吳亦凡事件重複人類哪種錯誤？#MeToo專書早有啟示

2017年，當我們為《紐約時報》（New York Times）展開對哈維．溫斯坦（Harvey Weinstein）的調查時，女性擁有的權力比以往都要更大。曾經幾乎被男性獨佔的工作類別，像是警察、軍人或航空機師，至今已不復見。女性領導國家如德國、英國，也能領導如通用汽車與百事可樂這樣的企業。一位30多歲的女性工作一年所賺得的錢，很可能比她歷代女性祖先辛苦一輩子全加起來的還要多。 Jodi Kantor, Megan Twohey（游淑峰譯）

距洛杉磯聚會後幾乎恰好一年，在一個冬末早晨，最初投注於哈維．溫斯坦調查案的團隊，急忙到新聞室集合。我們並排坐著，筆電開著，蕾貝卡．寇貝特、迪恩．巴克特與麥特．波爾迪站在我們後面等著。哈維．溫斯坦在紐約的審判案即將宣判。

文： Jodi Kantor, Megan Twohey ｜ 譯： 游淑峰



我們完全不知道結果將會如何。想要讓溫斯坦承擔法律責任的努力，沒有進行地特別順利。截至那天，2020年2月，幾乎有一百位女性公開指控這位失勢的製片，犯行從騷擾到強暴都有。但是大部份的指控日期太久遠，以致於無法起訴，或者屬於不至於觸及刑法的侵害行為。

檢察官只先起訴溫斯坦在洛杉磯的案子，但是我們對該案的細節仍然未知。數十名受害者在民事法庭控告溫斯坦，試圖讓他金錢賠償，但是，在兩千五百萬美元下的協議，保險公司會負擔費用。他不必承認任何犯行。

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好幾個月以來，我們一直在報道這起紐約的刑事案件，每一次的轉折都發現，情況比許多人想的還要複雜許多。在近期眾多對警察不當執法的指控聲中，檢察官被迫放掉一個指控案。這個案件核心的兩位女性潔西卡．曼（Jessica Mann）與米莉安．哈利（Miriam Haley）承認，她們在指稱的性侵害發生後，還與溫斯坦有兩廂情願的性行為，而且與他保持多年的友好聯繫。我們知道這類事情很常見──幾乎沒有「完美的」強暴受害者，而這兩位女性都有工作上的理由與製片人保持聯繫。我們也得知，像這一類的複雜案件幾乎從來不會被起訴。執法人員認為，法官會覺得案件太棘手而無法定罪。

《性、謊言、吹哨者》合著作者簡介｜Megan Twohey，《紐約時報》的調查記者，曾在芝加哥報道多起性侵害與性騷擾案件。二○一七年與紐約時報記者團隊揭發哈維•溫斯坦數十年來被指控的性侵惡行，引發全球對性騷擾的究責行動。贏得多項榮譽，包括新聞界的最高榮譽──普立茲公共服務獎。與家人住在布魯克林。



沒完沒了的事件

溫斯坦抓住案件的複雜因素，動員一場激烈而且廣泛的辯護。他與他的律師爭辯說，曼、哈利和其他證人其實是為了工作上的利益而操弄他。整個#MeToo運動走太偏了。溫斯坦特別聘請一位女性律師，而他選擇的這位丹娜．羅坦諾（Donna Rotunno）是一位會強烈反駁，傲慢且挑釁的發言人。在審判期期間，也就是幾個星期前，梅根曾為《紐約時報》播客的專訪上，詢問羅坦諾，她是否被性侵害過？「沒有，」她說：「因為我絕對不會把自己放在那個位置上。」有些聽眾支持這位律師的立場，但更多人傳達出怒氣。性侵受害者使用描述主題的「#」符號標籤「#WhereIPutMyself」（＃把自己放在哪裡），分享她們被攻擊的情境，反駁不管受害者怎樣，對事情發生也有責任的說法。

書名｜性、謊言、吹哨者

副題｜紐約時報記者揭發好萊塢史上最大規模性騷擾案，引爆 # MeToo運動的新聞內幕直擊

作者：Jodi Kantor, Megan Twohey

譯者：游淑峰

出版：麥田（2021.03）



所以，當我們並排坐著，經歷判決宣布前的漫長時間，我們知道結果的利害關係是什麼。即使這場審判太狹隘，不能說是#MeToo運動的真正試煉，它仍舊被如此看待。如果這場運動的關鍵人物溫斯坦被宣判無罪，對已經發生的社會改變具有什麼意義？我們有信心，不論結果如何，我們的新聞報道會持續，但也警覺到，如果他被宣判無罪，可能對溫斯坦唯一的究責方式，就只剩新聞報道。

