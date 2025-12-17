《殺手#4》風格獨特打鬥精彩　港產日本電影感覺混搭之作｜何故

《殺手#4》是久違了香港電影最煞食的動作片，彷彿是《殺神特工》和《這個殺手不太冷》的混合體，風格獨特，打鬥精彩，可算是年度驚喜！



（《殺手#4》電影劇照）

《殺手#4》由文佩卿及鈴木祐介監製，梁居英編劇及執導，文佩卿和李淑明聯合編劇，魏浚笙和南沙良領銜主演，其他演員包括：竹中直人、齋藤工、朱栢謙、韋羅莎、洪瑜鴻（春風）、森優理斗，這是一部既有港產香港特色，也有日本電影感覺的mix and match。

（《殺手#4》電影劇照）

《殺手#4》講述一個活躍於亞洲的神秘殺手組織，以麵店隱藏於鬧市之中，暗地為殺手提供驛站。殺手4號（魏浚笙 飾）自幼失去雙親，在表面上是「耷記車仔麵」的老闆，實際上卻是殺手組織中間人「Agent W」的耷叔（朱栢謙 飾）照顧下，被訓練成為身手了得的「外賣仔殺手」。一次機緣巧合，組織高層「住持」（韋羅莎 飾）派他前往日本，執行暗殺黑幫頭目的任務，委託人是要為親弟復仇的少女星野雲（南沙良 飾），但她竟然沒錢支付尾數，本來必死無疑，領導人「尊者」（竹中直人 飾）卻給她一次機會，只要她在72小時內籌得五千萬日元，就可以一筆勾消。4號對她動了惻忍之心，打算協助她渡過難關，卻輾轉導致兩人雙雙被黑幫追殺⋯⋯

（《殺手#4》預告截圖）

《殺手#4》入圍美國奇幻電影節（Fantastic Fest）、以及平遙國際電影展「藏龍單元」、獲選為第香港亞洲電影節2025的「閉幕電影」，更於第62屆金馬獎囊括「最佳動作設計」（坂本浩一）、「最佳美術設計」（殷倩楊、吉本幸人）、「最佳造型設計」（霍曉彤、KATO Miyuki）、「最佳視覺效果」（陳子謙）、以及「最佳音效」（黎志雄）5項提名，成為最多提名的香港電影，作為新晉導演梁居英的首部劇情電影，絕對是超額完成，相比其他在2025年上映的香港電影，也有亮麗的表現。

（《殺手#4》預告截圖）

《殺手#4》在金馬獎的5項提名，都是本片的賣點！坂本浩一設計的不同動作場面，由鎖技、槍擊、近身搏鬥到武士刀殺陣，由單打獨鬥到一個打十個，一浪接一浪，娛樂性豐富，卻略嫌不夠血腥。與此同時，殷倩楊和吉本幸人的美術設計，連同霍曉彤和KATO Miyuki的造型設計，都是令本片加分的原因。陳子謙的視覺效果，加上黎志雄的音效，為觀眾帶來多重觀影享受。負責攝影的黃俊仁，以及負責剪輯的許文傑，雖然未有提名，卻都是功不可沒。

（《殺手#4》預告截圖）

《殺手#4》的世界觀很有趣，可以衍生出續集和外傳，但劇本仍有改善空間，無論是配角的設定，以及事件的發生，都未能牽動觀眾情緒，日本黑幫的「四大惡人」就像是小混混，星野雲親弟被殺害亦有點莫名其妙，令電影中段不夠刺激和緊湊，慶幸4號孤身勇闖組織日本總部的壓軸高潮挽回失分。

（《殺手#4》預告截圖）

《殺手#4》的焦點所在，當然是男主角魏浚笙，除了俊朗外型和健碩身材，經過嚴格訓練後的他，飾演專業殺手有板有眼，令人喜出望外。女主角南沙良表現稱職，雖然未有預期中的驚艷，卻是種很清爽的感覺。其他知名演員中，以齋藤工最搶鏡，韋羅莎也讓人留下深刻印象。

《殺手#4》大部分劇情在日本取景拍攝，卻不只是「日本風情畫」，也讓觀眾欣賞到香港的不同面貌。4號在電車上層進行暗殺，「Agent W」的麵店是在中環的大牌檔，「住持」隱身於避風塘的小船上……說不家在不久將來，外國觀眾到訪香港時，將會到這些電影裡的景點朝聖。

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



