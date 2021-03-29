哥斯拉大戰金剛｜看怪獸片評論「人類描寫不細膩」是超級大傻仔

撰文： 小島陸秀夫 最後更新日期： 2021-03-29 18:38

《哥斯拉大戰金剛》已在香港及內地上映，美國則還要多等兩天。按照上兩集的影評，肯定會出現「大怪獸打得好睇，但人類劇情就麻麻了」這種評論。這句評語本身沒有錯，但對不起，會這樣批評的人，全都是「超級大傻仔」。

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來稿作者：小島陸秀夫

喝珍珠奶茶求健康

曾經有研究指珍珠奶茶因為高糖高油，所以不太健康，然後有記者就去找了某家連鎖珍珠奶茶的老闆，問他的看法。面對這個問題，老闆大方地直接回應，說客人「選擇購買他們商店的產品時，應該不會把健康放在第一位」，也就是「都喝珍珠奶茶了還要求健康」？

正如被傳是愛因斯坦說、但其實應該不是愛因斯坦說的這一句話：「每個人都是天才。但如果你用爬樹的能力評斷一條魚，牠將終其一生覺得自己是個笨蛋。」

【來稿文章：現實中的香港比被哥斯拉破壞的香港 更加難生活】

評論事物總有準則，用錯準則的話所有事物都沒有價值。《異形》第一集是驚悚片，但如果用這個標準去評價續集《異形II》的話，《異形II》就是一套「爛片」。但如果把準則放好，以「帶有恐怖元素的動作電影」去看的話，《異形II》就是經典中的經典。

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又如湯·告魯斯版本的《世界大戰》，很多人就是想進場看軍隊打外星人，結果完全沒有這類畫面，覺得很失望。但這套電影想交代的是湯·告魯斯的角色與女兒之間的關係，重點放在作為一個普通人，如何與女兒一起「逃難」，而非當英雄救世界（雖然最後也有英勇反擊，但也是為了女兒）。

《屍營旅舍（The Cabin in the Woods）》雖然有齊恐怖片的角色，但主旨正是要觀眾反思恐怖片的俗套劇情，所以是恐怖喜劇，評論它不夠恐怖完全是「捉錯用神」。

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看大怪獸片，要的就是大怪獸打得好看，人類在這類電影中永遠只是配角，怪獸們才是主角。說怪獸片中的人類劇情薄弱，就像說珍珠奶茶不健康一樣，未至於廢話，也不是不可能，但就是傻仔 —— 要健康的話一開始怎麼不去喝水？

如何批評爆谷電影？

爆米花或爆谷電影（Popcorn movie），指的是一些純粹提供觀能刺激，無甚戲劇內涵與深度的電影。

要評論這類電影拍得差的話，就要用爆谷電影的標準。單單說它們故事沒深度並沒意思，反正看的人也不要求。例如，《悍戰太平洋2》就比第一集差，而且不是差一點點，跟第一集比可以說是形神俱無。第一集與其他「機械人打怪獸」的其中一個重要分別，就在於機甲與怪獸的厚重感：正正是機甲夠慢，活動不夠自由，才顯示出巨大感與真實感。第二集卻是機甲亂飛，動作設計不好，怪獸設計也差，結果就是「唔好睇」。作為「機械人打怪獸」，打得不好看就是死罪。

因此說怪獸片「巨獸動作場面深得人心，但人類劇情仍乏善可陳」要麼是大傻仔，要麼反過來是個讚美。

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與其評電影，不如問為何有人愛這類電影

有一位寫了很多年影評的前輩，其實可以明顯地看出他較喜歡文藝片（我非影評人所以容許我用這種粗淺分類)，但不知道是報章的編輯逼他，還是他自己選擇，常常可以看到他寫那些荷里活爆谷電影，然後打出一個挺低的分數，再說電影的內容和人物描寫沒有深度。結果每次看到他的評論，我都「戥佢辛苦」，不斷看些自己不喜歡的電影，聽到都覺慘。

其實大可以批評「為何會有人喜歡這類沒深度的電影」，甚至覺得這類電影變成主流是「電影作為藝術形式」的一種墮落與悲哀。但這類電影的存在價值也很易理解：我就不相信有人可以24/7/365 都總在認真沉思，當人識要娛樂，自然就想不用腦看大怪獸打交以及機械人「蕉蕉砰碎銀牙」。

結果，「巨獸動作場面深得人心，但人類劇情仍乏善可陳」聽起來是句批評，但認真想想其實是句讚美。