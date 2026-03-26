廣東話去旅行——北京篇｜零下二十度走進北京延慶　體驗速度與溫度

你以為北京的冬天只是「乾冷」兩個字？《廣東話去旅行—北京篇》第一集主持人阮頌陽（Brian）與前主播余茵娜（Yanna）走出北京機場沒有打卡，而是全心感受迎面襲來的舒爽的寒氣，準備好向氣溫更低的地區出發。從機場的廣播聲，到一行人抵達目的地，他們把圍巾拉到鼻尖、手背迅速泛紅失去知覺，這趟旅程用最不浪漫的方式提醒你：在此地，冬天不是背景板，而是這一集的主角。

撰文：Janice｜圖片提供：香港電台｜《廣東話去旅行—北京篇》｜零下二十度的召喚：走進北京延慶 體驗速度與溫度



「北京的冬天」是最能代表北京的。

「北京的冬天」只看是不夠的，必須親身體驗。是次主持將帶大家走進2022冬奧的重要賽區之一——延慶。這裏夏季是避暑勝地，冬季則積雪厚實、空氣清冽，早已成為滑雪、雪車等冰雪運動的勝地，更可以一窺冬奧的競技魅力。

雪游龍賽道 勇氣的聲音

第一站，主持人有幸走進「雪游龍」鋼架雪車比賽場地。這裏是中國第一條經國際雪車聯合會認證的賽道，全長超過1.9公里、16個彎道，其中最搶眼的是360度迴旋彎，彷似一條雪龍在山腰打圈。

中國第一條經國際雪車聯合會認證的「雪游龍」鋼架雪車比賽賽道，全長超過1.9公里、16個彎道，其中最搶眼的是360度迴旋彎。

要控制高速鋼架雪車，運動員要承受強烈離心力，靠極細微的身體動作控制方向、貼住最佳路線——這是對技術與心理的雙重考驗。Yanna提到，此項目曾因危險而兩度被禁，後來因賽道設計與難度調整，安全性才逐步提升。原來不止是速度的快感，鋼架雪車的比賽成熟，背後是規則、工程、訓練與風險管理的總和。

選手穿得並不厚重、戴上頭盔，助跑、上車、入槽，一連串動作乾脆得像按下開關，下一秒人已消失在冰道之中。這種看見一個人把身體交給雪地的瞬間，讓你重新理解體育的力量：不是高談闊論的熱血，而是近距離看見專注、看見克服恐懼的方式。

上「雷霆雪車」感受彎道的狠勁

鋼架雪車不是想玩就能玩，於是Brian和Yanna改玩一段設於真正比賽賽道其中一段的體驗項目：雷霆雪車。看完國際賽事卻不能親身試鋼架雪車，Brian本來覺得不夠過癮；但玩過雷霆雪車後，他卻表示：「幸好我只玩雷霆雪車。」

遊客未經訓練，只能坐上「雷霆雪車」，極速體驗鋼架雪車比賽的灣道快感。

「雷霆雪車」體驗中，二人一起坐在雪車中極速體驗比賽的灣道快感。真正意想不到的是彎位突然轉向，像貼著牆壁飛過去；有一個近乎90度的斜位，甚至讓人感覺整個人像要倒轉。冰道的魅力正在於此：恐懼與快感總是同時抵達。

再上雪飛燕：把「跌倒」當成第一課

延慶東澳村的國家高山滑雪中心「雪飛燕」依山而建，最高與最低落差接近900米，賽道從遠望像展翅的燕子，因此得名。對一般遊客而言，這裏不只是冬奧場館，更是一個可以親自試滑、俯瞰賽區景色的入口。

從未滑雪的Brian提到到自己曾因運動受傷坐輪椅兩三個月，最大打擊不是痛，而是麻煩家人，尤其母親推著輪椅上天橋長斜路的那一刻，讓他下定決心能避就避高危運動。他體會到原來勇敢不等於莽撞，選擇嘗試與選擇保護自己，同樣需要勇氣。

從未滑雪的Brian擔心因運動再次受傷，學滑雪的過程總是戰戰兢兢。

教練的教學也很實際——第一步不是學怎樣滑，而是學怎樣跌。側坐、側頭、頭要向摔倒方向，先把失敗變成可控的動作，人才有可能慢慢建立信心。滑雪最難不是「走出去」，而是平衡與控制。想往左卻滑向右，想停下卻繼續往前，那種「腳不再像自己的腳」的失控感，正是初學者要跨過的門檻。

二人都是滑雪初哥，學滑行之後，先學「跌」，在原地站起來。

一桌豆腐宴：用熱氣把寒冷收編

在零下的戶外待久了，身體會渴望一種立刻見效的安慰。主持們滑雪後旋即來到延慶樓溝村一嘗豆腐宴。鑽研豆腐宴的白雲朋師傅在餐飲做了21年，他用村中種的黃豆、綠豆、黑豆創做出各式豆腐，當地人幾乎天天吃。砂鍋裏有鮮豆腐、凍豆腐、炸豆腐與白菜、五花肉同煮，桌邊再配各式豆腐小菜。原來從前北方未有暖氣，他們冬天會燒火盆取暖，順手在火盆上煨一鍋，慢慢就成了今日的宴席。他們此次宴席上用的亦不是電子爐，而是沿用燒炭火盆，除了豆香還帶點炭香，暖胃也暖手。

延慶樓溝村的豆腐宴，選材源自村中自家種的豆；砂鍋裏有鮮豆腐、凍豆腐、炸豆腐與白菜、五花肉同煮。

Yanna感嘆看似平凡的豆腐，藏著北方農家幾百年就地取材的生活智慧：用最簡單的食材，變出一桌暖身的好味道。Brian則提到席間聽到寓意吉祥的菜名：三陽開泰、四平八穩、六六大順，在嚴寒的延慶，可以感受到一種對生活的期待。

在延慶既看得見鋼架雪車的極限，也會在一碗熱湯、一塊豆腐裏看見北方的日常。北京的冬天並不柔和，但當你願意走進去，也許會發現一條通往勇氣的道路。

看似平凡的豆腐，卻藏著北方農家幾百年就地取材的生活智慧，吃更可出暖身的好味道。

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香港電台製作一連四集電視節目《廣東話去旅行：北京篇》，主持阮頌陽與余恩娜帶領觀眾展開一場北京冬季深度遊，體驗各種冰雪活動和傳統文化，並探尋當地的新潮熱點。節目逢星期六晚上7時在港台電視31播出。港台網站（tv.rthk.hk）及流動程式「RTHK電視」同步播出節目及提供重溫。



節目詳情 : https://www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/cantonesetravelogue_beijing

