攝影｜在蘇聯建築中的「未來式復古」　科幻色彩下超現實空靈日常

以攝影集《Swimming Pool》而大受歡迎的斯洛伐克攝影師 Maria Svarbova，在最新攝影集《Futuro Retro (2024 Edition)》透過科幻元素的色彩和氛圍重新詮釋人物肖像的可能性，創造與傳統肖像截然不同的風格。在蘇聯社會主義下所產製的建築與公共空間，其超現實主義一般的形式與光線，啟發了 Maria Svarbova 以空間實驗的方式進行拍攝，營造不屬於過去、抑不屬於未來的「未來式復古」。



Maria Svarbova《Futuro Retro (2024 Edition)》（圖片來源：https://moom.com.tw/l/80kfYG）

Maria Svarbova《Futuro Retro (2024 Edition)》（圖片來源：https://moom.com.tw/l/80kfYG）

在 Maria Svarbova 的作品中，經常有某種與俗世脫開分離感。攝影師擅長以精心的人物構圖輔以生活器物，組構夢境一般的場景；在平滑無害的表面之下，隱約透露日常中的無常。晨間運動亦或與醫生問診，這些平凡不過的生活行事，卻在 Svarbova 的鏡頭下，建構出微妙而空靈的視覺效應，引領觀者在現代生活的快速步伐中進入省思。

Maria Svarbova《Futuro Retro (2024 Edition)》（圖片來源：https://moom.com.tw/l/80kfYG）

Maria Svarbova《Futuro Retro (2024 Edition)》（圖片來源：https://moom.com.tw/l/80kfYG）

本次的《Futuro Retro (2024 Edition)》收錄了從未發表的作品，並重新設計了封面與內頁編排，內容更臻豐富。

Maria Svarbova《Futuro Retro (2024 Edition)》（圖片來源：https://moom.com.tw/l/80kfYG）

Maria Svarbova《Futuro Retro (2024 Edition)》（圖片來源：https://moom.com.tw/l/80kfYG）

斯洛伐克攝影師 Maria Svarbova 生於 1988 年，儘管在學時攻讀考古學，但憑藉著對藝術的濃厚興趣而以攝影為媒介從事創作。自 2010 年起，她於國際上屢次獲得讚譽，不僅作品出現於各大雜誌刊物，更贏得 2016 International Photography Awards（國際攝影獎）與 2018 Hasselblad Masters 藝術類獎。同時，她也承接商業委託，包含田馥甄的音樂專輯「日常（Day by Day）」的主視覺攝影，以及將作品刊登於台北 101 大樓的外牆上。

+ 2

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

尋書地圖——

延伸閱讀——

坂本龍一早年寫真集沈寂30年首度公開 貼身紀錄教授曼哈頓一日遊