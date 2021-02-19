Busking⿎⼿Harry編曲抗抑鬱順利升學踏上音樂路｜遊協故事

撰文： 袁兆昌 最後更新日期： 2021-02-19 17:15

音樂陪我渡過無數⿊夜、對抗抑鬱症，就算經歷樂隊解散再重組，我仍然堅持，因為我相信，⾳樂可以改變世界。 Harry

我們在旺角上海街小巴總站路口旁的扶手電梯往二樓攀爬。這座迷你「政府合署」（只有一個樓層）連接朗豪坊與熟食中心的天橋盡頭，日光被高樓遮蔽如幽谷，轉角就是遊協（香港遊樂場協會）旺角青少年綜合服務中心入口，內有書架、釘滿鼓勵語句的佈告板和一個band房。

專訪⽊箱⿎⼿Harry：「有時分不清到底是希望有人關注自己，還是想人幫我。」

《香港遊樂場協會賣旗日2021遊協故事》遊協故事人物Harry（賴家俊攝）

⽊箱⿎⼿Harry受訪後，在band房示範怎樣敲打木箱鼓，隨意拍打的響聲與節奏迴盪不止，鎂光燈映出Harry一臉又一臉靦腆，容易令人想到音樂造星節目裏年輕人的模樣。「我都不知道為甚麼會成為封面故事（人物）。」Harry摸一摸後腦。

在《香港遊樂場協會賣旗日2021遊協故事》裏，引述Harry這麼的一句話：「音樂陪我渡過無數⿊夜、對抗抑鬱症，就算經歷樂隊解散再重組，我仍然堅持，因為我相信，⾳樂可以改變世界。」如果沒有讀到這個段落，完全看不出Harry曾在心靈幽谷有過難忘經歷。

《香港遊樂場協會賣旗日2021遊協故事》遊協故事人物Harry（賴家俊攝）

Harry出生於2000年，六歲開始學習鋼琴，當是「撳掣」遊戲，還未體會音樂為何物。時至2016年，在高中階段開始試著cover廣東歌與華語歌，自學編曲，並開始與同學組成STOPWATCH，在各區街頭Busking。學習鋼琴的他，卻沒有帶著Keyboard與同學Busking，而選擇了⽊箱⿎。

有時分不清到底是希望有人關注自己，還是想人幫我。 Harry

無論演出哪種樂器，他在STOPWATCH從來都不像主唱一樣，受到別人注目。在街頭演出，自己有份演奏的段落能吸引陌生途人停駐傾聽觀賞，有很大的滿足感，不過，主唱經常受關注，途人聽眾會前來讚賞，他則在旁邊執拾整理，像沒有人發現他的存在似的。何況，他並不是單純的⽊箱⿎⼿，而是每首歌曲的編曲人——市面每首歌曲幾乎都是混合各式樂器聲響組合而成，Busking需要許多準備工夫，在現成的作品中，重組它最簡單的旋律，然後給大家看著樂譜彈奏。

《香港遊樂場協會賣旗日2021遊協故事》遊協故事人物Harry（賴家俊攝）

在每個演出的現場，他感到彷彿沒有存在過。中學階段裏，他未有及時發現自己的「不快樂」會累積下來，還不時自言自語。而在他認識的朋友之中，確曾有人在牆上寫下理想字句後犧牲自己的人。某個上課日，他在學校某樓層走廊仰看天空又俯視樓下，「有時分不清到底是希望有人關注自己，還是想人幫我」，在他想要行動時，碰巧中文老師經過，她看見他，輕聲慰問一下，他才知道，原來自己已經在一片漆黑的夜晚裏，整個存在日光的世界再不屬於他，在他的世界裏，原來一直是黑夜。Harry回想那一刻：幸好當時老師扶著他，否則他的人生就在那一刻中止。

《香港遊樂場協會賣旗日2021遊協故事》遊協故事人物Harry（賴家俊攝）

在康復過程中，藥物讓他有了些副作用。慶幸的是，他的音樂有了更穩健的發展，在學業上，他順利升讀大學，在香港教育大學進修音樂。同學各有不同發展，當時的STOPWATCH解散了。現在回顧Busking歲月，他記住了讓他快樂的片段，記住了深刻的經歷：曾有執法人員稱他們的音樂組合是「乞兒」，試過一兩個月抄六次身份證。

關於Harry與STOPWATCH｜STOPWATCH的意思，是希望⼈們停下腳步觀賞、於靜⽌時間下享受⾳樂。⾳樂帶給⼤家的，可能是⼀刻放鬆的⼼情、或許是精神上的陪伴，但⾳樂帶給Harry的，卻是戰勝死亡的勇氣。⾼中時被確診患上抑鬱症，無緣無故地經歷情緒低落，腦海中多次出現叫他尋死的聲⾳，是⾳樂令Harry把情感投射，陪他⾛過低⾕，因此他更加確信⾳樂可以改變⼈的內⼼世界。現在Harry經常和樂隊成員聚在中⼼夾band以及四出表演，並且就讀教⼤演奏教育學，希望畢業後可以從事相關⼯作，透過⾳樂幫助更多⼈。（節錄自《香港遊樂場協會賣旗日2021遊協故事》）

Harry從來沒有參加過⽐賽。朋友⼒邀他參加遊協⻘⾐⻘少年綜合服務中⼼合辦的「葵⻘好聲⾳」⽐賽，認識⼀班志同道合的⾳樂愛好者，以「STOPWATCH」名義，繼續音樂之路，讓他發展音樂事業的想法有了更堅實的意志。現在，他認識了不少音樂人，在他們身上學習了許多許多，也不再介意Busking時擔當甚麼角色。在音樂世界裏，每個角色都缺一不可；在人生樂章裏，每個階段的苦樂都有記住的必要。

Harry現在會記住快樂，亦希望自己的故事，能幫助更多仍在黑夜裏的人——同行兒女都在等待黎明來到，在幽谷裏必有扶手電梯帶領大家尋到日光。