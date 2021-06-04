春夏之交鎮壓反加稅示威　哥倫比亞人在擔憂什麼｜異域旅者

撰文： 銀乙 最後更新日期： 2021-06-04 00:00

五月，哥倫比亞軍入城巡邏（Getty images）

編按：銀乙的哥倫比亞朋友，與她談起近月發生在故鄉春夏之交的示威事件，抗爭過程釀成多人傷亡，有媒體拍攝到警察站在坦克旁。銀乙這次遊記，記錄朋友描述哥倫比亞的情況，看看當地示威背後的大小故事。

今年，哥倫比亞政府宣佈一系列加稅措施，激發民怨。民眾憂慮此舉讓原本陷入衰退的經濟，進一步轉差，4月28日開始，紛紛走上街頭示威，反對新法，後來示威越演越烈，變成對政府高壓管治的抗議。當局宣佈全國進入緊急狀態，調動警力平息暴亂。當地傳媒估計，衝突至今（編按：截稿前），超過四十人死亡、八百人受傷、五百人被捕。

文：銀乙

伊莎和亞歷是哥倫比亞人，在哥倫比亞認識，後來相繼來土耳其工作，一起合租，住在我隔壁。最近看見他們，總是一副憂心忡忡的樣子。一次，我到他們家中小聚，伊莎告訴我，她很擔心國內親友情況，她的一名好友參與示威期間，被警察毆打，身體多處受傷，情況嚴重。

+ 4 + 4 + 4

説起哥倫比亞，亞歷從小就覺得這個國家不安全，他説：「九十年代，我在哥倫比亞上學時，經常聽到校外傳來槍聲、爆炸聲，大家都習以為常，即使聽到這些聲響，仍會如常繼續上課。對當地人來説，這不過是平凡的一天。遇上大型爆炸案時，校方才會讓學生緊急撤離。可是，離開學校後，我們又能去哪呢？哪裏才算得上真正安全？我很小的時候就意識到，想在哥倫比亞平安長大成人，少點運氣都不行。」

五月，哥倫比亞軍入城巡邏（Getty images）

伊莎聽後，想起親友如今處境，忍不住哭起來。她說：「示威、槍擊，是哥倫比亞的日常。但這次，我感到前所未有的害怕。自疫情以來，國家經濟面臨奔潰，失業率、犯罪率不斷攀升，偏偏這時候，政府還要向民眾徵稅，這無疑是壓死駱駝的最後一根稻草。」

+ 5 + 5 + 5

以往示威，總有結束一天。一次不成功，人們會稍作休息，明年再來。但這次，示威絲毫沒有完結迹象。示威者覺得若這次不成功，他們將沒有力氣等到下次機會降臨。

哥倫比亞社會問題複雜，示威者的訴求包括，但不限於：落實執行最低工資、徹查多年來的警暴、官員貪污問題、改革醫療制度。

五月，哥倫比亞軍入城巡邏（Getty images）

現時，哥倫比亞法定最低工資約為港幣2,200元，然而，由於缺乏監管，當地很多全職人士，甚至公務員的月薪都低於法定水平。如今在肺炎隔離病房工作的全職護士，日薪也不過是港幣100元。監管不足，加上工資過低，哥倫比亞的貧富懸殊問題十分嚴重。世界經濟合作及發展組織在2018年指出，哥倫比亞的低下階層，需經歷十一代人努力，才有機會達至社會平均收入水平。

除了貧窮問題，直接隸屬國防部的警隊，一直以來都受到「濫暴」指控，例如在示威期間，向示威者發射實彈、過度使用武力毆打示威者。當局一直漠視民眾「徹查警暴」的訴求，無意推動執法部門改革，這次示威期間，更加派警員鎮壓示威，指摘示威者堵塞道路，影響國家日常運作，以致民怨不斷累積，現任總統民望跌至新低。

五月，哥倫比亞軍入城巡邏（Getty images）

「政府靠人民供養，理應為人民服務。」伊莎說。伊莎和亞歷的親友，大多失業了，他們都走上街頭示威。亞歷想到自己七十多歲的母親，行動不便也要參與這次示威，慨嘆道：「示威是違法的，但法律有保護過我們權利嗎？政府要求我們守法，我們守法後，生活得到改善了嗎？今天的小孩像三十年前的我一樣，上課時還會聽到槍聲，每天也要思考一連串問題：今天會不會有槍擊案發生？回家路上會不會遇上搶劫？迎面而來的警察是不是來收保護費的？」

【「異域旅者」其他文章：大國容不下方言？埃塞俄比亞語言瀕臨失傳】

+ 11 + 11 + 11

伊莎和亞歷看着哥倫比亞的新聞報道，陷入沉思。最後，伊莎跟我説：「政府想要我們害怕他們，但他們才應該要害怕我們。有我們這般小民存在，他們才能成為高高在上的一群。失去我們，失去欺壓的對象，他們就什麼都不是。如今人民都在用生命換取生活，因為沒有生活，就只剩下生存，這還算得上是人生嗎？長年累月受政府壓迫，活得毫無尊嚴可言，作為國民，我希望能等到真正用法律來保護我們的一天。」

示威，似乎成了哥倫比亞民眾最後的一絲渺茫希望。

（銀乙專欄「異域旅者」周五刊出，標題由編輯擬寫，原題：「哥倫比亞的日與夜」。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜銀乙，希望通過文字，分享旅途教給我的那些事，讓更多人看見，世界各地不一樣的人生。

【「異域旅者」其他文章：瑞典醫護親述醫院拒收 老伯等不到痊癒那天】