溫斯坦因強暴曼與哈利被定罪，其他的指控則無罪

我們聽到「有罪」這兩個字。兩次。溫斯坦因強暴曼與哈利被定罪，其他的指控則無罪，接著他被直接送進牢裡等待服刑。檢察官突破藩籬，讓性犯罪受害者得到應得的法律正義，然後贏了。陪審團相信這些女性，並且為她們裁判。從新聞報紙開始的文化改變，正堂而皇之地進入了法院。

我們交換了一個深沉的眼神，在擁擠的新聞室裡，各自陷入片刻的沉思。

然後，我們展開工作。我們得打電話給幾位消息來源，詢問她們的反應，有報道要寫。同事們已經潤好稿，張貼電子報了。這不是一則緩慢、審慎的調查，而是要盡可能迅速且準確的即時新聞。

《性、謊言、吹哨者》合著作者簡介｜Jodi Kantor，《紐約時報》調查記者。歷年來對女性、兒童與工作場所的報道，已經改變了部份美國法律，並且點出文化中既存的問題。因揭發哈維•溫斯坦的故事贏得多項榮譽，包括新聞界的最高榮譽──普立茲公共服務獎。與家人住在布魯克林。



茱蒂親自打電話給艾希莉．賈德，告訴她這則三分鐘前的新聞。在這三年中，她們打了不知幾通重要的電話，而這一次感覺像是這系列裡的最後一通。賈德和往常一樣沉穩，完全理解狀況。她協助開啟了整件報道，如今也在這裏收尾。「事情就應該這樣，」賈德說：「事情就應該這樣。」

「我是天才而你們全是僱員」

接著，茱蒂打電話給厄文．瑞特，他似乎對前老闆即將面臨長期監禁感到震驚。「這個傢伙以為他可以為所欲為，」他說：「每個為他工作的人都聽他講過一千遍這種話，『我是超人而你不是。我是天才而你們全是僱員。』」一位同事打電話給羅溫娜．趙，她已經能對自己的故事侃侃而談，接受採訪並為她所克服的事而感到驕傲。「從某個角度來看，我覺得我至今建立起來的人生、活過且享受的每一天，都是對溫斯坦的勝利。」她說。

幾個星期後的早晨，我們坐在法庭上，就在溫斯坦本人後方幾呎，聆聽他判刑。長板椅上坐滿了人，我們在最後幾分鐘才到：由於幾乎沒有人出席聲援溫斯坦，我們得坐在原本分配給他親友的位子。當天是二○二○年三月十一日，雖然令人擔憂的新病毒正在全世界傳播，當時紐約還很少有人對它有所防範：在那個時候，多噴幾下手部消毒液似乎就很足夠了。

整個程序感覺很相似，像我們之前所知的流程一樣。已作證過的六位證人坐在第一排，彼此緊靠著，當中幾位發表令人激動的陳述。溫斯坦以一段冗長、沒有重點，有點抱歉但又自誇的獨白回應。瑞特坐在後面幾排，蘭斯．梅洛夫亦是。知名女權律師葛洛麗亞．艾爾瑞德也在場，雖然近日她與她的女兒麗莎．布魯姆被仔細審查，她依然擔任其中一位作證控告溫斯坦的女演員安娜貝拉．席歐拉（Annabella Sciorra）的代表律師。

法官判下了可能是最重的刑期之一：二十三年。溫斯坦已經六十七歲了。他很可能在獄中度過他的餘生。「雖然這是第一個被定罪，但不是他的第一個犯行，」法官說。

隨後，哈維．溫斯坦被拷回他的輪椅，坐在輪椅上被推走了。

（本文獲出版社授權轉載，不代表藝文格物立場）

譯者簡介｜游淑峰，花蓮人，台灣大學外文系畢，曾任地理雜誌採訪與編輯，目前為自由譯者。譯有《愈跑，心愈強大》、《生而自由，寫而自由》、《如何養出一個成年人》、《大吉嶺》、《每一刻，都是最好的時光》、《一次讀懂心靈探索經典》、 《超馬跑者的崛起》、 《生來已逝的愛德華•高栗》 、《侘寂——追求不完美的日式生活美學》等書。認為能透過譯筆與讀者分享作家的生活與心靈，是一件很幸福的事。

