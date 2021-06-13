武漢賞櫻花：是國恥還是友誼｜鍾中地｜許迪鏘專欄

撰文： 許迪鏘 最後更新日期： 2021-06-13 00:00

武漢市的總面積相當大，差不多有八個香港那麼大，現在我們說的武漢，主要是指包括武昌、漢口、漢陽這所謂「武漢三鎮」的區域，就像香港，其實是包括了港島、九龍、新界和大嶼山這一整片土地，如果有人問你住哪？你說香港，對方就會嗆你：香港咁大，你住晒呀？所以當我說去武漢旅遊過了，我遊的其實是武昌及其周邊而已。但我們還是籠統的就說武漢吧。

文：許迪鏘

我們去武漢，為的是看櫻。在武漢賞櫻主要有兩個地點，一是武漢大學，一是東湖櫻花園。

日本侵華時期，武漢大學曾作為日軍療養院，為了慰藉傷病員思鄉之情，日軍在校園內種植了幾十株櫻花。抗戰勝利，曾有人主張把校園內其實標誌著國恥的櫻花砍掉，最後決定還是留下來。據說這批日軍手植櫻已枯萎，現在校園內的櫻是日相田中角榮1972年所贈，日後也有本地人員的培植添種，乃成今天的盛況。武漢大學建築古色古香，與北大不遑多讓，配襯盛放的櫻花，煞是好看。雖然，每年三、四月遊人如鯽，令大學管理人員十分頭痛。

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東湖櫻花園的櫻，最初也是日人所贈。東湖的櫻是周恩來總理夫人鄧穎超1979年訪問日本時田中角榮所贈，為數78株，以紀念周總理得壽78歲和1978年中日簽訂和平友好條約，鄧穎超把這78株櫻花贈給武漢東湖。櫻花園的建築佈置刻意倣日，有點俗，但的確美。任何人踏進園內，必然會吐出一個字：嘩！我倒覺得，園內沒有櫻而遊人罕到的一角，很靜，也很美。

（專欄「鍾中地」隔周刊出。原題〈是國恥還是友誼：武漢賞櫻花〉。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜許迪鏘，香港浸會學院中文系畢業，從事編輯工作，公餘與友人合辦《大拇指》雜誌和素葉出版社。散文結集有《南村集》、《形勢比人強》等。現已退休。

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