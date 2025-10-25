尋訪林則徐之四：在伊犂流放歲月中築夢｜林則徐：虎門銷煙以外

林則徐的一生，是一部從海濱出發、最終抵達雪原的史詩。

林則徐穿過黃沙和雪嶺,好不容易才熬過大風大雪,平安抵達伊犁。（香港電台）

1842 年被發配伊犁，他帶著衰病與未竟之志，踏上中國最漫長的一段流放路。這趟從 西安到新疆伊犁的遙途，表面是懲罰，實際卻成為他精神再生的契機。在陌生的邊陲， 他沒有被命運消磨，反而以實事濟民、以信念築夢。

風雪中的出發

道光二十二年八月十一日，林則徐從西安啟程。二十九日，《南京條約》簽訂。就在 他越過嘉峪關的時候，國家失去香港島的消息傳來。 歷史的恥辱與個人的際遇，在此 相交。

此後近三個月，他穿過黃沙與雪嶺。 風沙撕扯衣襟，駝鈴聲混於暴雪。歷史記載，他 於十一月抵烏魯木齊——這座世界上離海最遠的城市。 次日清晨，他寄出家書，再度 上路。前方，是流放的真正起點：伊犁。

他或許明白，這段旅程走完，生命也將走進一段更深的孤寂。然而步伐未曾停下—— 因為國家尚存，他的責任亦未盡。

1842年被發配伊犁，林則徐帶著衰病與未竟之志，踏上最漫長的一段流放新疆之路。（香港電台）

靜海千重浪：賽里木湖

冬天的賽里木湖，如鏡如海。

1842 年十二月六日，林則徐沿湖而行，在日記裡留下：「東西寬約十里，南北倍之， 波浪湧激。」 又詩曰：「靜海千重浪，山天一色間。」這是他抵達伊犁前最壯闊的一 次凝視。

他或許想起福建的海。那時他年輕、立志、燃心於煙火。如今年近六十，在這高原之 海前，心境已轉為空明。 風呼嘯着，雪打在臉上，他依舊舉目望向前方。 他知道，越 過這湖，就是他命運的歸所。

賽里木湖的冬天晚上寒風刺骨，他或想起了家鄉福建福州的海。 （香港電台）

果子溝：一橋飛架的前世今生

果子溝，被稱為新疆的「天山第一景關」。古人祁韻士在《萬里西行記》中稱此「奇 絕仙境，如入萬花谷」。 林則徐經行時正值冬季，山谷積雪厚重，松樹壓枝，萬花不 再。那是他此行最後一座大山。上山一日，下山一日。 當年的古道，如今成為跨越山 谷的果子溝大橋—— 「一橋飛架南北，天塹變通途。」 若林則徐能見今日之景，當知 後來人已把他夢想的交通與邊防之路，修築得更遠更廣。

當年林則徐前往伊犁的古道崎嶇不平，如今這裡已建成果子溝大橋。（香港電台）

到達惠遠：一位罪臣的重生

1842 年十二月十日，林則徐抵惠遠城。從啟程到抵達，整整一年五個月。此行終於落 腳於清朝最西的政治重鎮——伊犁將軍府所在地。

伊犁將軍布彥泰特地派兵迎接，奏摺中稱他「人才難得」，盼朝廷「棄瑕錄用」。 雖 然道光帝未再重用，但林則徐也不自棄。 他在糧餉處任職，無實權，卻事事用心—— 統計戶籍、查渠修田、整頓紀律。 從「罪臣」變為「實幹之臣」，他用一種沉默的方 式，重建尊嚴。

湟渠：一條流動的精神長河

道光二十四年（1844 年），伊犁將軍布彥泰倡議重修湟渠。湟渠是伊犁地區灌溉的命 脈，水源自喀什河，引水南流，滋養北岸良田。林則徐以豐富的水利經驗，親自勘察 地形，確定龍口位置，監督施工四月有餘。渠道全長六里，灌田十萬畝。 他記錄：

