香港故事－世界美食堂｜一揉一抓之間，看見意大利菜和老撾菜溫度

在菜式名稱前加上「手工」二字，往往會令一道菜瞬間變得更珍貴——手工意粉、手 工餃子、手工蛋撻。在預製菜與中央廚房愈趨普遍的年代，人們仍然渴望從味道中尋 回一點人情味。「手工」不只是製作方式，更是一種對時間與勞動的肯定。它意味著 有人親手製作，也有人欣賞它的價值。香港電台全新電視節目《香港故事－世界美食 堂》，正好讓我們重新思考「手工」的意義。由 Andy Dark 主持，以鏡頭從餐桌帶到 廚房，從味道延伸至人。它不單介紹在港的異國菜式，更走近主廚的生活，為觀眾呈 現多國家鄉的味道落戶香港，它會變成甚麼模樣？首兩集分別聚焦意大利主廚 Alessandro Angelini（Ale）與老撾餐廳老闆娘陳嘉雯。兩個故事的交點，不在語言， 而在動作——廚師揉麵，食客抓飯。一邊是掌心推揉麵糰，一邊是三指抓起糯米。兩 套動作，不只屬於廚房和餐桌，更折射出兩種文化。

《香港故事－世界美食堂》將於 3 月 9 日起逢星期一晚上 9 時 30 分在港台電視 31 播出。

手工意粉：在不整齊之中保留溫度

在西營盤的開放式廚房中，主廚 Ale 把麵粉堆成火山口，倒入蛋黃，再用掌心慢慢推 揉、分切。鏡頭停留在那雙手上——麵糰由粗糙變得光滑，逐漸生出彈性與光澤。揉 麵是一套需要時間的動作。麵粉比例、蛋的份量、靜置時長，都講究節奏與耐性。

Ale 示範手工意粉的製作過程。

Ale提起外婆的配方：一公斤麵粉配十隻雞蛋。這不只是食譜，而是一段家族記憶。對 許多離鄉的人來說，味道或許可以改良，功架卻難以被取代。即使身在香港，他每天 仍然用同樣的方式揉、切麵，就像在重演童年的廚房。手工意粉之所以動人，不在於 整齊劃一，而在於那份自然與彈性。麵條不必完全一致，反而保留了手作的痕跡，也 保留了廚師的存在。

Ale 餐廳的開放式廚房，食客可以近距離觀看美食的誕生。

Ale的廚房特意採用開放式設計，讓食客近距離觀看美食的製作過程。這種透明與互動， 不單是餐飲潮流，更是一種文化姿態。食物製作並非神秘工序，而是一場交流。廚師 與食客在同一空間裡對話，味道因此更貼近每個人獨特的口味。

聞說意大利人對食譜的傳統極為堅持，但 Ale 卻選擇在保留基礎之上與不同文化互動。 他餐廳的招牌菜蕃茄海鮮紙包意粉，結合意大利麵的傳統、海鮮食材與日本摺紙技巧。 打開紙盒的一刻，蒸氣與香氣同時湧出，成為一道視覺與味覺兼備的驚喜。這道菜既 保留地中海風味，也回應香港多元交匯的飲食環境。

Ale 餐廳的招牌菜蕃茄海鮮紙包意粉。

手工意粉，在 Ale 手中不只是技術，而是一種昇華。不是複製家鄉，而是在新的城市 裡重新定義它。

Ale 的廚房哲學：「歡宴不覺年歲長」，因為與摯愛共餐的時光最為珍貴。

三指抓飯：共享文化與身體記憶

而在老撾餐廳裡的「抓飯」，則呈現另一種飲食邏輯。有老撾血統的老闆娘陳嘉雯示 範如何用三隻手指抓起糯米。「豬頸肉立求」這道菜，要先把糯米混合香料搓成小球， 再低溫慢炸。然後由食客舂碎，加入辣椒、檸檬汁、香草與豬肉等，最後用蔞葉包起 食用。

陳嘉雯示範老撾傳統三指抓飯的吃法，以蔞葉包起糯米享用。

廚師先賦予食物形狀，食客再親手拆解，成為記憶的一部分。陳嘉雯笑說，糯米「大 家喜歡大家」，總會黏在一起。這句玩笑，道出了老撾飲食文化的核心——共享。

在不少東南亞文化中，用手進食並非「原始」，而是一種貼近食物的方式。手指觸碰 到米粒的溫度與質感，食物不再只是器皿中的物件，而是一種直接接觸。那份親密感， 是餐具難以完全取代的。

她坦言，真正傳統的老撾菜偏辣、香料重，未必符合香港人口味。因此她保留烹調手 法，卻調整辣度與甜度比例。手勢被保留下來，味道則在地化。文化核心仍在，但表 達方式改變。這種轉化，正是少數族裔餐廳在香港立足的方式，在傳承與適應之間尋 找平衡。

揉與抓之間：香港作為轉譯城市

意大利菜屬於全球主流飲食文化，而老撾菜在香港仍屬罕見。兩者地位不同，卻面對 相同課題——如何在異國他鄉吸引到本地食客？Ale 透過開放式廚房拉近距離；陳嘉 雯透過味道調整降低門檻。兩人都沒有堅持「原汁原味」的純粹，而是在保存與轉化 之間找到位置。

老撾餐廳的班蘭甜品帶有清新的草本香氣，是東南亞常見的甜品。

香港向來是一座轉譯城市。從茶餐廳的中西混合，到今日流行的融合菜式，飲食文化 從來不是單向移植，而是在交流中滲透。外來味道在此停留，逐漸融入日常生活。揉 麵象徵秩序與耐性，抓飯代表共享與感覺。在香港，它們並存，也彼此調整。而這種 調整，並非失去，而是一種再生。

陳嘉雯的廚房哲學：「做人要勤力，別半途而廢」。

世界美食堂：當味道成為理解世界的入口

《香港故事－世界美食堂》除了介紹世界各地在香港發展的美食外，更像是一堂食物 文化課。節目並不急於給出宏大的論述，而是選擇從日常出發——一雙手、一個廚房、 一頓飯。透過貼近主廚的生活與背景，觀眾得以理解味道如何承載身份，也看見香港 如何成為不同文化的交會點。

在這樣的框架之下，揉麵與抓飯不只是手法，而是文化流動的縮影。在香港這座城市 裡，一揉一抓之間，味道不只是滋味，更是一種理解世界的方式。

