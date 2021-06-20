韓國藝術家特效化妝　不用PS把自己變成錯覺藝術

撰文： 可夫 最後更新日期： 2021-06-20 00:00

韓國藝術家 Dain Yoon 將自己的身體化作畫布，讓人難以察覺鮮艷的圖畫背後，其實隱藏著一張真人的臉。

不用Photoshop的錯覺藝術

來自韓國的 Dain Yoon ，她創作了不少特別的畫作，大多數都畫在自己臉上。有趣的是這些作品，第一眼看來就像是普通畫作，細心留意卻發現畫在人的臉上，有時更刻意張開眼睛，使雙眼融入作品之內，就令作品添上一種奇特的味道。另外，也有作品是在立體的臉上畫上平面的圖，就像把五官變得平面一樣。而且，她的作品都沒有使用電腦改圖：

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她的社交媒體有超過60萬追蹤者，當被問到她的靈感來源，她就指是她的日常經歷和對世界的看法激發了這個幻覺系列：

我認為我的作品之所以能引起反響，是因為我確保作品來自於真實情感的啟發......我是一個非常敏感的人，我的感受一直是靈感的源泉。 繪畫是我表達自己的方式，就像音樂家用音樂來傳達他們的情感一樣。 Dain Yoon

Dain Yoon 更試過臉上畫上圖畫後走到街上觀看別人的反應。她指不同的城市的人有不同反應，例如首爾大多數人都害怕她，而在紐約她則受到熱烈歡迎與認可。她也因為特效化妝成了晚間秀的訪問對象：

不得不說她某些作品詭異得令人有點不安，不知大家又怎樣看她的作品呢？