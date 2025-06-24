想東想西，解構文字疆界　專訪徐冰談《英文方塊字書法》香港展覽

初見中國知名藝術家徐冰經典作品《英文方塊字書法》，觀者或許需要一定時間適應——這些方塊字，乍看之下像是中文，細看卻赫然發現原來是由英文字母拼寫而成。



自去年三月起，徐冰獲委任為香港「文化推廣大使」，最近更將其代表作帶到香港。「徐冰在香港：英文方塊字書法」是他以大使身份籌備的首個委約藝術項目，而「想東想西──英文方塊字書法教室」展覽則是委約項目的亮點之一，以「賞」、「學」、「用」三個環節為軸心，引領觀眾從欣賞到學習、由學習再到親身創作，層層遞進地理解這套獨特書寫系統。



徐冰自去年三月起獲委任為香港「文化推廣大使」，最近為香港藝術館帶來「想東想西──英文方塊字書法教室」展覽（攝：鄭子峰）

在語言錯位中創造新文字

1955年生於重慶、成長於北京的徐冰，於中央美術學院畢業並留校任教，其後受邀以榮譽藝術家身份訪美發展，成為了享譽國際的當代藝術家。其作品糅合中國傳統文化和當代藝術，受到廣泛關注和讚譽，更獲得美國麥克阿瑟「天才獎」、威爾士國際視覺藝術獎等殊榮，並在紐約大都會藝術博物館、大英博物館、紐約現代藝術博物館等國際重要場館展出。

徐冰表示《英文方塊字》的靈感源自於早年在美國的生活經歷（攝：鄭子峰）

回溯《英文方塊字》創作原點，徐冰表示最初啟發自1993年移居紐約的文化衝擊：「我去美國時已35歲，思維成熟，但語言表達卻像幼兒園水平，這種衝突性產生巨大張力。」加上自身對文字有濃厚興趣，他開始思索：「我一直在想怎麼樣能夠在英文體系中，也有一種像《天書》這樣在方塊字體系中的創造。」經過數次小型試驗後，獨一無二的英文方塊字應運而生。

他將26個英文字母轉化為漢字的偏旁部首，再根據漢字書寫邏輯，由左至右、從上到下、由外至內，將字母組合成方塊字，這樣中國漢字與英文拼音體系兩套截然不同的系統，被他巧妙地融合成一種全新文字。徐冰形容這套書寫系統「表裡不一」：「它看上去有中文的面孔，運筆非常講究，帶有中國書法的美感，但實際與中文毫無關係，是徹頭徹尾的英文。」

漢字強調結構完整與視覺美感，英文則是線性拼音系統，注重語音拼讀，兩種文字本質迥異，融合並非易事。徐冰認為，這套新文字的深層價值在於顛覆固有思維：「我們既有的知識面對這套書法系統是無法工作的，就像電腦死機般，關機再重新啟動後便能打開更多的記憶體和空間，找到更合理的思維方式。」

「賞、學、用」三步解碼文字

這次「想東想西──英文方塊字書法教室」展覽以「賞、學、用」三個環節設計，並展出徐冰三幅新作。（攝：鄭子峰）

香港這次展覽以「賞、學、用」三個環節設計，帶領觀眾從欣賞似是而非的文字開始，逐步深入理解英文方塊字的原理。在「賞」環節，觀眾可以欣賞徐冰新作「Long Time No See」、「Hong Kong Museum of Art」以及「Connect Art to People」。

徐冰表示新作「Long Time No See」完美呈現「英文方塊字」的核心精神（攝：鄭子峰）

其中「Long Time No See」（很久不見）是經典的中式英語例子，徐冰認為此句子完美呈現作品的核心精神：「那它要說是中文還是英文呢？其實是無法界定。」與港鐵公司合作的作品更特意於上環站月台（往堅尼地城方向）玻璃幕門展出，呼應了上環華洋匯聚、新舊交集的社區特質。同時，他分別以英文方塊字形式呈現「金鐘」、「會展」、「灣仔」三個港鐵車站名，讓藝術自然而然融入市民日常生活中。

香港版《英文方塊字書法入門》教科書包含港式日常用語、俗語與地道方言。（攝：鄭子峰）

為幫助觀眾理解英文方塊字的結構原理，徐冰早於90年代初便編寫了《英文方塊字書法入門》教科書，透過臨帖練習的方式來學習與掌握書寫邏輯與規律。這次特別推出香港版教科書，外觀設計參照本地學生常用練習簿，內容涵蓋港式日常用語、俗語與地道方言。徐冰坦言自己不懂廣東話，選材主要依賴香港的策展團隊協助，但這些文字組合在他眼中妙趣橫生：「無論是古語、俗語還是方言，用這種方式寫出來仍然是很有意境，對我來說既陌生又有趣。」

至於《英文方塊字書法教室》裝置仿照傳統書法教室的佈置，配有黑板、課室桌椅、書寫用具和習字帖，讓觀眾沉浸式體驗英文方塊字的運筆與書寫技巧，構成展覽的「學」環節。而「用」部分，觀眾可透過電腦程式，填充「讓藝術連結____」句子，創作屬於自己的英文方塊字書法作品。

這是《英文方塊字書法》首次在香港展出，徐冰認為具有特殊意義：「香港是一個非常特殊的地方，不僅是經濟港口，更是東西方文化交匯點，這些特性是深深埋藏在香港人文化基因中，很適合這樣一種藝術。」他透露，未來計劃創作更多跟香港相關的作品，並希望參與不同的藝術交流，帶來新的啟發與可能。

【展覽詳情】

「徐冰在香港：想東想西──英文方塊字書法教室」

地點：香港藝術館地下別館（下）（尖沙咀梳士巴利道10號）

日期：即日至2025年7月30日