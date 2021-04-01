【古人教你混職場】三招教你折服「倚老賣老」同事

撰文： 轉載 最後更新日期： 2021-04-01 19:09

【藝文編按】本文節選自楊自強《古人教你混職場》，作者以三國時代夷陵之戰期間，初出茅廬的陵遜如何以主帥身份，擺平各方老將壓力，力排眾議而贏得戰役成果為教訓，從中教你三招不卑不亢的方法，應付「倚老賣老」同事。

怎樣應付「倚老賣老」的同事？—陸遜以「三講」折服老將

一個團隊中，誰最有話語權？這個當然不可能有明文規定，但身在職場，每個人其實都是心知肚明的。說起來無非是「三看」：一看職務，毫無疑問，誰是上司誰說了算；二看資歷，一個人在部門裡資歷深、根柢牢、人脈多、底細清，上上下下都要賣他幾分面子；三看業務，專業人才，團隊出業績要靠他打頭陣，說話自然有分量。一般說來，做主管的往往是資格老、業務精的，這個話語權就自然不成問題。但也有特殊情況，比如主管是個空降的年輕人，底下卻有幾個資格老、業務精、有影響力的骨幹，這就有點微妙了。而恰恰有些老資格呢，對年輕的同事，甚至是新來的主管，就喜歡倚老賣老，處處要干涉、事事要指導，有時候還會居高臨下地數落幾句，弄得你面紅耳赤無地自容。

碰上這樣的「賣老族」，是件很頭痛的事。你要總是讓著他吧，一開始就吃了個「下馬威」，以後工作就更難做了。你要不聽他的吧，他就會說你年輕人不謙虛，甚至暗地裡給你設圈套也不是不可能。所以，怎樣與「賣老族」相處，也是很考驗職場智慧的。

劇集《半澤直樹2》劇照。

陸遜帶軍，成功收服前輩老將

三國時候的曹爽，就不懂得這個道理。他因為是皇親國戚，沾了血統的便宜，才得以與老謀深算的司馬懿一起，共同輔佐八歲的幼帝曹芳。司馬懿歷經了曹操、曹丕、曹睿三代曹魏的領導人，幾十年打滾，從一名基層官員一步步升到大將軍、太尉，是名副其實的老資格，論經驗、論資歷、論手腕，做曹爽的老師都綽綽有餘。但曹爽不知深淺，忘乎所以，以為自己的本事很大，企圖大權獨攬，一個勁地打壓、排擠司馬懿。而司馬懿呢，他也不來跟你正面衝突，而是不動聲色，表面退讓，還假裝生病，在家裡休養，以麻痹曹爽。暗地裡卻密謀策畫，結黨營私，終於趁著曹爽外出，發動了「高平陵之變」，將曹爽及其黨羽一網打盡，誅滅三族，徹底掌握了朝政。

而同樣是在三國，還有一位年輕人，在與老資格同事的相處上，就把握得很好，最後不但得到了老同志們的支持，還打了一場大勝仗，成了一代名將。他就是吳國的陸遜。

魏黃初二年（西元二二一年），剛剛做了蜀漢皇帝的劉備，要為他的結拜兄弟關羽報仇，御駕親征，帶了數十萬大軍來攻打東吳。因為在前一年，東吳偷襲了荊州，殺死蜀國鎮守荊州的大將—與劉備桃園三結義的五虎上將之首關羽。劉備不顧諸葛亮等人的勸諫，鐵了心要為義弟報仇，全國的兵力傾巢而出，一路氣勢洶洶地殺過來。蜀軍勢如破竹，東吳是連戰連敗。東吳皇帝孫權驚惶失措，先是想求和，被劉備拒絕。於是就任命陸遜為大都督，率軍來抗擊蜀軍。

