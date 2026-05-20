餐飲劇場《一千零一個開心的理由》經典粵語金曲說香港故事｜何故

2026年5月17日，兩場《一千零一個開心的理由》餐飲劇場圓滿結束！「聾健共融」加上用心研製的「香港味道」，簡直是超額完成！



《一千零一個開心的理由》（海報）

《一千零一個開心的理由》改編自香港「飲食文學」《回憶中的香港味道》系列裡的同名作品，由作為原作者的我身兼編劇和導演，年輕唱作歌手梁煒謙（Vince Leung）主演及音樂創作，Kit Leung監製，Moli Kam舞台監督，Joseph Wong市場總監，Hugo Lo @ ZERO 霝 Coffee & Cocktail飲品創作總監，Louis Wong @ 為食友奶茶友情客串，Bosco Lam現場演奏，石曉雲助理舞台監督，何樂晴製作助理，一同成就這個結合文化導賞、流行音樂和遊戲的嶄新互動餐飲劇場。

《一千零一個開心的理由》的反應比想像中熱烈，兩場都座無虛席，非常感謝大家的支持！我近年努力開拓「餐飲劇場」，將《打邊爐》和《回憶中的香港味道》系列的故事改編成為結合不同飲食的舞台劇，2024年4月和5月，《一千零一個開心的理由》已先後在金碧酒家兩度演出，結合「走讀彩虹邨」的文化導賞團，大獲好評。今回由梁煒謙飾演文化導賞員的音樂獨腳戲，以全新劇本載譽重演，可算是2026升級版。

《一千零一個開心的理由》現場圖（圖片由作者提供）

《一千零一個開心的理由》共分為五幕，依次序為：【序幕：一群共聚藝穗會準備在中西區尋寶的有緣人】、【第一幕：一個皇后大道東連接下亞厘畢道的愛情故事】、【第二幕：一場從彩虹邨金碧酒家開始的文化導賞之旅】、【第三幕：一場在霓虹燈招牌下飛馳的油尖旺輕奢之旅】、以及【尾聲：一次重新認識香港尋找開心理由的自我提升】，觀眾們化身文化導賞團的「團友」，一同參與參考香港旅遊發展局建議的「中西區文化尋寶之旅」，從皇后大道東出發，然後共聚位於下亞厘畢道的藝穗會，再從即將清拆的彩虹邨開始，回顧既熟悉又陌生的油尖旺，重點是借用一系列經典粵語金曲，說好香港故事。

《一千零一個開心的理由》比過往《回憶中的香港味道》餐飲劇場更進一步，加入了音樂元素，香港歷史、飲食文化、以及流行音樂互相串連，為此選擇在藝穗會「奶庫」演出，一來這裡有舞台讓梁煒謙演唱不同歌曲，二來這裡有水吧可以現場製作配合劇情的特飲「開心」，讓觀眾可以一邊吃喝玩樂，一邊觀賞劇場演出，盡情享受「餐飲劇場」的樂趣，非一般的劇場體驗。

《一千零一個開心的理由》現場圖（圖片由作者提供）

《一千零一個開心的理由》的故事名稱來自張學友的〈一千個傷心的理由〉，梁煒謙當然有獻唱此曲。除此以外，我起初挑選了多首跟劇情相關的Cantopop，包括：達明一派的〈今天應該很高興〉、Shine的〈去吧！旺角揸Fit人！〉、My Little Airport的〈下亞厘畢道〉、謝霆峰的〈遊樂場〉、陳奕迅的〈幸福摩天輪〉等，但梁煒謙在投入角色後，建議將許冠傑的〈最緊要好玩〉改為張天賦的〈Good Time〉，以及新增了側田的〈中環〉，這些改動令歌曲選項更多元化，而且，他在講解油尖旺發展時，引用了Shine的〈燕尾蝶〉歌詞「摘去鮮花 然後種出大廈」，與此同時，我們在5月2日觀看「太極樂隊40周年巡迴演唱會-香港站」後亦得到啟發，決定加入太極樂隊的經典金曲〈迷途〉，我更為此特別修改劇情，一起向殿堂級的太極樂隊致敬，也為這次演出賦予一個更重要的意義。

