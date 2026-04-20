香港故事世界美食堂｜用泰國和法國料理滋味重新「煮」寫廚師人生

「我真係好鍾意返工！」或許能夠真心說出這句話的人不多，但在現實之中，仍然有人堅持從工作之中找到人生的意義。

撰文：曾鈺婷｜圖片提供：香港電台｜原題：《香港故事－世界美食堂》｜用泰國和法國料理的滋味重新「煮」寫廚師的人生



正所謂「隔行如隔山」，要熟悉另一門手藝，甚至以此維生，從來不易。兩位廚師，正正走過這樣的過程：泰國廚師 Art Sinlaparkorn（Art），從最初不解外婆的煮法，到慢慢理解當中的節奏和緣由；法國餐廳主廚羅敏華（Tiff），則為了學藝親自向多位名廚請教，並堅持以傳統方式製作料理。

他們曾分別從事資訊科技業與金融業，卻因為追求心中所熱愛的味道，甘願走進截然不同的世界。香港電台電視節目《香港故事－世界美食堂》第七及第八集，由主持Andy Dark為大家介紹泰國與法國料理的滋味，並透過料理背後兩位廚師的故事，細看他們如何以味道重新「煮」寫人生。

《香港故事－世界美食堂》逢星期一晚上9時30分在港台電視31播出。

泰國料理：以街頭小吃「煮」出人與人之間的連結

對 Art 而言，成為廚師從來不是一個貿然的選擇，而是一直埋藏在他心底的夢想。他是土生土長的泰國人，從小在市場與外婆一起準備食材和烹調美食，使其日常成為了他生活的一部分。長大後，他在大學修讀資訊科技，但為了追尋廚師夢，他決心轉行，重新走進廚房，由紅褲子做起，至今已從廚十年。他開設以泰國街頭小吃為主的餐廳，為的是把地道的泰國街頭風味帶到香港，同時以慢活與好客的泰國精神感染每一位食客。

Art 正在炮製泰式打拋葉炒牛肉，鑊氣讓味道在瞬間被激發。

泰國料理講求即時與平衡。無論是辣椒的刺激、魚露的鹹香、青檸的酸、或是椰糖的甜，都需要在短時間內被準確調配。一碟打拋豬肉，火候過猛或過慢，香氣都會走樣；青木瓜沙律則要即拌即食，讓味道在入口的一刻同時打開；泰式椰子煎餅，像香港雞蛋仔的變奏版，但加入椰汁餡料，令層次更加豐富。

泰式椰子煎餅外脆內軟，椰香甜而不膩，是泰國深受歡迎的甜品。

當街頭小吃被端上餐桌，它不再只是快速完成的食物，而是一種讓人與人之間產生連結的方式。在這些看似簡單的料理之中，所「煮」出來的，不只是味道，更是一種屬於生活本身的節奏。

Art 的廚房哲學：「主廚創造需求」，以料理引導食客認識食材，而非迎合既有口味。

法國料理：在時間之中，「煮」出層層味道

若說 Art 的料理講求即時，那相反在Tiff 的料理中則可細味出「等待」的重要性。Tiff畢業於英國劍橋大學，曾任高薪厚職的銀行分析師，本來走上一條工作穩定的人生道路。直到她發現腦部出現血管瘤，讓她重新思考人生的方向。為了追夢，她選擇離開原本的職業，遠赴英國修讀藍帶廚藝課程，從最基本的削薯仔開始學起，在米芝蓮三星廚房中一步步累積經驗。

Tiff 和 Andy Dark一同切薯仔，為手切薯條作準備。

這種對時間的要求，也反映在法國料理之中——味道往往需要慢慢製作。在 Tiff 的手中，一份手切薯條，薯仔需要先靜置七至十天，讓糖分慢慢降低，炸出來才會外脆內軟；而在甜品帕芙洛娃中，同一種材料需要分三次加入，逐層堆砌出味道的層次感。看似簡單的一道菜，其實背後是耐性與判斷的累積。為了逐步琢磨這些細緻的味道，她由早上七時到深夜十二時，長時間留在廚房工作。她在灣仔開設了一間法國餐廳，務求把法國小酒館那種悠閒而隨性的飲食風格帶進香港。

帕芙洛娃口感輕盈，配上忌廉與水果，帶出細緻而層次分明的風味。

雖然家人曾經不理解她轉行的決定，但看到 Tiff 的堅持後，也由不解轉為支持。餐廳名字致敬外婆，標誌由弟弟設計，象徵她與家人之間的連結。對她來說，這間餐廳不只是一門生意，而是一段與家人共同參與的人生，也是她一手建立的「家」。縱然餐廳最終結業，她亦不會離開廚房。對她而言，烹調法國料理不只是一份工作，而是一個影響一生的選擇。

Tiff 的廚房哲學：「佳餚與劣食之別，只在一撮鹽」，強調料理成敗往往取決於細節。

料理作為創作，工作作為自我實現

哲學家馬克思曾指出，在資本主義之下，人的勞動容易被異化，與自身逐漸失去連結。然而，當料理被視為一種創作，這種關係亦可能被重新改寫。在廚房之中，一道料理往往如同一件精心雕琢的藝術品。從構思味道的大方向、準備食材、控制火候，到最後的擺盤設計，每一個步驟都需要心思和判斷。料理不只是技術累積的證明，更是一種設計與表達自我的方式。對廚師而言，每當他們製作出一道料理，不只是完成一項工作，更像是在一次次實踐之中，逐漸建立自我認同感。

煙鱔配魔鬼蛋，細緻的配搭呈現出如工藝般的層次。

在 Art 的廚房裡，味道來得直接而鮮明，依靠的是即時的判斷與經驗。反之，在 Tiff 的廚房裡，味道則需要時間與工序慢慢累積，依靠的是製作的耐心和用心。兩種方式看似不同，卻同樣指向一件事——當人能全情投入工作之中，工作便不僅是為了維持生計，也能成為一種讓靈魂逐漸被填滿的過程。或許就像迪士尼動畫電影《靈魂奇遇記》所言：「我害怕自己今天死去，而我的生命卻毫無意義。」對他們而言，選擇轉行，正是為了讓人生不只是存在，而是活得真實。

世界美食堂：重新「煮」寫人生方向

在這兩集《香港故事－世界美食堂》所呈現的，不只是異國料理在香港的風味，而是背後的廚師如何在不同的人生階段作出改變與選擇。

Art 在泰國料理的火候與香料之中，走出屬於自己的路；Tiff 則在法國料理的時間與工序之中，學會沉澱與堅持。當這些人生經歷被轉化為一道道料理，它們所承載的，從來不只是味道，而是為熱愛而勇敢做出的選擇——透過心中所熱愛的味道，重新「煮」寫出他們燦爛又無悔的人生。

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香港電台製作十集電視節目《香港故事－世界美食堂》，主持Andy Dark將走訪在港特色餐廳，深入了解各菜系的食譜、味道與文化。節目逢星期一晚上9時30分在港台電視31播出。港台網站（tv.rthk.hk）及流動程式「RTHK電視」同步播出節目及提供重溫。

節目詳情 : https://www.rthk.hk/tv/dtt31/programme/hkstories66