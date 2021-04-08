香港文青移居台灣首在松山參展　尋訪本土讀者的香港記憶

撰文： 來稿文章 最後更新日期： 2021-04-08 13:00

因疫情之故，2021年台灣國際書展在開展前幾日剎停，業者無奈書迷惋惜。原來灰心於不知何時才能逛書展了，好在『獨立出版聯盟』召集了一眾獨立書店與出版商，於松山文創園區的松菸倉庫設展，在難得的假期裡為書癡們提供了一個不錯的選擇。 文：ksiem

來台灣以前，我的書展經驗主要集中在香港：不論是炎夏裡冒著汗氣的國際書展，還是結合書展與手作市集的九龍城書節，乃至幾度在艺鵠舉辦的獨立出版迷你書展，都因獨特的空間感而呈現出迥異的個性。而今年「讀字」書展在松山菸廠五號倉庫舉行，倉庫這個空間本身就與書產生了非常微妙的化學反應。或許也與自己小時候特別迷戀那些半掩蔽的工廠倉庫有關，總覺得巨大內籠裡可以裝藏很多經久不被發現的珍奇物品。

展場方正，一條路直通到尾，佈局並不複雜，沒有指定路線，因此左行右逛又得，坐低食甜不辣又得（書展邀請到聞名台北的詹記麻辣鍋加入飲食部，聽說引起不小轟動），相當隨性。

近幾年台灣出版界的氣象與節奏

入場陳列的大量繪本其實暗合了這種自如心情，到處揭揭望望，Suzy Lee的《海浪》與早稻的《松風》都非常好看。這也得益於參展單位的多元性——從較為大家熟悉的逗點文創結社、黑眼睛文化、奇異果文創，到相對新晉如專精於漫畫出版的Mangasick、出版《秋刀魚》雜誌的黑潮文化，乃至個人如TWG、洪射等，基本上行一轉就能夠大致捕捉到近幾年台灣出版界的氣象與節奏。

+ 3 + 3 + 3

而作為香港讀者，當然一眼認出了書展中的諸多香港元素。移居台灣的香港詩人陸穎魚已經營「詩生活」書店好些年，是次參展除了列出絕版珍本詩集，還主打詩歌周邊小物，引來不少文青駐足；來自香港的水煮魚文化，則帶著《字花》雜誌及一眾香港文學專書列陣；此外，不少攤位如唐山書店亦設立「香港專區」，將香港的聲音推送到台灣讀者面前。

彭麗君的《民現︰在後佔領時代思考城市民主》與廖偉棠的《傘托邦：香港雨傘運動的日與夜》皆是對近年香港之變動的記錄與思考，阮文略詩集《菀彼桑柔》與蘇朗欣小說《水葬》等新生代創作者也以其獨特的語言魅力引得讀者駐足。有台灣讀者熱情表示《字花》是中學年代每期都會買來看的雜誌，我們的共同回憶是序言書室所在的舊樓裡，那一部會抵達樓層後「蹬蹬」晃動兩下才開門的電梯。

人們常以出版寒冬來形容目前境況，是否反而令一種頹態先於現實，兩者相互鈕結而彼此發酵？如今香港的獨立出版機構並不少，且有心，不妨趁著假日去樓上書店掃一轉，或許也有意外收穫呢。

（原題：倉庫裡的獨立書展——讀字書展獨自行。本文不代表藝文格物立場）