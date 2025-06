想東想西，解構文字疆界　專訪徐冰談《英文方塊字書法》香港展覽

初見中國知名藝術家徐冰經典作品《英文方塊字書法》,觀者或許需要一定時間適應——這些方塊字,乍看之下像是中文,細看卻赫然發現原來是由英文字母拼寫而成。



自去年三月起,徐冰獲委任為香港「文化推廣大使」,最近更將其代表作帶到香港。「徐冰在香港:英文方塊字書法」是他以大使身份籌備的首個委約藝術項目,而「想東想西──英文方塊字書法教室」展覽則是委約項目的亮點之一,以「賞」、「學」、「用」三個環節為軸心,引領觀眾從欣賞到學習、由學習再到親身創作,層層遞進地理解這套獨特書寫系統。



徐冰自去年三月起獲委任為香港「文化推廣大使」,最近為香港藝術館帶來「想東想西──英文方塊字書法教室」展覽(攝:鄭子峰)

在語言錯位中創造新文字

1955年生於重慶、成長於北京的徐冰,於中央美術學院畢業並留校任教,其後受邀以榮譽藝術家身份訪美發展,成為了享譽國際的當代藝術家。其作品糅合中國傳統文化和當代藝術,受到廣泛關注和讚譽,更獲得美國麥克阿瑟「天才獎」、威爾士國際視覺藝術獎等殊榮,並在紐約大都會藝術博物館、大英博物館、紐約現代藝術博物館等國際重要場館展出。

徐冰表示《英文方塊字》的靈感源自於早年在美國的生活經歷(攝:鄭子峰)

回溯《英文方塊字》創作原點,徐冰表示最初啟發自1993年移居紐約的文化衝擊:「我去美國時已35歲,思維成熟,但語言表達卻像幼兒園水平,這種衝突性產生巨大張力。」加上自身對文字有濃厚興趣,他開始思索:「我一直在想怎麼樣能夠在英文體系中,也有一種像《天書》這樣在方塊字體系中的創造。」經過數次小型試驗後,獨一無二的英文方塊字應運而生。

他將26個英文字母轉化為漢字的偏旁部首,再根據漢字書寫邏輯,由左至右、從上到下、由外至內,將字母組合成方塊字,這樣中國漢字與英文拼音體系兩套截然不同的系統,被他巧妙地融合成一種全新文字。徐冰形容這套書寫系統「表裡不一」:「它看上去有中文的面孔,運筆非常講究,帶有中國書法的美感,但實際與中文毫無關係,是徹頭徹尾的英文。」

漢字強調結構完整與視覺美感,英文則是線性拼音系統,注重語音拼讀,兩種文字本質迥異,融合並非易事。徐冰認為,這套新文字的深層價值在於顛覆固有思維:「我們既有的知識面對這套書法系統是無法工作的,就像電腦死機般,關機再重新啟動後便能打開更多的記憶體和空間,找到更合理的思維方式。」

「賞、學、用」三步解碼文字

這次「想東想西──英文方塊字書法教室」展覽以「賞、學、用」三個環節設計,並展出徐冰三幅新作。(攝:鄭子峰)

香港這次展覽以「賞、學、用」三個環節設計,帶領觀眾從欣賞似是而非的文字開始,逐步深入理解英文方塊字的原理。在「賞」環節,觀眾可以欣賞徐冰新作「Long Time No See」、「Hong Kong Museum of Art」以及「Connect Art to People」。

徐冰表示新作「Long Time No See」完美呈現「英文方塊字」的核心精神(攝:鄭子峰)

其中「Long Time No See」(很久不見)是經典的中式英語例子,徐冰認為此句子完美呈現作品的核心精神:「那它要說是中文還是英文呢?其實是無法界定。」與港鐵公司合作的作品更特意於上環站月台(往堅尼地城方向)玻璃幕門展出,呼應了上環華洋匯聚、新舊交集的社區特質。同時,他分別以英文方塊字形式呈現「金鐘」、「會展」、「灣仔」三個港鐵車站名,讓藝術自然而然融入市民日常生活中。

香港版《英文方塊字書法入門》教科書包含港式日常用語、俗語與地道方言。(攝:鄭子峰)

為幫助觀眾理解英文方塊字的結構原理,徐冰早於90年代初便編寫了《英文方塊字書法入門》教科書,透過臨帖練習的方式來學習與掌握書寫邏輯與規律。這次特別推出香港版教科書,外觀設計參照本地學生常用練習簿,內容涵蓋港式日常用語、俗語與地道方言。徐冰坦言自己不懂廣東話,選材主要依賴香港的策展團隊協助,但這些文字組合在他眼中妙趣橫生:「無論是古語、俗語還是方言,用這種方式寫出來仍然是很有意境,對我來說既陌生又有趣。」

至於《英文方塊字書法教室》裝置仿照傳統書法教室的佈置,配有黑板、課室桌椅、書寫用具和習字帖,讓觀眾沉浸式體驗英文方塊字的運筆與書寫技巧,構成展覽的「學」環節。而「用」部分,觀眾可透過電腦程式,填充「讓藝術連結____」句子,創作屬於自己的英文方塊字書法作品。

這是《英文方塊字書法》首次在香港展出,徐冰認為具有特殊意義:「香港是一個非常特殊的地方,不僅是經濟港口,更是東西方文化交匯點,這些特性是深深埋藏在香港人文化基因中,很適合這樣一種藝術。」他透露,未來計劃創作更多跟香港相關的作品,並希望參與不同的藝術交流,帶來新的啟發與可能。

【展覽詳情】

「徐冰在香港:想東想西──英文方塊字書法教室」

地點:香港藝術館地下別館(下)(尖沙咀梳士巴利道10號)

日期:即日至2025年7月30日