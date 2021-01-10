Barbara Hepworth｜幾何形狀不再冰冷　抽象雕塑表現自然之優美

1903年1月10日，是雕塑家芭芭拉・赫普沃斯（Barbara Hepworth）的生日，她是英國最重要的現代藝術家之一，亦是其中一位最早獲得世界認同的女藝術家。

雕塑家芭芭拉・赫普沃斯（Barbara Hepworth）（The Gryphon / London Art Studies）

赫普沃斯出生並成長於英國列斯（Leeds）附近的韋克菲爾德（Wakefield）。在結束第一段婚姻之後，赫普沃斯隨後來的丈夫抽象畫家 Ben Nicholson 從英國到了巴黎，廣交當時活躍的藝術家圈子，參觀過立體派大師畢加索的工作室，認識巴黎派（the School of Paris），並加入了抽象─創造（Abstraction-Création）團體，後者的成員中就有抽象藝術的先驅康丁斯基（Wassily Kandinsky）與蒙德里安（Piet Mondrian）。

康丁斯基｜點、線、面中有抒情 解密抽象藝術的獨特美學

作為世界的現代藝術中心，巴黎對赫普沃斯影響深遠，啟發她往後的現代藝術之路，而她最後選擇了以抽象的方式來做雕塑。

抽象雕塑中的人文主義

在傳統的造模與鑄件技法之外，赫普沃斯亦會用直接雕刻法（direct carving），即直接在材料中作工，它就是最後完成品，而不會再交由其他人再做鑄件的工序。

羅丹的工作方法——羅丹：《沉思者》的製造者 現代雕塑之父｜人與物

赫普沃斯1934年的《母親與兒子》（Mother and Child），是她使用直接雕刻法的早期代表作。

赫普沃斯《母親與兒子》（Mother and Child）（Tate Gallery）

《母親與兒子》是一件大理石作品，以抽象方式表現一位躺着的母親與在她膝上的嬰兒，大理石的自然紋理構成了人物的色彩。赫普沃斯選擇了以多部分來構成作品，這於當時的英國藝術主流以單件表現的雕塑來說，是一個突破。《母親與兒子》的另一大特點是母親身體的穿孔，並非純然出於造型的需要，穿洞反而為作品添加了概念上的價值（讓人想到嬰兒正來自母親這個源頭），往後這成為赫普沃斯作品的標誌。

赫普沃斯《鴿子（群像）》（Doves (Group)）（Artspace）

赫普沃斯在作品中非常關注形式與抽象，她的母題是「關係」：人體與地貌之間、顏色與材質之間，最重要的是人於個人與社會層面之間的關係。總括而言，赫普沃斯的藝術之中有着人文主義的寄意。

幾何中的生命力量

1939年二戰開始時，赫普沃斯一家遷到英國西南端康瓦耳區（Cornwall）的海邊小城聖艾夫斯（St Ives）。這地方啟發赫普沃斯創作出她的代表作之一——1946年完成的《普羅塔拉斯》（Pelagos，古希臘文中意指「海」）。作品用了榆木作主素料，以橡木作底座，加上如奶白般的藍色漆工而成，兩組曲面的末端之間有一組繩子連結着。

赫普沃斯《普羅塔拉斯》（Pelagos）（Tate Gallery）

從最外圍的輪廓線來看，《普羅塔拉斯》是一個完美的球體形狀，而中間被挖空，呈現出螺施的曲線，而作品中唯一的直線就只有幾條短繩。在《普羅塔拉斯》抽象的形象中，我們彷彿可以看出多種隱喻：陸地包覆着海水正翻捲波浪、螺類貝殼或是巍峨多變的山。

赫普沃斯表示自己醉心於從聖艾夫斯看到的海，她希望透過作品中繃緊的繩子表達出「我所感受到的，我自己與海、風與山之間的張力」。

《普羅塔拉斯》充分體現出藝術史家、藝評家 Herbert Read 的評述：赫普沃斯的作品乍看是幾何學（geometry）與優美（grace）之間的對立，她卻要打破幾何形狀機械式、死氣沉沉的形象，在幾何作品中探索自然中優美的生命之力。

工作中的赫普沃斯（Aware）

探索「形式」的公共藝術

赫普沃斯在二十世紀中葉自言「終於有金錢、心神與時間做出更大型的雕塑」，她稱巨大的作品可以使觀者進入作品之內，例如他們彷彿能夠攀爬上作品，但不用實際上這樣做。又例如從她作品的穿洞中會看到什麼，成為了作品與觀賞體驗的一部分。

赫普沃斯這時期的大型作品多以造模方式製作，再造青銅鑄件。我們會留意到當中有大量作品以「形式」（Form）為題，不少是受委託創作的公共藝術品。當中最為人所知的作品，可以數座落於紐約聯合國秘書處大樓（United Nations Secretariat Building）噴水池的《單一形式》（Single Form，亦於各地有不同鑄件）。

原型的《單一形式》是一塊 6.4米高的巨型青銅板，形狀呈芒果形，表面材質現出粗糙的紋理，從正面看左上方有一圓洞，板面有兩條橫線、一條偏垂直的斜線。

出於雕塑的特性，它是最適宜作為公共藝術的藝術媒介。赫普沃斯的作品不預設「正確的」觀賞方法，對於《單一形式》，你可以將它看成是有着單眼的人臉，亦可以是人的手掌；可以是旭日冉冉而升的景觀，亦可以是一柄原始的刀器。不論聯想到什麼，或只欣賞作品的形式，它就沉實而堅穩地立於觀者面前，由觀者在抽象的形式中得到美感經驗。

在赫普沃斯的「形式」系列中，亦包括多次使用《雙形式》（Dual Form）、《兩個形式》（Two Forms）、《曲線形式》（Curved Form）等來命名作品。

（Artspace）

赫普沃斯晚年受癌症折騰，1975年因聖艾夫斯的工作室大火而不幸在火海中喪生。其後工作室被改建成芭芭拉・赫普沃斯美術館與雕塑花園（Barbara Hepworth Museum and Sculpture Garden），由她生前關係密切的 Tate Gallery 管理。

2011年赫普沃斯的故鄉另建新美術館「赫普沃斯韋克菲爾德」（The Hepworth Wakefield），並於2015年開設芭芭拉・赫普沃斯雕塑雙年獎（Barbara Hepworth），鼓勵以任何形式為當代雕塑作出貢獻的藝術家。

在男性主導的藝術史中，赫普沃斯是二十世紀首批得到國際名聲的女性藝術家。她沒有很強調自己的理性身分，她只求自己就如其他男性藝術家一樣，被當作一位雕塑家來看待。

【人與物】系列——