劇集《半澤直樹2》劇照。

這時候的陸遜，年紀不過三十八歲，也沒有打過什麼大仗。當時東吳的大臣如張昭、顧雍等都認為，陸遜乃一介書生，年紀輕聲望低，怕各位老將不服，生出禍亂。應該說，這樣的擔心並非多餘，陸遜所帶領的團隊中，有黃蓋、韓當、周泰、朱然等一批名將。像韓當，相繼輔佐過孫堅、孫策、孫權三代吳王，在赤壁之戰、三江口之戰、濡須口之戰、荊州之戰中屢立大功。黃蓋、周泰、潘璋、徐盛等也都是東吳的開國功臣，幾十年來出生入死，戰功卓著。朱然雖跟陸遜年紀差不多，但他當年曾和孫權一起讀書，跟孫權的關係非同一般。現在來了陸遜這樣一位白面書生做主管，都有點不服氣。

連陸遜自己也對孫權說：「江東文武，皆大王故舊之臣；臣年幼無才，安能制之？」孫權當然也想到了這一點，在陸遜走馬上任前，特意給予他「假節」的待遇。「節」是皇帝的信物，武將「假節」，相當於後世所謂的「尚方寶劍」，在戰時狀態下可以不必請示，直接斬殺觸犯軍令的將軍，這就是我們常說的「先斬後奏」。在古代君王的所有授權方式中，這是規格最高的。

有了這樣的權力，陸遜該是很神氣活現了？但他沒有。他先是把大家召集起來，開了個行前會。陸遜說，現在劉備大兵壓境，國家處於生死存亡之際，我們大家都深荷國恩，應該同心協力，互相支持，如果互相牴觸、拆台，那就是不顧大局了。接著他又說，各位比我資格都要老，皇帝讓我來帶這個團隊，就是覺得我還有點能力，也能夠與各位合作得很好。誠心誠意地請各位暫時委屈一下，團結一心，共赴國難。

劇集《半澤直樹2》劇照。

陸遜這番話，實際上是向各位老將表明一個態度，皇帝對我很信任，我對大家很尊重，希望大家能給我個面子；這個態度，就叫做不卑不亢。

陸遜與劉備對抗，他採用後發制人的戰術。蜀軍遠道而來，糧草都是從千里之外運來，勞民傷財，一心想盡快結束戰爭。吳軍就堅壁清野，跟你耗，等到蜀軍耗不下去了，吳軍就能以逸待勞，一舉擊敗蜀軍。所以無論蜀軍如何挑戰，陸遜就是高掛免戰牌，只當沒聽見。然而這樣一來，一干老將們就有點想不通了。想當年他們身經百戰，怕過誰？哪有敵人打到面前也不還手的？這也太窩囊了。陸遜這小夥子，沒打過大仗、惡仗，膽小怯戰，如何能當大任？於是老將們紛紛要求出戰，陸遜也很乾脆，一概不准。這下老將們更有意見了，說話也就有點沒輕沒重，甚至說陸遜是「乳臭未乾」。於是陸遜召集眾將，亮出「假節」的底牌。他握劍在手，厲聲說：「我雖是一介書生，既受重任，就敢負責。這仗怎麼打，我說了算。你們要做的，就是把自己的關口守好，不許輕舉妄動。如有違令者，立即斬首。」眾人想不到看起來文質彬彬的書生，也會這樣聲色俱厲，就再也不敢多說。

堅守了幾個月後，蜀軍士氣逐漸低落，陸遜則找準了蜀軍沿山紮寨的重大缺陷，採取火燒連營的計策，火燒劉備連營七百里；蜀軍的舟船器械、糧食裝備全被燒光，幾十萬將士的屍體順流而下，把長江都塞住了。這一仗，史稱「夷陵之戰」，與官渡之戰、赤壁之戰，並稱為三國史上最著名的三大戰役。吳軍取得空前大勝，劉備狼狽敗逃秭歸，死在了白帝城，蜀國從此再也沒有緩過氣來。這一仗打下來，眾多老將們才覺得陸遜這小夥子真有本事，從此心服口服。陸遜也繼周瑜、魯肅、呂蒙之後，成為吳軍的又一任統帥。