「北岸碎石陡坡，高二三丈不等」，如今仍能在喀什河支流見到遺跡。百姓感念其德， 將此渠稱為「林公渠」。

一條渠，連的是土地；一個名字，流的是信念。兩百年後，渠首仍在使用。現代水閘 與熱熔設備替代了人工石閘，而水聲依然。這條渠，像是他不屈精神的具象延伸—— 歲月沖不走的刻痕。

林則徐勘察地形，確定龍口位置，協助重修湟渠，便利灌田，後人稱之為「林公渠」。 （香港電台）

為邊疆立心：預警未來的遠見

在伊犁兩年多的歲月裡，林則徐並非只做地方政務。他察看邊防形勢，地圖親繪，建 議加強屯田與防衛。他曾對布彥泰言：「終為中國患者，其俄羅斯乎。」言辭沉重而 準確。二十一年後，清同治九年（1871），沙俄果然入侵伊犁。 現代史家稱此為「林 則徐的先見」，亦是他政治洞察的最後遺囑。

維吾爾族人仍惗記林則徐為新疆的貢獻。（香港電台）

惠遠老城：英雄的居所

惠遠城被當地人稱為「小北京」，曾是伊犁的首府與軍政中心。古城周長十里，街巷 四十八條，商賈雲集。如今只餘殘牆斷崖，但村民仍指著遺址說：「這裡，是民族英 雄住過的地方。」

林則徐居於此處，收復流放者的心，修渠、開田、安民、教化。歷史的浪濤使這片土 地沉寂百年，但「林公渠」的水仍在流，這便是他留下的最堅實印記。

林則徐在新疆的三年間，興修水利，開墾荒地，振興當地農業發展。（香港電台）

走向南疆：從塞防到墾防

1845 年一月，林則徐奉旨前往南疆勘田，結束伊犁歲月，再度出征。 他越過天山，經 烏魯木齊、吐魯番、庫車、喀什、英吉沙，一路勘察土地六十萬畝。

在吐魯番，他首次見到坎兒井，驚嘆古人「水從土中穿穴而行」。他推廣此法於新疆 南北，親導修築六十餘條坎兒井，開墾良田十一萬畝。當地百姓至今稱坎兒井為「林 公井」。由水而生的事業，成為這位被貶官員送給新疆的永恆禮物。

從布彥泰到後來的伊犁學者，幾代人都記得他。老學者賴洪波說：「我們當地人把湟 渠叫‘林公渠’，那是林則徐刻在伊犁大地上的永遠豐碑。」另一位歷史講解員夏永 成補充：「他雖為罪臣，但從未放棄報國志。這正是伊犁精神的一部分。」的確，一 個真正的英雄，不是因戰功而偉大，而是因為在廢墟與流放之地，仍選擇建設與愛。

林則徐的伊犁歲月，是他人生最低谷，也是他品格最高峰。

林則徐在新疆親導修築六十六條坎兒井，開墾荒良田十一萬畝，當地百姓至今 仍稱坎兒井為「林公井」。（香港電台）

從西安到伊犁，從湟渠到坎兒井，他用行動告訴後人：忠誠不是頭銜，而是持續的實 踐；榮辱不是終局，而是考驗。

三年兩月的伊犁歲月，他將報國化作農田的綠意，將信念化作土地的回聲。 當他離開惠遠時，勒馬回望天山，寫下詩句：「格登山色伊江水，回首依依勒馬看。」

這是他的告別，也是精神的延續。湟渠的水仍流、坎兒井的泉仍湧，象徵著一位被流 放的老人，仍以不滅的心志，為整個民族——開出一條活水長渠。

林則徐在新疆親導修築六十六條坎兒井，開墾荒良田十一萬畝，當地百姓至今 仍稱坎兒井為「林公井」。（香港電台）

