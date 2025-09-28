攝影｜在蘇聯建築中的「未來式復古」 科幻色彩下超現實空靈日常
以攝影集《Swimming Pool》而大受歡迎的斯洛伐克攝影師 Maria Svarbova，在最新攝影集《Futuro Retro (2024 Edition)》透過科幻元素的色彩和氛圍重新詮釋人物肖像的可能性，創造與傳統肖像截然不同的風格。在蘇聯社會主義下所產製的建築與公共空間，其超現實主義一般的形式與光線，啟發了 Maria Svarbova 以空間實驗的方式進行拍攝，營造不屬於過去、抑不屬於未來的「未來式復古」。
在 Maria Svarbova 的作品中，經常有某種與俗世脫開分離感。攝影師擅長以精心的人物構圖輔以生活器物，組構夢境一般的場景；在平滑無害的表面之下，隱約透露日常中的無常。晨間運動亦或與醫生問診，這些平凡不過的生活行事，卻在 Svarbova 的鏡頭下，建構出微妙而空靈的視覺效應，引領觀者在現代生活的快速步伐中進入省思。
本次的《Futuro Retro (2024 Edition)》收錄了從未發表的作品，並重新設計了封面與內頁編排，內容更臻豐富。
斯洛伐克攝影師 Maria Svarbova 生於 1988 年，儘管在學時攻讀考古學，但憑藉著對藝術的濃厚興趣而以攝影為媒介從事創作。自 2010 年起，她於國際上屢次獲得讚譽，不僅作品出現於各大雜誌刊物，更贏得 2016 International Photography Awards（國際攝影獎）與 2018 Hasselblad Masters 藝術類獎。同時，她也承接商業委託，包含田馥甄的音樂專輯「日常（Day by Day）」的主視覺攝影，以及將作品刊登於台北 101 大樓的外牆上。
（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）
尋書地圖——
延伸閱讀——
坂本龍一早年寫真集沈寂30年首度公開 貼身紀錄教授曼哈頓一日遊