香港插畫及文創展10｜逛盡300+港日台手作品牌、與黃阿瑪見面打卡

聖誕節將至，還在為挑選獨特禮物或尋找節日好去處而煩惱？全港最大型插畫及文創盛事「香港插畫及文創展 10：IP冒險島」（簡稱HKICS 10）將於12月20日至21日，一連兩日於香港會議展覽中心舉行，為你的聖誕佳節注入滿滿驚喜！



「香港插畫及文創展 10：IP冒險島」宣傳圖（資料圖片）

迎來第10屆的HKICS，今年以「IP冒險島」為主題，規模再創新高。展覽不僅匯聚超過300個來自香港、日本、台灣、韓國、泰國等地的創意品牌，更特別召集多個亞洲重量級IP角色親臨現場。無論你是想尋找獨一無二的聖誕禮物，還是希望與心儀的插畫師及IP角色近距離接觸，這裡絕對是你今年聖誕的必到熱點！

《01空間》現推出獨家優惠，二人同行八折，人均HK$27.5起即可入手。亦可憑01積分低至半價換購單人門票，文末附上優惠傳送門！

【活動詳情】

名稱：香港插畫及文創展 10：IP冒險島

日期： 2025年12月20日（六）至 12月21日（日）

時間： 11:00am - 7:00pm

地址： 香港會議展覽中心 Hall 3E



一站式掃貨300+港日台手作品牌

香港插畫及文創展10 現場雲集超過300個本地及海外創意單位（資料圖片）

每年聖誕節最令人期待又苦惱的環節，莫過於交換禮物。想送出一份既有心思又不「失禮」的禮物？HKICS 10絕對能幫到你！現場雲集超過300個本地及海外創意單位，涵蓋插畫、角色設計、手作工藝、創意文具、潮流玩具等多個範疇，堪稱全港最大型的插畫文創市集。

在這裡，你可以一次過逛遍來自香港、日本、台灣、泰國等地的特色小店，從精緻的手繪明信片、獨家設計的布袋、可愛療癒的陶瓷小物，到設計師親手製作的飾品，應有盡有。與其在茫茫網海中尋覓，不如親臨現場，感受每一件作品背後的溫度與故事，並與超過100位獨立創作人面對面交流。為摯愛親朋挑選一份獨特的聖誕禮物，同時支持原創設計，讓這個聖誕更添意義。

在香港插畫及文創展10，大家可以一次過逛遍來自香港、日本、台灣、泰國等地的特色小店（資料圖片）

重量級IP角色登陸冒險島！

除了手作小物種類豐富，今年HKICS 10的最大亮點，無疑是多個亞洲人氣IP的強勢加盟！他們將化身「IP冒險島」上的島民，隨時在會場「野生出沒」，與大家見面打卡，粉絲們絕對不能錯過！

全球坐擁超過500萬粉絲的台灣超人氣貓咪插畫品牌「黃阿瑪的後宮生活」將首次駕臨香港展會（資料圖片）

全球坐擁超過500萬粉絲的台灣超人氣貓咪插畫品牌「黃阿瑪的後宮生活」將首次駕臨香港展會！屆時，大家不但有機會參加「粉絲見面會」（12月20日下午2時），與創作者志銘與狸貓近距離交流，現場更將推出多款香港獨家限定精品。大會專為本次展會打造了限定Photo Box，內含6款「人生四格」相框，讓你與後宮貓咪們一同留下珍貴回憶，收藏價值滿分。

本地經典品牌〈駱駝牌〉迎來80週年將舉行特展（資料圖片）

而陪伴幾代香港人成長的本地經典品牌〈駱駝牌〉迎來80週年！為此，HKICS 10特別策劃「駱駝牌80週年特展」，展出品牌歷年來與80個經典IP合作的限量保溫水壺，當中包括Hello Kitty、Kuromi、Moomin、電影《九龍城寨》以及本地藝術家Pen So、曹志豪等矚目聯名款式。展覽不僅回顧品牌的輝煌歷史，更見證這個香港在地品牌如何與時並進，透過創意跨界，將日常用品昇華為文化載體，展現潮流一面。