劇集《半澤直樹2》劇照。

「以誠相待」與「樹立權威」並行

陸遜與比他大上二三十歲的老將們共事，老將們從輕視到不服到折服，在於他做到了三點。

第一點，小事講風格。做為晚輩，面對前輩時，在平日的工作中，如果不是大是大非的問題，就不妨姿態低一點、態度誠懇一點、面子給得足一點。其實不論是誰，年紀大了，最在乎的就是後輩的尊重。現在每個地方新官上任，他要做的第一件事，便是看望老同志，這其實就是表個態，表示對老同志的尊重。陸遜也是這樣，他走馬上任，首先就對老將們擺出了很高的尊重，說我到這裡來，是委屈了各位；這話，就是一個後輩的姿態。大勝之後，孫權接見陸遜，對他說：「當初老將們不服你，你怎麼不告訴我一聲，我一出面，不就擺平了？」陸遜回答：「這些老將們，都是立過大功的，也是很會打仗的人，將來是要派上大用場的。如果單靠皇帝權威來壓制，以後他們就不會同心協力。我要像藺相如對待廉頗那樣，以誠相待，這樣才能把國家的事情做好。」

陸遜這裡所說的藺相如，是戰國時的一位名臣。他在「完璧歸趙」和「澠池大會」兩場重要的外交對抗中，憑藉智慧和勇氣，折服了強大的秦國，維護了趙國和趙王的尊嚴，更給國家贏得了戰場上得不到的利益，所以從宦者令舍人這樣一個低級官員很快就升到上卿，比名將廉頗的地位還高。廉頗自恃資格老、功勞大，恥居藺相如之下，揚言要羞辱相如。藺相如為保持將相和睦，不使外敵有隙可乘，始終迴避忍讓。藺相如這種善自謙抑、相忍為國的精神最終感動了廉頗，親自到藺相如府上「負荊請罪」，二人成為刎頸之交。

陸遜自比藺相如，把老將們比作廉頗，可謂是「表揚與自我表揚相結合」，孫權聽了，大為讚賞。我想，這話肯定也會傳到老將們耳中，他們聽了，也是大為受用：陸遜這小子，嫩是嫩了點，懂事還是很懂事的嘛。

第二點，大事講規矩。就是說，在重大問題上，那是不能含糊的，原則性一定要強。你要是因為對方是老同志，就退一步，含糊一下，形成了習慣，那以後工作就沒法開展了。陸遜定下了「以逸待勞」的戰略，這是原則性的大事。當時老將們反對，他就不能說，你們說得也有道理，我們坐下來商量商量；而是態度堅決，告訴他們：「僕雖書生，受命主上。」我是受吳王委派來這裡的，你們必須要聽我的。又說：「諸君並荷國恩，當相和睦，共翦此虜，上報所受，而不相順，非所謂也。」你們這樣以下犯上，是極其錯誤的。最後斬釘截鐵：「違令者斬」，一點餘地也沒有。這實際上也是在樹立自己的權威，顯示自己的自信，這樣做，反而能贏得對方的尊重。以後再遇上這樣的事，就知道你的底線在哪裡。

第三點，最終講業績。無論是哪個單位哪個部門，要讓大家認可你，說到底還是靠業績說話。陸遜就是在夷陵之戰中，以少勝多，打了一場痛快淋漓的大勝仗，用事實來證明，他確實是有本事，他的策略確實比大家的高明；這還有什麼好說的呢？當然是心服口服了。所以新人碰上老資格，最重要、最關鍵的，還是要拿出真功夫來。同樣是在三國中，劉備「三顧茅廬」請來了諸葛亮，關羽、張飛這兩位老資格就有點不服，他們年紀比諸葛亮大了二十多歲，他們跟劉備桃園三結義時，諸葛亮還在隆中隱居，每天吟吟詩，睡睡懶覺，憑什麼他一上來，就要來壓我們一頭？他們甚至對劉備說：「孔明年幼，有甚才學？兄長待之太過。」你給他的待遇太高了，別給他擺了一道了。而諸葛亮也像陸遜一樣，在用兵問題上不容置疑，聲稱「違令者斬」。博望坡一戰，諸葛亮初試牛刀，出奇計，一把火燒得曹軍累累，取得了一場大勝，關張這才知道，這年輕人確實了不起。兩人由衷地說「孔明真英傑也」，從此甘心服從諸葛亮的調遣，諸葛亮也一舉坐穩了軍師的交椅。

小事講原則，大事講規矩，最終講業績，做好這三點，老資格就不會成為你的「阻力」，而是成為你的「助理」，成了你工作上的好幫手。