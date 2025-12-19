《香港電話——早期電話史與原理》：快時代下的慢通訊記憶|開卷樂

電話亭，一個遮風擋雨的箱子，一座曾經矗立於都市，讓人們將思念送往遠方的驛站。如今，香港近五成的公眾電話亭日收入平均不多於一元，又有多少人記得它存在的今昔痕跡呢？



《香港電話——早期電話史與原理》作者羅肇忠自一九六九年任職香港電話公司，從事維修工作，他整輯二十五年間的見聞及搜羅的歷史資料，在著作中娓娓道來。

從撥輪式到按掣鍵盤

提起講咪，指尖在圓形攪盤上撥動、鬆開，撥動、鬆開……撥輪式電話的蹤跡在舊時電影和劇集中不難見得，而這項令新生代費解的陌生工具，運作原理是怎樣的呢？

比方說，當使用者的指尖撥動攪盤至「七」字，鬆開手指後，在攪盤藉由彈簧轉回原位時，會帶動一片齒輪轉動，從而推動觸發器（Trigger），將兩塊相觸的接片開合七次，向電話機樓傳送脈衝訊號——在一個穩定電壓中和在一個指定時間內，製造出複次斷續狀態。然而，撥輪式電話有一個顯然的不便缺點，當着急萬分的劇中角色邊左右顧盼，邊撥動電話輪盤，錯按一個數字，整串號碼便得重新輸入。在膽戰心驚的緊急關頭，撥輪式電話便不如後輩按掣式電話來得安心。

撥輪電話。（陳宇軒攝）

七十年代以後，按掣式電話逐漸取代撥輪式電話，成為主流。一九六零年，約翰‧卡琳（John Karlin）於美國貝爾實驗室研發出雙音多頻（Dual-tone multi-frequency）按掣鍵盤，數字零至九排置成四列三行，各行列各自有不同的頻率。當「二」的按鍵被敲壓，縱橫的頻率便會相加，輸送到電話機樓接收器，讓號碼快速被辨識。無論在撥打速度，還是準確度上，按掣式都勝過撥輪式，後來甚至添加了重撥等便利功能。於是，在一九九零年以後，獲得生產商青睞的按掣式電話，便風靡各地。

投幣即致電：公眾電話興衰史

作者羅肇忠在書中提及，公眾收費電話機的出現，可以追溯到一九二零年，一則「山頂道『新橋棚』將安裝公眾電話亭」的消息被刊登於《華字日報》。不過，早期香港並未出現電話亭。在電話機尚未走進每家每戶的二十世紀初，電話公司為了便利一般市民通話，分別在香港大酒店、美利權餐室、德輔道中安樂園，以及皇后大道中皇后戲院對面的安樂園支店，設置掛牆式公眾電話機，投入銅幣即可交由接線生駁線。

而後，電話公司借鑒英國的規劃方式，計劃在公共地方設置電話亭，以解決晚上店舖關門後，公眾電話便無法使用的窘境。第一座正式投入運作的公眾電話亭於一九五四年一月十一日，在九龍塘窩打老道與界限街交界處，開展其服務生涯。最初的電話亭以鑄鐵打造，亭身塗上深綠色，三面鑲嵌玻璃，使得自然光線能夠透入亭內，加上有一扇可關上的門，私隱度高。可是這個近乎密封式的結構，令亭內空氣不流通（尤其是長時間無人使用時），造成衞生隱憂。

油尖旺區是最多電話亭的地區。

一九六六年四月，黃大仙徒置區附近出現由電話公司全新設計的「冬菇亭」（或俗稱「獨腳亭」），由混凝土打造，遮蓋的頂部形如雨傘，雙開的彈簧門設置在上半身，下半則無掩，形似郵筒。獨腳亭固然解決了空氣侷促的問題，但無奈附帶新的瑕疵，市民使用電話時需要持續用身體挨着木門，下雨時亦難免沾濕足部。

現今的電話亭經過持續改良，也隨着社會變遷加入信用卡付款方式，只是，公眾電話始終敵不過每人也擁有流動通訊設備的新時代，逐漸沒落，泯沒在潮流興衰的浪濤間。

光纖——通訊科技的里程碑

銅線傳輸是早期電話系統的主要傳輸方式。直至一九七零年代，諾貝爾物理學獎得主高錕教授研發出「光纖技術」，通訊科技進入一個嶄新紀元。相比銅線，光纖的傳輸距離更長，它的頻寬是銅線的萬倍以上，傳輸速度和效能都遠勝於後者，能同時傳輸訊號，無懼天氣、濕度和溫度的變化影響。一九八一年鋪設光纖電纜的香港，是世界上數一數二領先應運此技術的地區。當代科技迅速發展，事物更迭令人驚訝。手指撩弄電話聽筒的情景，已屬舊時光景了。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版，本文不代表藝文格物立場。）