一眾亞洲人氣IP亦將登陸「IP冒險島」（資料圖片）

除了黃阿瑪和駱駝牌，一眾亞洲人氣IP亦將登陸「IP冒險島」！包括以「我什麼都不想做」為核心精神的韓國耍廢教主 Mr. Donothing，講述流浪貓尋家與貓奴尋貓的溫馨故事泰國暖心潮玩 Missing The Cat，以簡約線條和可愛互動俘虜粉絲心的日本人氣可愛品牌 Lemon & Sugar，有強烈「數碼龐克」風格的香港代表 Pure Studio，總有一個你會喜歡！

五大精彩焦點

1. 〈IP Adventure Land〉五大主題區

展會將化身為一座冒險島，並劃分五大風格主題區（資料圖片）

展會將化身為一座冒險島，並劃分五大風格主題區，讓你發掘心頭好，包括動漫熱域站 – H Land ; 幻想創作領域 - K Land ; 文青生活誌- I Land ; 可愛療癒區 - C Land ; 潮流動感地帶 - S Land，展現 IP 創作的多元面貌與文化魅力。

2. 人氣手遊插畫師 Rokku 小鎖驚喜登場

坐擁超過17萬粉絲的YouTuber Rokku小鎖，將於12月21日（星期日）下午1時現身分享會（資料圖片）

由會計金融系畢業轉身成為全職插畫師、坐擁超過17萬粉絲的YouTuber Rokku小鎖，將於12月21日（星期日）下午1時現身分享會，親述她的創作歷程、靈感來源與插畫師的真實日常，對於有志投身創作行業的你絕對是難得的取經機會。

3. 《ILLUSMONTAGE》2026 最新插畫年鑑首發

《ILLUSMONTAGE 2026》香港插畫年鑑將於展會隆重登場（資料圖片）

而備受業界期待的《ILLUSMONTAGE 2026》香港插畫年鑑將於展會隆重登場！今年年鑑收錄了124位亞洲新生代插畫師的作品，封面更由本地人氣插畫師K.Chung操刀設計。活動期間將舉行封面設計師簽書會，讓你能第一時間入手這本極具收藏價值的作品集，並與設計師交流。

4.〈龐想曲 Rhapsody of Cybercity〉AR數碼畫廊

本屆展會將帶來兩場風格迥異的插畫展覽。其中，〈龐想曲 Rhapsody of Cybercity〉將以AR（擴增實境）技術，帶領觀眾穿梭於未來幻想與數碼幻境之間，感受科技與藝術結合的雙重魅力。

展會還有不同精彩活動（資料圖片）

5. 歷屆最大！10米巨型塗鴉牆 + 印章大追蹤

想發揮創意？現場設有長達10米的巨型塗鴉牆，讓你留下印記。此外，入場人士可參與「印章大追蹤」，集齊印章解鎖插畫拼圖，更有機會獲得由日本插畫師設計的年賀狀及第10屆紀念版大會限量禮品。

現場設有長達10米的巨型塗鴉牆，讓你留下印記（資料圖片）

【01空間獨家優惠】2人同行低至8折

無論是情侶拍拖、閨密掃貨還是一家大小親子樂，今個聖誕約定你一起登陸「IP冒險島」。「香港插畫及文創展 10」門票現已於 01空間 發售，更有獨家二人同行優惠，門票低至8折。亦可憑01積分半價換購單人門票！

01獨家！二人同行8折起：

1日票 - 標準二人同行｜$108 (原價$120)；特惠二人同行｜$55 (原價$60)

2日票 - 標準二人同行｜$180 (原價$220)；特惠二人同行｜$88 (原價$110)



單人門票 - 用01積分半價起換購：

1日票 - 標準: $60, 特惠：$30

2日票 - 標準: $110, 特惠：$55

特惠門票適用於 11-17歲青少年、殘疾人士、60 歲或以上人士。

11歲以下人士免費進場。



