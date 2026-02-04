淺水灣張愛玲展覽 重現《傾城之戀》旗袍嘆復古下午茶 張迷必去！

【展覽/張愛玲】在《傾城之戀》中，當范柳原帶著白流蘇初抵淺水灣飯店時，張愛玲是這樣形容此地：「這飯店雖然宏大，因為是建築在山坡上的，靈巧的局部佈置便多，在那層層疊疊的露台平台上，不僅可以望海，還可以望山。那是典型的香港的山，蒼翠，樸實，筆挺。」對於張迷而言，淺水灣從來不僅僅是一個海灘。



《張愛玲的淺水灣：愛情、動盪與脆弱之美》現場照片（淺水灣影灣園）

適逢張愛玲逝世30周年，淺水灣影灣園（前身為淺水灣酒店）舉辦了為期半年的大型展覽《張愛玲的淺水灣：愛情、動盪與脆弱之美》。踏入2026年新春，展覽更迎來第二階段「旗袍芳華」新年慶典，將文學、時尚與歷史建築完美交織。

張愛玲與淺水灣有什麼關係？

說到張愛玲與這座建築的淵源，就要回到1939年，當時戰火迫近，張愛玲從上海來到香港大學求學。那時的她，常從港島西半山來到南區，探望長住在淺水灣酒店的母親黃逸梵。

《張愛玲的淺水灣：愛情、動盪與脆弱之美》現場照片（淺水灣影灣園）

這座落成於1920年的酒店，以其殖民地風格的愛德華式建築，成為當時上流社會與文人雅士的聚腳點。對於年輕的張愛玲來說，這裡既是母親揮霍人生的場所，也是她觀察浮世繪的窗口。1941年香港淪陷，淺水灣酒店曾被徵用為戰地醫院及療養院，張愛玲親歷了這座城市的崩塌。這段經歷，後來化作了她筆下最著名的中篇小說《傾城之戀》。

在展覽開頭，策展方巧妙地將張愛玲的生平時間軸與淺水灣酒店的歷史並置。觀眾可以看到1920年代酒店落成時的輝煌照片，對照著張愛玲在港大求學時的檔案紀錄。兩條看似平行的線，在1940年代的戰火中就此交匯。

展覽有什麼亮點？

《張愛玲的淺水灣：愛情、動盪與脆弱之美》現場照片（淺水灣影灣園）

眾所周知，張愛玲是著名的「旗袍控」，她對服裝的描寫精準而毒辣，自己更是奇裝異服的踐行者。踏入2026年2月，展覽迎來「旗袍芳華」新年慶典。影灣園聯同來自上海的尊尚品牌「旗袍客廳」，策劃了名為《袖珍戲劇：張愛玲的衣櫥》的特別展區。是次展出的旗袍，並非普通的古著，而是設計師根據張愛玲的私人信件、文學著作以及生前照片，重新構想並訂製的藝術品。

《張愛玲的淺水灣：愛情、動盪與脆弱之美》現場照片（淺水灣影灣園）

展覽的核心區域關於《傾城之戀》，而最令書迷屏息的，莫過於展庭中那一襲「白蟬翼紗旗袍」，也是出自「旗袍客廳」之手。

《張愛玲的淺水灣：愛情、動盪與脆弱之美》現場照片（淺水灣影灣園）

在小說中，白流蘇那件旗袍是她性格與命運的象徵。旗袍一旁配以1984年邵氏電影《傾城之戀》（周潤發、繆騫人主演）片段，虛構的影像與真實展品重疊。

《張愛玲的淺水灣：愛情、動盪與脆弱之美》現場照片（淺水灣影灣園）

策展團隊更運用了現代藝術裝置來呈現張愛玲的文字，讓文字懸浮在空氣中，讓觀眾在閱讀時感受到文字本身的重量與脆弱感。

除了展覽還有什麼？

期間限定的張愛玲主題下午茶（淺水灣影灣園）

為了讓觀眾更深層次地介入這段歷史，影灣園在活動期間推出了一系列豐富的文化體驗。其中露台餐廳推出了期間限定的主題下午茶，廚師團隊從張愛玲的作品中汲取靈感，設計出一系列精緻的鹹甜點。坐在當年白流蘇坐過的長廊，看著同樣的一片海，這或許是紀念張愛玲最浪漫的方式。此外，露台餐廳更將舉辦《傾城之戀》電影放映會，讓觀眾一邊品嚐茶點，一邊重溫周潤發飾演的范柳原。

露台餐廳更將舉辦《傾城之戀》電影放映會（淺水灣影灣園）

而在三月，影灣園將推出「蘭心照相館」體驗，靈感源自1950年代張愛玲與好友宋鄺文美在北角光顧過的經典照相館。影灣園購物中心將化身復古影樓，提供「旗袍客廳」的傳統旗袍試穿及專業攝影服務。

香港遺美將帶領《影話遊園》閱讀攝影導賞團（淺水灣影灣園）

更有由香港遺美帶領的《影話遊園》閱讀攝影導賞團，從張愛玲經典作品《傾城之戀》、《燼餘錄》及《更衣記》的文字視角出發，透過導讀選段內容，帶領參加者穿梭影灣園的特色建築及歷史地標，細味建築美學、旗袍身影與文化記憶之間的交織。

【活動詳情】

名稱： 張愛玲的淺水灣：愛情、動盪與脆弱之美

日期： 即日起至 2026年3月15日

地點： 香港淺水灣道109號影灣園購物中心