《一千零一個開心的理由》由經典的〈迷途〉開始，梁煒謙將於5月20日發表的新曲〈無可救藥的戀愛腦〉結束。梁煒謙於2025年5月，憑首支個人單曲〈夜雪〉正式出道，9月推出第二支個人單曲〈midnight call〉，其後贏得該年新城勁爆頒獎禮勁爆男新人銀獎，適逢出道一週年，梁煒謙在壓軸高潮演唱新曲〈無可救藥的戀愛腦〉，讓是次演出不只一個以「香港味道」和歷史典故為主題的愛情故事，也是一個「迷途少年」尋找「開心」理由的成長之旅，答案就在〈無可救藥的戀愛腦〉的歌詞裡。

《一千零一個開心的理由》現場圖（圖片由作者提供）

《一千零一個開心的理由》作為一次「文化導賞」，資料非常豐富，除了藝穗會的歷史、香港美食推介、還有香港島及九龍半島跟英國皇室相關的不同街道，最重要的解開了大家對「油尖旺」的誤解，「油麻地」原名「油蔴地」，「尖沙咀」原名「尖沙嘴」，「旺角」原名「芒角」，配合當年的地圖及舊相片，跟觀眾一起「尋寶」，有觀眾比喻好比上了一堂香港歷史課。溫故知新，教學相長，回顧過去，展望未來，希望《一千零一個開心的理由》可以讓大家重新認識香港，並且重新愛上香港，也許，這正是其中一個可以讓我們「開心」的理由！

《一千零一個開心的理由》現場圖（圖片由作者提供）

《一千零一個開心的理由》有別於一般的劇場演出，我們非常榮幸，可以跟致力協助聾人及弱聽人士融入社會的慈善機構「龍耳」（Silence）合作，第二場設有手語傳譯，接待了一班聾人及弱聽人士，在「聾健共融」的友善環境裡，一同尋找屬於我們的「遊樂場」，這亦是《一千零一個開心的理由》的主題之一。

《一千零一個開心的理由》現場圖（圖片由作者提供）

《一千零一個開心的理由》作為餐飲劇場，賣點之一，正是一杯名為「開心」的特飲。這杯特飲由本劇的飲品創作總監，「ZERO 霝 Coffee & Cocktail」負責人Hugo Lo精心泡製，Hugo Lo是香港著名調酒師暨精品咖啡師，今次他和「為食友奶茶」Louis Wong攜手合作，創作出呼應主題的「香港味道」，將四款不同口味的咖啡，現場手工製作成為珍珠，配搭得獎的手「為食友奶茶」，讓香港代表性飲品「鴛鴦」，昇華出一個新境界，為觀眾帶來不一樣的味覺享受。

《一千零一個開心的理由》現場圖（圖片由作者提供）

《一千零一個開心的理由》作為梁煒謙的處男演出，感謝很多前輩、親友及粉絲到場支持和鼓勵！第一場的嘉賓有資深傳媒人陳圖安、「香港小說學會」會長賴慶芳教授、深雪和黃獎等會員及友好、YouTube Channel《鬼哥睇乜戲》主持人鬼哥、唱片評論人及收藏家黃國恩等，第二場的嘉賓有監製錢小蕙、導演黃修平、演員邱萬城及徐浩昌（肥腸）、多媒體創作人趙雷蒙等，一同見證梁煒謙的演藝生涯里程碑。

《一千零一個開心的理由》現場圖（圖片由作者提供）

《一千零一個開心的理由》得到不同品牌的贊助，每位觀眾除了在演出時享用上稀園的「回憶中的香港味道」小食盲盒，散場時更獲得京都念慈菴蘋果桂圓味枇杷潤喉糖，以及藝穗會的歷史建築紀念磁石貼，大家都滿載而歸，相信都可以找到「開心」的理由！期待《一千零一個開心的理由》可以盡快重演，甚至可以展開亞洲巡迴演出！

（專欄「何故火鍋館」每星期刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。

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