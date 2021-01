獨立遊戲《海岸》望重現克蘇魯式恐怖　但嘔心怪物從來都不是重點

《海岸》與洛夫克拉夫特式恐怖

按獨立遊戲開發Ares Dragonis自己的介紹,《海岸》 整個故事都基於H.P. 洛夫克拉夫特所創作的克蘇魯神話。

H.P. 洛夫克拉夫特(Howard Phillips Lovecraft, 1890~1937)不單是最著名,也是對後世最有影響力的恐怖小說作家。他的作品大多描寫孤獨而又無英雄氣概的小人物,因遇著各種偶然事件而接觸到潛藏在日常世界後的神秘力量,最終被吞噬或者嚇得癲狂。

洛夫克拉夫特是克蘇魯神話系列(Cthulhu Mythos)的創造者。有別於一般歌頌人性光輝的文壇作家,他筆下的世界觀充斥著對「知識掌控世界」、「理性的光明」等等「人類中心主義」的鄙視,全因洛夫克拉夫特認為世界是混亂無序的,相對於宇宙(與小說中的神祇們,例如克蘇魯)的浩瀚偉大,人類的生命卑微得毫無意義,恍如大叢林中的一顆微麈,完全沒有份量。

書中有概括描寫那些宇宙古神的樣子,例如從邪教徒的雕像中,得知克蘇魯是形象為章魚頭、人身,背上有蝙蝠翅膀的巨人。但是,書中就算描寫古神的外表,都會以「不能名狀之恐怖嘔心」來形容。這是有原因的,因為不要說直接「看到」這些古神,書中的人物只是「接觸到」與這些古神有關的事物,都已經會因為無法完全理解所接觸的事物,而出現精神錯亂。

當作為「有限的存在」的人類直面這種接近無限的宏觀,自以為理性的人類會感到極度的恐懼,由於自己的渺小和絕對的無力感而瀕臨瘋狂邊緣。書中很多人沒有走向瘋狂,只因他們沒有理解宇宙真面目的智能,愈理解得多,就愈易瘋狂。換言之,人類幸得愚蠢保護了自己的神智。

有反擊就已是問題

這一種因「對比起宇宙(即那些古神),人類在這個冷漠的宇宙無可作為,單純是因為宇宙太大了」而來的恐怖感,被稱為「宇宙式恐怖」(cosmic horror,或宇宙性恐怖 )。因此,那些怪物是否肚破腸流,令人毛骨悚然並不是重點;重點亦不在於如何營造恐怖氣氛,讓玩家嚇一跳 — 「宇宙式恐怖」的重點在於,呈現出「人類的渺小與無能」。

在射擊遊戲中,玩家扮演士兵或英雄,敵人來到就「射爆佢」。就算是恐怖射擊遊戲,你也能持槍反擊怪物。在《海岸》的預告中也可以看到主角用激光攻擊或阻止怪物前進,但這件事本身已違反了「宇宙式恐怖」的重點。

"New Trailer For Lovecraftian Horror Game 'The Shore' Reveals More Cosmic Terrors" ,9gag