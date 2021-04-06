樂在製造｜租借茂蘿街7號公共空間歸還灣仔人自由玩｜專訪吳伯風

撰文： 森恩 最後更新日期： 2021-04-06 00:00

茂蘿街7號｜好玩日日「敢動換樂——歇腳遊玩場」（香港設計中心提供）

路人從莊士敦道轉進茂蘿街，不難發現幾幢白漆舊樓已成幕牆；穿過幕牆就是一方空地，「平日，附近食店員工『落場』會在這裡歇腳」，「樂在製造」研究顧問吳伯風（Paddy）今年初開始帶領團隊在這個空地旁觀察——每天來到這個空間的「用家」到底是什麼人：「在灣仔居住的人口有十七萬左右，流動人口則竟然有六七十萬。」如果在這麼密集的商住混合環境裏，設計一個「玩」的空間，生活在灣仔的人，會不會因此多了個歇腳選項？

今天，這個空間多了幾座1970年代特色遊樂場的擺設。據悉，這些裝置才放置下來，下午就有孩子跑進來玩，他們毫不客氣，踩上木製遊樂設備並吩咐身邊的家長和照顧者搬動它們，在場保安竟然沒有理會（可知在公園單腳跳都會被保安警告）。不過，這個區域十分特殊：它是廣義的公共空間，區別在於，如果有人要在這裏聚集、舉辦活動之類，是要呈交計劃書；就算是過了審批，都要付款租用。

「（政府）自然是有他們對公共空間定義。我們在初期研究時，發現這個既是私人管理的空間，卻又保持一定的公共性、開放性。」「樂在製造」Paddy分享他對這個空間的理解：「在灣仔『通勤』的人，他們會走到這個空間做自己想做、要做的事。」有些人在吃便食，有些人在舒展筋骨、歇息，卻沒有人在嬉玩：「是不是我們大人對『玩』的理解太牢固？我們心目中的『玩』到底是什麼？『玩』一定是要關於『孩子』的嗎？就只有『放電』這個意思？」看到各式各樣的「灣仔人」使用這個空間，他希望鼓勵大家思考「怎樣運用一個空間，而且用得其所」——是playground還是ground for play，是公共的又是開放的。

落地為灣仔人設想的空間

怎樣才可以設計一個不走偏鋒而又貼近灣仔脈絡的空間創造計劃？他們從這個空間收集得來的「用家」使用習慣，然後帶到辦公室分析，並設focus group和當區小學的工作坊，既有客觀調查數據支持，又有進行兩輪的「換樂快閃站」（藍屋及秀華坊的開放空間）向孩子請教「何謂『玩』」——「我們與附近一所官立小學合作，在學校收集學生怎樣理解『玩』和『遊戲』，並且請他們自行設計。稍後會在這個展覽展出成果，讓他們向公眾分享他們發明的遊戲。」

「大人習慣用金錢來換取快樂，我們做的就是提出一些免費的建議。」Paddy曾經都是打工仔，從大學修讀設計的時代，到報讀社會政策的碩士課程，他一直有觀察世界各地用於公共空間的理念和設計，取經後成立「樂在製造」在社區實踐理念，建立自己的團隊：「現在（會場空間）這些（裝置）都是本地團隊採用本地購置的物料由我們的青年自造者團隊建造的。」

他強調要給香港學生、年輕人實踐的經驗。做這類以action base research為基礎的跨界別協作計劃，在各類工作漸漸建立人脈；他與香港設計中心今次的合作，不是要製造「精品」，而是要學生和年輕人知道，目前這個成果是可以與當地生活的人一同分享，每個裝置都保存著設計者與製造者的心思：「一個地方的過去會告訴我們今天那個地方為什麼會是這個樣子。」這個可供孩子「探索可玩」、讓灣仔朋友放空竭腳的空間，展期短暫；空間本來就屬於灣仔居民的，現在怎樣運用這個空間，期望管理者擔當更積極角色。

借來的空間與時間：展期至四月中旬

「會不會考慮將整個展覽設為常置？」記者想問的其實是，這個已被收回的地方，現在成為借來的時間、借來的地方；我們怎樣才可以為它盛載當區真實的生活與記憶？結果，這個問題的答案，是一個短促的期限。

我們要思考快樂與玩樂的時間，從來都是有期限的。展覽如是，這地如是。