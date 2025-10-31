《街頭文物蹤跡》細數蘊藏在街頭角落的文物古蹟（上）｜開卷樂

街牌、紀念碑、界石、郵筒、電話亭……這些佇立在香港街頭的舊物，背後藏着許多關於香港的歷史故事。香港歷史研究社創辦人李澤恩撰寫的《街頭文物蹤跡》一書，圖文並茂地記錄着這些身處我們生活周邊的文物。

文：香港電台｜原題：香港道路的歷史故事：細數蘊藏在街頭角落的文物古蹟──《街頭文物蹤跡》（上）



香港電台文教組節目《開卷樂》逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : rthk.hk/radio/radio2/programme/bookview



黑白色的街牌有什麼好看？

原來香港最早期的街道牌，並沒有嚴格的格式規範。在搜集舊照片的過程中，李澤恩發現一八六零年的香港已有街牌，但在一九一零年代，街牌的款式才開始以「中英對照」的款式劃一，上行英文、下行中文的方框形；而後期為了減省製作物料，街牌的外框會盡量貼近文字。上行長、下行短的外框形狀猶像「T」字，又稱之為「T牌」。

「T牌」雖是久遠年代的產物，但現今香港仍存八十多塊，大澳吉慶街、粉錦公路的蕉徑、沙頭角街市街的鹽寮吓街牌就是「T牌」的款式。除了從街牌上的文字得悉地址資訊，我們還可以從街牌歷年的演變史窺探香港的過去。今昔香港街牌最明顯的分別在於其字體和書寫方向，以前中文由右至左排列，現今則由左至右；其次，同一條街道的名稱亦有不同。位於港島的薄扶林道，昔日為「撲」扶林道；而位於長沙灣的保安道，往昔亦曾名為「寶」安道，有文獻更指出，再早期的官方街名應為「普」安道。

（Getty）

不少往昔的街牌都黏附在建築物的外牆上，令街牌和建築物成為共同體。然而，舊樓重建、新店裝修等建築工程，也可能會令街牌被拆卸或被偷走。為了保育這些歷史流傳下來的珍貴文物，李澤恩遂於社交平台創立了一個群組，召集關注街牌文物的有心人士密切留意街牌的去向，令這些文物不會無聲無息地消失。

路上的紀念碑有甚麼不同？

香港的紀念碑有中西式之分，主要用以紀念重要設施的建設。而本港現存最早的城市街道紀念碑，是用以紀念維多利亞女王登基六十週年的域多利道奠基石，早在清朝光緒二十三年（一八九七年）於堅尼地城域多利道奠基；後因擴闊道路而遷移至摩星嶺道交界處。此為西式的紀念碑，碑文簡要，只刻錄建設的名稱、日期等基本資料。至於隧道通車、公路開幕、道路擴闊等大型基建，多以西式碑文記錄，見證香港交通樞紐進步，發展成繁華都市。

據古物古蹟辦事署資料，城門水塘紀念碑和大潭篤水塘紀念碑（圖），是香港僅有的兩塊為紀念水建成而豎立的紀念碑。(古物古蹟辦事署圖片)

至於中式紀念碑，則較常見於鄉郊地區。昔日鄉村路難行，村民要籌款建橋修路，並用中式紀念碑的形式記錄。現存最早期的橋碑，是位於錦田水頭村的便母橋橋碑，落成之日可追溯到清朝康熙四十九年（一七一零年），有三百多年歷史。中式的碑文上會刻上捐款者芳名、建立源起和年份，資料較西式的紀念碑詳細，同樣對香港歷史研究有十分重要的價值。

昔人怎樣向問路石問路？

問路石（CATT'S BLOG授權使用）

我們生活於智能手機的時代，只要打開全球定位系統，就能輕易知道自己身處何方。在科技未發達的年代，里程碑和問路石就是道路使用者的導航設備，告知途人及駕駛者道路的終點及距離。可惜，它們因為時代變遷而被淘汰，甚至難逃消失的命運。現今僅存少部分的里程碑，成了非常珍貴的香港道路發展史文物。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版，圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）