，Lassen 的作品《避難所》（Sanctuary）更成為了「海洋保護」主題的郵票。

(http://lassenart.com/seavision.asp 網頁截圖)

Lassen 更成立了致力於維護海洋環境和野生動植物的非牟利基金會「Seavison」，為保育出力。

在我的作品中，我希望作為一個使者，提醒全世界需要對全球環境惡化作出關注，以及對各種文化有更進一步的了解和尊重。 Christian Lassen

漸變光暗與幻變色彩為拼圖最愛

他對海洋的熱愛值得尊重，但這並非他成為「商品大王」的原因。你可以在不同的產品上見到他的作品，筆記本、檔案夾、筆盒、木顏色、雨傘、水樽、杯杯碟碟，以及最廣為人知的拼圖，都會看到「幻彩耀海豚」。有說他在日本和美國十分受歡迎，美國有很多網民也說自己小時候都用他的筆記本，而日本在2019年仍有他的畫展，更有即食烏冬公司找他合作：

（圖片取自: https://twitter.com/shilkytouch/status/1190047892834095104/photo/1）

（圖片取自: https://twitter.com/artsynihon/status/807241909219405825/photo/1）

在他的官網上他說自己有過百種授權產品，真的過於謙虛了，如果計單件商品的話，單是拼圖就已經過百了：

（圖片取自: https://twitter.com/shilkytouch/status/756749416682237952）

在官網上可以看到他同時與兩間拼圖公司合作，之所以會受拼圖公司青睞，按喜愛拼圖的編輯指，在於他的畫作有極多的色彩以及光暗表示。拼圖時，大多數人會先組好最外一層，然後把相近顏色的拼圖分成「一堆堆」。如非那種用於折磨人的「純白地獄」，拼圖需要每一格的顏色「相似又帶點不一樣」，或者「極多色彩容易分辨」。前者使拼圖帶有難度，後者使令散開的拼圖更易組合。

Lassen 作品的漸變色海洋可以滿足「相似又帶點不一樣」，又能靠色彩斑斕的魚類、珊瑚、星星來達到「極多色彩容易分辨」，當望著盒的圖示，大概都能猜到拼圖位置；加上他的畫作大多都是以藍色為主，看久了不傷眼，拼久了不傷神，與拼圖可謂天造地設。

當然，也有可能是拼圖公司找了他的畫來作拼圖，結果不知怎麼很好賣，順理成章就愈賣愈多，成為拼圖公司的「最後一塊拼圖」。

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