藝術三月2026|香港7大藝文活動:M+夜不同/CandleNight/電影大師班

藝術三月2026｜踏入「藝術三月」，除了大家熟知的 Art Basel、Art Central 及各大畫廊展覽外，其實還有許多極具水準的演出和活動值得我們參與，這次我們為大家精選了這個月內不容錯過的7個藝文活動，無論是想聽音樂、看演出，抑或是聽電影大師親自授課，都總有一個適合你。



香港演藝學院開放日 2026

演藝學院作為培育香港表演藝術人才的搖籃，將於3月8日舉行香港演藝學院開放日，全面開放灣仔本部及薄扶林伯大尼古蹟校園。當日六大學院（戲曲、舞蹈、戲劇、電影電視、音樂、舞台及製作藝術）的師生將傾巢而出，呈獻超過一百場免費表演藝術節目。

香港演藝學院開放日 2026海報

公眾不僅可以欣賞到中西樂音樂會、音樂劇、中國戲曲選段及舞蹈體驗課，更能深入平時難得一見的後台重地。你可以近距離觀賞精緻的佈景、道具與服裝，參與虛擬製作及互動AI實踐工作坊，甚至與舞台管理團隊直接對談，揭開舞台背後的神秘面紗。大會更貼心安排了免費專車穿梭兩個校園，讓公眾輕鬆參觀。

【活動資訊】

日期： 2026年3月8日（星期日）

地點： 香港演藝學院灣仔本部 及 伯大尼古蹟校園



M+夜不同：無盡境界

誰說博物館只能白天參觀？M+本年度第一擊的「M+夜不同：無盡境界」啟發自趙無極，將這位法籍華裔藝術大師的抽象美學的創作歷程，轉化為一場結合音樂、喜劇與視覺藝術的夜間派對。

「M+夜不同：無盡境界」海報（M+）

當晚的演出陣容極具看頭，包括充滿R&B靈魂的香港音樂人 Gordon Flanders、本地知名無伴奏合唱組合 Boonfaysau（半肥瘦）、帶來雙語棟篤笑的阿V（Vivek Mahbubani），以及音樂收藏家兼DJ Mr. Ho。

【活動資訊】

日期： 2026年3月6日（星期五）

地點： 西九文化區 M+



CandleNight 燭光音樂會

CandleNight 燭光音樂會選址於優雅且富有歷史氣息的香港海事博物館，在萬千閃爍的燭光夢幻氛圍下，由本地音樂家以純音樂形式現場演繹多首膾炙人口的流行金曲。

CandleNight 燭光音樂會

三月份的演出分為兩大主題：3月1日的「廣東歌燭光音樂會」將帶來張國榮的《當年情》、陳奕迅的《歲月如歌》及G.E.M.的《睡公主》等多首陪伴香港人成長的標誌性作品。

PlayList(Playlist order and songs are subject to final confirmation.)

月半小夜曲 - 李克勤 | The Crescent Moon - Hacken Lee

當年情 - 張國榮 | Past Love - Leslie Cheung

K歌之王 - 陳奕迅 | King of Karaoke - Eason Chan

睡公主 - G.E.M. | Sleeping Beauty - G.E.M.

女神 - 鄭欣宜 | Goddess - Joyce Cheng

鍾無艷 - 謝安琪 | Jung Mo Yim - Kay Tse

反對無效 - 張天賦 | Overruled - MC Cheung

浮誇 - 陳奕迅 | Exaggerated - Eason Chan

李香蘭 - 張學友 | Li Xiang Lan - Jacky Cheung

喜歡你 - Beyond | Loving You - Beyond

有心人 - 張國榮 | Someone with a Heart - Leslie Cheung

追 - 張國榮 | Chase - Leslie Cheung

歲月如歌 - 陳奕迅 | Years Like Song - Eason Chan



而3月7至8日的「華語流行曲燭光音樂會」則會演繹周杰倫的經典組曲、孫燕姿的《天黑黑》以及盧廣仲的《刻在我心底的名字》等國語金曲。無論是情侶約會還是閨蜜聚會，都能在這沉浸式的音樂體驗中找到共鳴。

Playlist: (Playlist order and songs are subject to final confirmation.)

