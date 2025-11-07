在消失之前，好好認識和紀錄它們的歷史《街頭文物蹤跡》｜開卷樂

由香港歷史研究社創辦人李澤恩所撰寫的《街頭文物蹤跡》，向大眾展示了街牌、紀念碑和問路石的歷史流變。這本書的後半部分，則補充了其他佇立街頭多年，卻日漸稀少的常見街道設施，例如：界石、配電箱、電話亭、煤氣燈柱、消防栓等等，這些設施正在消失中。

文：香港電台開卷樂



界石有什麼用？

你曾否留意到一些錐頂四角石柱出現在路上呢？這些石柱是界石，用以劃分土地界線的記認石碑。它的石身沒有鮮艷的顏色和亮麗的文字，在路上並不太起眼，卻是見證着香港歷史的重要信物。

全港九新界均有界石蹤跡，維多利亞城和九龍水塘的界石尤其適合行山人士探索，其他如長洲、新九龍、赤柱、九龍城等地亦可發現界石的足跡。當中最具歷史價值的，必是一系列位於新界的中英邊境界石。它們由沙頭角海岸旁的一號界石，順序延伸至蓮麻坑深圳河的上游起始處，是香港在一八九九年簽訂《香港應新租界合同》後，為了劃分英界與華界的土地管轄範圍而豎立，以花崗石刻鑿的方柱石碑來標示的界石，全系列總共有二十塊，但如今已難以全數尋獲。

昔日香港界石的設立，除了保障本地人的土地權益，也旨在保障外籍人士在港居留的人權。以長洲界石便是一例：香港夏日天氣悶熱潮濕，訪港的歐籍人士難以適應，為此，香港在一九一九年立法通過《長洲（居所）條例》，豎立了十五塊界石劃分長洲南面的山區，禁止本地人在該地建屋，只准許歐籍人士居住。此條例於一九四六年取消，可尋獲的長洲界石現存十一塊。

圓筒型和方型郵筒的區別

香港郵政局是香港最早設立的政府部門之一。為了滿足當時市民及商行的通訊需求，郵政局陸續在各地增設郵局，以及紅色圓柱型英式郵筒。

山道192號的郵筒有伊利莎白徽號，曾經被移走，因引來非議，郵政重置一個圓柱的綠色郵筒在。

香港現存還有另外七款源於英式的綠色郵筒設計：粗圓柱型、幼圓柱型、大型嵌牆型、標準嵌牆型、標準雙門嵌牆型，燈柱型，以及全港僅存一個的橢圓柱型郵筒，位於中環遮打街皇后像廣場。這些郵筒不僅設計多樣，筒身也會鑄上充滿線條感的英文字母、羅馬數字，或其他花紋，代表着不同時期君主的徽號。此外，在港的英式郵筒大多是由英國以生鐵製造，再進口到港，是以郵筒的底部亦會附上廠銘。

至今，香港的郵筒數量多不勝數。一般的郵筒設計以綠色的方箱型郵筒為最常見，而在香港郊區，更能發現木製及鐵皮的香港製郵筒。

現今人人手中都有一部電話，公用電話亭更加乏人問津。然而在西港城、海洋公園等地方，我們仍可能會遇見英國製的「K6」型電話亭。它們和郵筒一樣是從英國引入，以生鐵鑄造，雖然內有固網電話，但普遍只用作商場裝飾，營造復古的氣氛。而在香港街道上的英國製電話亭已經絕跡，只剩下碩果僅存的膠板方盒型電話亭。隨着手提電話普及，電話亭亦始終難逃消失的命運。

除了電話亭之外，香港的煤氣燈柱、舊式的配電箱也面臨消失的危機。這些東西都曾經與香港共渡——煤氣燈柱照亮着電燈還未興起的香港街道；舊式的配電箱亦曾為香港住戶供應電力。而在科技日新月異的時代，這些設施已完成歷史使命，逐步進入榮休階段。我們可以在它們尚未完全被淘汰之前認識其歷史，大眾也能透過書籍，了解這些歷史符號。