F4 – 流星雨

孫燕姿 – 天黑黑

林俊傑 – 江南

方大同 – 愛愛愛

盧廣仲 – 我愛你

范曉萱 – 我要我們在一起

周杰倫 – Medley（菊花台 / 蘭亭序 / 煙花易冷 / 夜曲 / 最長的電影 / 安靜）

FIR – Lydia

陳奕迅 – 淘汰

鄧紫棋 – 泡沫

A-Lin – Medley（失戀無罪 / 給我一個理由忘記 / 有一種悲傷）

黃大煒 – 你把我灌醉

萬方 – 新不了情

盧廣仲 – 刻在我心底的名字



【活動資訊】

日期及時間：廣東歌專場：2026年3月1日 18:30 / 20:30

華語歌專場：2026年3月7日 20:30；3月8日 18:30 / 20:30

地點： 香港海事博物館

門票： 單人票 $550（01空間設有獨家二人同行9折優惠 $990）



第19屆亞洲電影大奬「大師班」講座

近期舉辦的第19屆亞洲電影大獎大師班講座，三場講座均邀請了國際頂尖影人親臨香港與觀眾深度交流。陣容包括憑《魷魚遊戲》紅遍全球的韓國導演黃東赫、中國第六代導演代表人物兼勞力士代言人賈樟柯，以及亞洲影后章子怡。

第19屆亞洲電影大奬「大師班」講座海報

黃東赫將拆解《魷魚遊戲》如何將殘酷童年遊戲轉化為全球現象級影集；賈樟柯會分享他如何以寫實主義鏡頭捕捉中國社會變遷與小人物的悲歡；而章子怡則會探討她從《臥虎藏龍》到《一代宗師》的角色塑造，以及中國女演員在國際影壇的發展。三場講座涵蓋了導演、編劇與演員的多元視角，是深入了解當代亞洲電影工業的最佳課堂。

【活動資訊】

日期： 2026年3月15日（星期日）

時間： 黃東赫 (13:00) / 賈樟柯 (15:30) / 章子怡大師班暨頒獎典禮 (18:00)

地點： 西九文化區戲曲中心大劇院



ODDISEE & GOOD COMPNY 2026 巡迴演唱會香港站

剛與傳奇嘻哈團體 De La Soul 完成巡演的蘇丹裔美國饒舌歌手 Oddisee，將攜同他的專屬樂隊 Good Compny 登陸香港，為其經典專輯《The Good Fight》發行十週年舉行特別紀念演出「ODDISEE & GOOD COMPNY 2026 巡迴演唱會香港站」。

ODDISEE & GOOD COMPNY 2026 巡迴演唱會香港站

Oddisee 的音樂風格獨樹一幟，他巧妙地將 Boom-bap Hip-hop 與爵士（Jazz）、放克（Funk）及靈魂樂（Soul）的現場樂器演奏完美融合。這次香港站演出更特別邀請了本地獨立廠牌 Wildstyle Records 的 Matt Force 作為嘉賓，促成一場華盛頓DC與香港的跨文化Hip-hop交流。

【活動資訊】

日期： 2026年3月11日（星期三）

地點： 上環德輔道西33號



羅薩絲舞蹈團《羅薩絲之舞》

被譽為「當代舞天團」的比利時羅薩絲舞蹈團（Rosas），將於香港藝術節為觀眾帶來其創團經典《羅薩絲之舞》。這部由當代舞先驅安．德麗莎．迪．姬爾斯美嘉（Anne Teresa De Keersmaeker）編寫的作品，自1983年首演以來震撼全球舞壇，甚至曾啟發流行天后 Beyoncé 的音樂錄像創作。

舞台上只有四位女舞者與十一張椅子，她們將躺下、坐着、奔跑等日常動作轉化為極簡主義的舞蹈語言。在重複與變奏之間，展現出強烈的肢體張力與超前的女性意識。這部作品曾於1994年登上香港舞台，相隔三十年後，如今換上新一代青春舞者陣容重新演繹，絕對值得一看。

【活動資訊】

日期： 2026年3月11日至12日

地點： 香港演藝學院歌劇院



沈靖韜鋼琴獨奏會

青年鋼琴家沈靖韜（Aristo Sham）在2025年勇奪被譽為「鋼琴界奧運」的范．克萊本國際鋼琴大賽金獎及觀眾大獎，成為該賽事創辦六十三年來首位奪冠的香港鋼琴家。這次將於香港藝術節期間舉行的沈靖韜鋼琴獨奏會，讓本地樂迷親身感受其琴音。

沈靖韜鋼琴獨奏會(Hong Kong Arts Festival）

獨奏會的曲目極具挑戰性，上半場他將演繹由布梭尼改編巴赫、布拉姆斯及蕭邦的高難度作品，包括他在大賽中曾演奏的D小調夏康舞曲，展現其無懈可擊的炫技本領；下半場則聚焦於他最鍾愛的作曲家布拉姆斯，演奏多首情感深邃的鋼琴小品及第一鋼琴奏鳴曲。沈靖韜以俐落高雅的演繹見稱，這場獨奏會勢必成為本月演出節目亮點之一。

【活動資訊】

日期： 2026年3月20日至21日

地點： 香港文化中心音樂廳

